Velký bratr se dívá. Trackovací software pro práci na dálku používá stále více firem, oblíbené jsou hlavně v USA

Možnost práce z domova dnes nabízí čím dál více firem. To však znamená, že čím dál více z nich potřebuje mít o svých zaměstnancích přehled – což se na dálku provádí poněkud složitě, či snad lépe řečeno složitěji. Představa, že by šéfové obcházeli jednoho zaměstnance za druhým a kontrolovali, jestli v daný čas skutečně pracuje, je vcelku nereálná. A tak se ke slovu dostávají chytré aplikace a softwary, které zaznamenávají aktivitu na obrazovce počítače, vytváří nahrávky a následně je posílají vedoucím pracovníkům.

Podobným programům se někdy přezdívá bossware, přičemž oblíbené jsou zejména v USA, kde už pomohly odhalit několik podvodníků/lenochů. Spadá mezi ně i trackovací nástroj od americké společnosti Time Doctor, jejíž zástupci serveru Insider.com popsali, jak moderní systém funguje.

„V současné postpandemické době se sice zaměstnanci vrátili do kanceláří, ale jen částečně. A firmám začal tento hybridní model práce vyhovovat,“ podotkl Carlo Borja, obsahový manažer zmíněné firmy, které se v poslední době zakázky jen hrnou. A to nejen v rámci Spojených států, ale vlastně po celém světě.





Software od Time Doctor se specializuje na hodnocení produktivity, jež sestavuje na základě reportů odesílaných v reálném čase. Zároveň zvládne vytvářet nahrávky nebo snímky obrazovky. Klient, potažmo zaměstnavatel ale samozřejmě nemusí využívat všechny funkce najednou, jednoduše je zapne a vypne podle potřeby.

Kdo není sledován, jako by nepracoval

Sledovací programy a aplikace začaly vznikat ještě dávno před pandemií. Větší zájem o ně ale nastal právě až v posledních letech, během kterých začal být home office vnímán poněkud odlišněji. Podle Borji je dnes v globálním měřítku sledováno téměř 300 tisíc zaměstnanců.

Jen v rámci Spojených států vzrostlo od roku 2019 využití tohoto softwaru z 10 na 96 procent, jak dle Insideru vyplývá z průzkumu platformy Resume Builder provedeného letos v březnu mezi tisícovkou amerických manažerů, jejichž týmy fungují především v takzvaném remote nebo hybridním modelu. Tři čtvrtiny dotázaných pak uvedly, že minimálně jednoho zaměstnance na základě dat ze sledování propustily.

Hrozí narušení soukromí?

Monitorovací systémy se zaměřují jak na počet úhozů a kliků, tak na otevřené stránky v internetovém prohlížeči a pořizování snímků webkamerou. Díky tomu dokážou shromáždit údaje o docházce i o čase stráveném psaním e-mailů nebo online schůzkami.

Celá problematika má však pochopitelně i svoji stinnou stránku – někteří zaměstnanci se obávají, že vykážou nedostatečnou aktivitu, a omezují kvůli tomu zákonné přestávky. Agentuře Bloomberg se s tím svěřili lidé pracující v newyorské továrně Tesly. „Lidé jsou unavení z toho, že se s nimi zachází jako s roboty,“ konstatoval Al Celli, člen organizačního výboru společnosti. A dodal, že v továrně se na všechno spěchá a rozhoduje hlavně rychlost, nikoli promyšlená řešení. Podobně se cítili i zaměstnanci módní značky Fred Perry nebo reklamní agentury Go Fish Digital, kteří shodně tvrdili, že je sledovací software Sneek fotí každých pět minut.

Podle uvedené studie neví o trackovacím systému jen zhruba pět procent zaměstnanců. To samozřejmě neznamená, že by s ním všichni ostatní souhlasili, ale často nemají na výběr. Pokud totiž pracují v USA, za odmítnutí jim hrozí postihy, nebo dokonce ukončení pracovního poměru. „Naše zákazníky vybízíme k tomu, aby zaměstnance o sledování informovali. Zaručit to ale samozřejmě nemůžeme, konečná volba je vždy na majiteli společnosti,“ doplnil Borja.