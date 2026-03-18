Ve středu bude volno, do práce choďte v tričku. Srí Lanka i další asijské země řeší nedostatek ropy netradičními způsoby

Ekonomika
Jan Boháč
Dnes
Čerpací stanice na Srí Lance
Autor: Alexanderstock23 / Shutterstock.com

Válka v Íránu téměř zastavila lodní přepravu Hormuzským průlivem, jímž proudí většina ropy do mnoha asijských států. Země jako Srí Lanka, Bangladéš, Thajsko, Vietnam nebo Filipíny se proto v posledních dnech začaly obávat nedostatku této strategické suroviny, v důsledku čehož zavádějí různá úsporná opatření. Některá doporučení vládních představitelů jsou přitom poměrně netradiční.

Vláda ostrovní Srí Lanky podle BBC rozhodla, že každou středu bude až do odvolání uzavřena většina veřejných institucí, jako jsou například úřady a školy. Středa byla místo pátku zvolena hlavně proto, aby úřady nebyly mimo provoz tři dny po sobě.

„Doufáme v to nejlepší, ale musíme se připravit na to nejhorší,“ řekl prezident Srí Lanky Anura Kumara Dissanayake na pondělní mimořádné schůzce s dalšími čelními představiteli země. Hlava státu zároveň upřesnila, že nový čtyřdenní pracovní týden nebude mít vliv na instituce poskytující základní služby, jako jsou třeba zdravotnická zařízení.

Kvóty připomínají nedávnou krizi

Kromě zavřených škol a úřadů srílanská vláda schválila rovněž další nepopulární opatření. Řidiči se musí nově zaregistrovat, aby získali takzvaný Národní palivový průkaz, který stanoví množství pohonných hmot, jež si mohou každý týden koupit.

Osobní automobily získají na týden jen patnáct litrů paliva, avšak motocyklům bude přiděleno ještě méně – konkrétně pouhých pět litrů. Dodržování tohoto omezení mají zajistit QR kódy, bez nichž nebude možné natankovat. Podle vlády má nové opatření snížit celkovou spotřebu pohonných hmot v zemi o zhruba 20 procent.

Rusko jako hlavní vítěz války s Íránem? Drahá ropa je pro jeho státní rozpočet vítanou vzpruhou

Velká část Srílančanů má pochopitelně pocit, že současné kvóty jsou až příliš nízké. Navíc to v nich vyvolává nepříjemné vzpomínky na nedávnou hospodářskou krizi, která byla nejhorší v historii země. V roce 2022 totiž ostrovní stát téměř zcela vyčerpal veškeré své devizové rezervy, kvůli čemuž nemohl dovážet základní zboží a kupovat dostatek paliva, takže přistoupil k podobnému přídělovému systému, jaký byl zaveden nyní.

Auta mohou jezdit jen obden

Obavy z nedostatku paliv trápí také další asijské země. Třeba bangladéšská vláda rozhodla, že bude v určitých časech kompletně vypínat dodávky elektrického proudu a zároveň posune školní prázdniny, které přitom tradičně kopírují muslimský svátek Ramadán.

Na Filipínách zase úřady nařídily svým zaměstnancům, aby alespoň jeden den v týdnu pracovali z domova. Prezident země Ferdinand Marcos mladší pak navíc zakázal jakékoliv pracovní cesty ve veřejném sektoru, jež nejsou zcela nezbytné.

Úsporná opatření zavedl i Vietnam. Tamní vláda svým občanům doporučila, aby co nejvíce zůstávali doma a šetřili tak palivo. A pokud už Vietnamci přece jen musí cestovat, mají co nejvíce využívat jízdu na kole, spolujízdu či veřejnou dopravu, a naopak omezit používání osobních vozidel.

Brent prolomil hranici 100 dolarů za barel a dále zdražuje. Analytici hovoří o největším ropném šoku od 70. let

Kromě výše popsaných kroků ale v asijských zemích prosazují i poměrně bizarní opatření. Třeba v Thajsku vláda naléhá na lidi, aby místo obleků začali nosit trička s krátkým rukávem, což má snížit spotřebu elektrické energie u klimatizací. A v Myanmaru se dokonce rozhodli, že soukromá vozidla budou moct jezdit pouze každý druhý den, a to v závislosti na čísle jejich poznávací značky. 

Jak dlouho budou přijatá omezení panovat, v současnosti nikdo netuší. Vše závisí samozřejmě především na tom, kdy se podaří ukončit válku v Íránu nebo alespoň blokaci Hormuzského průlivu.

