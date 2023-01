Vědci testují plovoucí solární elektrárny. Fungovat mají v Evropě i na odlehlých indonéských ostrovech

Přestože k objevení elektřiny a jejích blahodárných vlastností došlo již před několika stoletími, stále se na naší planetě najdou místa, kde k ní lidé nemají každodenní přístup. Jedním z nich je například Indonésie, respektive některé z jejích více než 10 tisíc ostrovů.

Zásobování celého státu elektřinou je kvůli jeho geografii obrovskou výzvou, v důsledku které nemá připojení k distribuční síti přes milion tamních obyvatel. „Lidé, kteří nemají elektřinu, většinou žijí na velmi odlehlých ostrovech. Je tak opravdu nákladné přivést k nim klasické vedení a drahá jsou i ostatní řešení, jako třeba větrné turbíny,“ řekl BBC Luofeng Huang, který se na Cranfieldské univerzitě zabývá strojním inženýrstvím.

Podobně odlehlým místům by mohly pomoci solární elektrárny. Jejich výroba a instalace v posledních letech výrazně zlevnila a podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se stávají nejdostupnější variantou pro získávání elektřiny. Značnou nevýhodou nicméně je skutečnost, že zabírají spoustu místa, které je na malých ostrovech potřeba pro bydlení, farmaření i podnikání.

Vědci a inženýři proto pracují na způsobech, jak nainstalovat solární panely na hladinu oceánu, díky čemuž by energii získali i lidé žijící na pevnině poblíž. „Plovoucí solární systém je velmi praktický, protože jej lze umístit na vodu poměrně jednoduše. Pokud navíc potřebujete více elektřiny, stačí jen nasadit více solárních panelů,“ doplnil Huang.

Unikátní plošina se přizpůsobí vlnám

Plovoucí solární systémy se již používají na řadě míst po celém světě, ale většinou spíše na stojatých vodách v jezerech. Důvodem je fakt, že mořské vlny mohou solární panely snadno zaplavit a poškodit. V poslední době však probíhá rozsáhlý výzkum, který má za cíl přijít na to, jak udržet solární panely neporušené i v drsném prostředí moří a oceánů.

Třeba nizozemsko-norská společnost SolarDuck spolupracuje s německým energetickým gigantem RWE na výstavbě plovoucí solární elektrárny u větrné farmy v Severním moři. Firma tvrdí, že to bude největší zařízení svého druhu na světě s kapacitou pro napájení několika stovek domácností. Solární panely budou umístěny na plošinách vyvýšených několik metrů nad hladinou a do provozu budou uvedeny v roce 2026. K dopravení elektřiny na pevninu pak bude využita stávající kabeláž původně zkonstruovaná pro větrnou farmu.

Konkurenční společnost Ocean Sun pak vyvinula speciální plovoucí plošinu, kde solární panely spočívají na základně, která se ohýbá podle vln procházejících pod ní. „Díky tomu se vlny tlumí a zabraňuje to jejich zlomení. Naše panely tedy leží téměř úplně rovně, takže se zmenšují na ně působící síly,“ uvedl zakladatel a generální ředitel firmy Borge Bjorneklett.

Huang je ale vůči těmto přístupům skeptický. Vyvýšené plošiny SolarDucku jsou podle něj příliš drahé, zatímco v případě systému Ocean Sun pak britský vědec pochybuje, zda doopravdy panely před poškozením od vln dostatečně ochrání. Jeho tým na Cranfieldské univerzitě proto pracuje na alternativní mořské solární elektrárně, o níž říká, že bude robustní a levná.

Projekt se nazývá Solar2Wave a jeho součástí bude i plovoucí vlnolam, který má snížit výšku vln o zhruba 90 procent. Voda následně ještě projde takzvanou nárazníkovou zónou, což nadále sníží její sílu předtím, než zasáhne samotné solární panely. Klíčovou vlastností celého zařízení je pak jeho nízká cena. „K poškození může dojít pouze v části vlnolamu, která je levná a velmi snadno se vyměňuje a opravuje,“ nechal se slyšet Huang.

Zařízení má pomoct třeba Singapuru

Navzdory novým přístupům a technologickému pokroku zůstávají náklady na instalaci a údržbu jakékoli oceánské solární farmy poměrně vysoké. V mnoha částech světa je to však jediný způsob, jakým se dá obnovitelná energie produkovat. „Například v Singapuru jsou pozemky extrémně drahé, využitá už je i většina tamní střešní plochy. Podobná situace je také v mnoha dalších částech jihovýchodní Asie,“ dodal Bjorneklett.

Solární farmy by navíc mohly být umístěny i daleko na širém moři, kde by sloužily jako tankovací místa pro elektrické lodě. „Rozhodně je v nich opravdu velký potenciál. My všichni nyní dost tvrdě pracujeme, a soutěžíme tak o to, kdo vyvine první úspěšný design,“ uzavřel Huang.