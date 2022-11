Velký skok pro Česko. Kapounova TRL Space vyšle do kosmu největší komerční družici od vzniku samostatné republiky

Vlastní kosmodrom, rakety schopné dosáhnout oběžné dráhy Země či astronauty Česká republika aktuálně nemá, přesto se ve vesmíru neztratí. Firem, jež se oblastí kosmického průmyslu zabývají, u nás působí mnoho, přičemž nejvíce o sobě v těchto dnech nechává slyšet brněnská TRL Space Systems.

Společnost, kterou založil a vede Petr Kaloun, totiž vyšle v polovině roku 2024 ke hvězdám největší komerční družici, jaká byla na území Česka za posledních více než 30 let vyrobena. Sonda o velikosti 6U, ponese jméno TROLL, přičemž jejím smyslem je přispět k lepšímu zabezpečení kosmického provozu. Ač to totiž lidské oko není s to vidět, ve skutečnosti nám ,nad hlavami‘ létá více než 5,5 tisíce člověkem vytvořených vesmírných satelitů a dalších objektů. A protože se jejich počet ještě před koncem dekády dle aktuálních odhadů zvýší na rovných sto tisíc, riziko vzájemných srážek každým dnem narůstá.

Satelit TROLL bude monitorovat vesmírný provoz na oběžné dráze Země. Autor: TRL Space Systems

Problémem pochopitelně je, že s každou takovou kolizí se zvyšuje šance, že úlomky zasáhnou další a další satelity, což by ve výsledku mohlo vyústit ve zcela nekontrolovatelnou situaci. NASA a další zainteresované subjekty se tomuto scénáři snaží předejít a vyvíjejí technologie, které dokážou pohyb jednotlivých družic s vysokou přesností monitorovat. A s jedním takovým zařízením nyní přichází právě i společnost TRL Space Systems. Jde o unikátní laser fungující na bázi LiDARu, na jehož vývoji spolupracuje spolu s Centrem HiLASE.

„Centrum HiLASE má jako jednu ze strategických priorit pro další dekádu vývoj laserů pro kosmické aplikace. TRL Space je v tomto ohledu pro nás klíčový partner, se kterým tyto ambice můžeme společně naplnit a produkty, jako je LiDAR pro sledování objektů ve vesmíru či topografii Měsíce, vyvinout,“ nechal se slyšet Tomáš Mocek, ředitel zmíněného subjektu, jenž spadá pod Akademii věd České republiky.

Do vesmíru na Muskově raketě

Zmíněný laser není jediných sofistikovaným zařízením, jimž bude TROLL vybaven. Družice s sebou do vesmíru ponese také hyperspektrální kameru a software pro šifrovanou komunikaci se Zemí. Ta totiž, jak připomíná Kalounova společnost, probíhá kolikrát i v dnešní době nezabezpečeným způsobem, kvůli čemuž hrozí, že by citlivá data mohl někdo zneužít.

Nasbírané údaje budou vyhodnocovány přímo na palubě satelitu, o což se zaslouží zabudovaná umělá inteligence. Tu TRL dodala partnerská firma Zaitra. Družice, kterou v horizontu příštího roku a půl vynese do kosmu raketa Falcon vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska, navíc bude schopna provoz na zemské orbitě nejen monitorovat, ale také se mu sama vyhýbat.

Měsíční mapa s rozlišením na centimetry

Přestože práce na dosud největším satelitu, jaký byl v samostatném Česku vyroben, pokračují, věnují se lidé z TRL Space Systems, jež bylo dle nedávné investiční valuace oceněno na hodnotu 10 milionů eur (zhruba čtvrt miliardy korun), současně i dalším vesmírným projektům. K nim patří například plánovaná mise LUGO. Ta si dává za cíl prozkoumat podzemí Měsíce a vytvořit jeho úplnou mapu s rozlišením několika centimetrů.

„Díky tomu, že jsme dostatečně kapitálově silní, abychom mohli postavit a do vesmíru poslat vlastní družici, můžeme nejen nabídnout kapacitu na družici pro země a organizace, které by si to samy nemohly dovolit, ale také máme unikátní možnost otestovat nové produkty, které budou mít do budoucnosti vliv na celé lidstvo,“ řekl Kapoun. Mimo jiné dodal, že právě zásluhou mise LUGO hodlá lidstvo jako takové přiblížit o krůček víc k lepšímu pochopení našeho jediného přirozeného satelitu a tomu, jak nejlépe by se dal využít.