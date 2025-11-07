Věčný odpočinek mezi slavnými. V Pařížské loterii lze vyhrát místo na hřbitově nedaleko Jima Morrisona či Oscara Wilda, účastnit se mohou i Češi

Smrt je bezpochyby jedním z témat, nad nímž asi většina z nás nechce příliš přemýšlet. Přesto se bezpochyby najdou lidé, kteří si z různých důvodů chtějí zajistit co možná nejlepší místo posledního odpočinku. A přesně jim se nyní rozhodla vyhovět radnice ve francouzské Paříži, která vyhlásila speciální loterii na jedny z nejžádanějších hřbitovních parcel v celém městě.
Pařížské hřbitovy nacházející se uvnitř bývalých městských hradeb jsou od začátku 20. století prakticky plné, přičemž vyklízení opuštěných hrobek často komplikují místní předpisy a staletí staré koncese, na jejichž základě si rodina zemřelého pronajímá daný pozemek na určitou dobu. Zájem o místa na těchto hřbitovech je ale stále enormní, a proto nyní radnice vymyslela originální způsob, který jí zároveň pomáhá i s jiným problémem.
Chtěli byste být pohřbeni vedle slavných osobností?
Hlavním cílem neobvyklého plánu je podle CNN přimět zájemce k obnově stávajících hrobek, jež jsou dlouhodobě ve špatném stavu a chátrají. Pokud tedy nějaký člověk vyhraje ve „hřbitovní loterii“, bude muset nejprve odkoupit některou existující hrobku, za což zaplatí čtyři tisíce eur (asi 93 tisíc korun). Následně ji musí na vlastní náklady ještě zrekonstruovat, přičemž k tomu bude samozřejmě nutný i souhlas památkářů.
Až po absolvování všech těchto kroků zájemce od města konečně získá povolení k tomu, aby mohl na hřbitově spočinout i on sám. Ovšem ani v této fázi nebude nic zadarmo, jelikož desetiletá smlouva za pronájem jedné pohřební parcely vyjde na 976 eur (téměř 24 tisíc korun). Právo na daném místě setrvat navždy je pak ještě dražší, radnice si za něj účtuje 17 668 eur (asi 432 tisíc korun). Tedy řečeno jinak, samotné vítězství v loterii je jen pouhým začátkem poměrně dlouhé a nákladné cesty na věčnost.
Vyhrát můžou i Češi
Ačkoliv k získání „vysněného“ místa posledního odpočinku je kromě určité dávky štěstí potřeba rovněž pořádný balík peněz, pařížská radnice očekává, že zájem lidí o loterii bude vysoký. K dispozici je totiž dohromady jen třicet míst, jež navíc leží poblíž hrobů některých velmi slavných osobností.
Prvních deset parcel se nachází na hřbitově Père-Lachaise, kde lze spočinout nedaleko hrobu frontmana legendární hudební skupiny „The Doors“ Jima Morrisona, dramatika Oscara Wilda, skladatele Fryderyka Chopina, spisovatele Molièra či šansoniérky Edith Piaf. Dalších deset míst je na hřbitově v Montparnasse, kde má svůj hrob třeba filozof Jean-Paul Sartre, „prokletý“ básník Charles Baudelaire, spisovatel Guy de Maupassant, dramatik Samuel Beckett nebo zakladatel automobilky Citroen André Citroën.
Poslední desítku hrobů radnice nabízí na hřbitově v Montmartru, kde je pohřben například malíř Edgar Degas, spisovatelé Émile Zola a Stendhal, prozaik Alexandre Dumas starší či vynálezce saxofonu Adolphe Sax. Ani na jednom z těchto míst tak není nouze o skutečně známé nebožtíky.
Vzhledem k tomu, že pařížská hřbitovní loterie neklade žádné omezení na bydliště ani občanství potenciálních zájemců, mohou se o své místo mezi slavnými bez problémů ucházet i Češi. Zájemci ale musí do 31. prosince letošního roku vyplnit závaznou přihlášku a zároveň musí zaplatit registrační poplatek ve výši 125 eur (asi tři tisíce korun).