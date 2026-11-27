Pražská firma se zabývá vývojem digitální platformy, jejímž cílem je zpřístupnit lidem právní pomoc a získání finančního odškodnění. Specializuje se na případy, jako jsou například dopravní nehody, pracovní úrazy či lékařská pochybení. Pomoci ale podle svého šéfa Toma Cironise dokáže i válečným veteránům, kteří ve službě utrpěli fyzická zranění, potažmo v jejím důsledku trpí psychickými problémy.
Kompenzo prostřednictvím vlastního řešení propojuje klienty s ověřenými právními kancelářemi a ulehčuje jinak mnohdy komplikovaný proces získání právního zastoupení. „Věříme, že řada lidí, kteří mají na finanční odškodnění nárok, se ho nikdy nepokusí získat. Důvodem bývá složitost právního procesu, obavy z vysokých nákladů nebo stres spojený s celým řízením. Chceme tyto bariéry odstranit a zpřístupnit kvalitní právní pomoc co největšímu počtu lidí,“ říká Cironis.
Kompenzo za tímto účelem spolupracuje hned s několika renomovanými právními kancelářemi doma v zahraničí. Kromě tuzemského trhu totiž společnost působí i na Slovensku, v Bulharsku, Itálii, Portugalsku, Dánsku a Norsku. V této severské zemi je jejím partnerem kancelář Advokatfirmaet Nidaros DA.
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„Spolupráce s Kompenzem nám umožňuje dostat se k lidem, kteří by jinak právní pomoc možná vůbec nevyhledali. Jejich technologický přístup a důraz na potřeby klientů dobře odpovídají našemu závazku zpřístupňovat právní služby v Norsku,“ uvádí zástupce této advokátní kanceláře Robin Pedersen Braut.
Čistě byznysové rozhodnutí
Myšlenka na založení zbrusu nového startupu pomáhajícího lidem, kteří se často spravedlnosti sami domoci nedokážou, se nezrodila na základě nějakého konkrétního příběhu, jejž by napsal sám život. Ve skutečnosti šlo čistě o byznysové rozhodnutí.
„Já sám se již zhruba sedm let pohybuji na straně investorů. Pracoval jsem jak v českých VC fondech, tak i v zahraničí, konkrétně v Lucembursku, a fintech je má specialita. Zároveň jsem působil v právní kanceláři Havel & Partners v Praze na pozici investičního specialisty,“ prozrazuje pro Euro.cz Cironis.
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„Když se objevil tento nápad, tak jsme neváhali a rozhodli se to s mým týmem rozjet, neboť tam vidíme potenciál na vybudování moderní mezinárodní firmy s centrem v Praze, ale globálním přesahem od prvního dne. Hned od začátku máme mezinárodní tým a infrastrukturu firmy stavíme evropsky. Také sídlo firmy chceme držet co nejdéle v Praze a vyvarovat se přesunu do Nizozemska či USA, jak je dnes mezi startupy běžné,“ dušuje se.
A ačkoliv projekt funguje teprve 18 měsíců, stihl během této doby úspěšně vyřešit již 10 případů. Což možná nezní na první pohled jako příliš velké číslo, ve skutečnosti je to ale právě naopak: „Průměrná hodnota jednoho případu kompenzace v Evropě je 25 tisíc eur (přes 600 tisíc korun), přičemž vyhrát je, respektive je vyřešit, trvá přibližně 12 až 18 měsíců.
Který z nich byl dle Cironise ten nejsložitější, potažmo z kterého má on sám největší radost? „Nejúspěšnější je případ klientky Anny K., která měla mozkovou mrtvici, šla na pohotovost, ale tam ji poslali domu s tím, že je to pouze migréna. Paní následně během krátké doby přestala mluvit a pak i chodit. My jsme jí vyhráli kompenzaci, která půjde na kompletní rekonvalescenci i návrat do běžného života, částka nepůjde pod 200 tisíc eur (necelých pět milionů korun),“ přibližuje Cironis naší redakci a vzápětí dodává, že dalšími 172 případy se Kompenzo zabývá právě v těchto měsících.
„No win, No fee“
Čistě z pohledu ekonomiky funguje pražský startup na principu „no win, no fee“. To jinými slovy znamená, že úvodní posouzení dané kauzy je pro klienta zdarma. Odměna společnosti je navázána na úspěšné získání odškodnění, přičemž výše poplatku může činit až 30 procent přiznané částky, totiž kompenzace.
Díky nedávným úspěchům i loňské pre-seedové investici ze strany strategického investora LitFin – Litigation Financers, jenž se specializuje právě na financování soudních sporů, si českého Kompenza nyní všimli rovněž organizátoři zmíněné startupové soutěže. A ti pro ni měli jen nejvyšší možné uznání.
„Ocenění vnímáme jako potvrzení, že se vydáváme správným směrem. Od začátku chceme změnit způsob, jakým lidé v Evropě získávají odškodnění, na které mají nárok. Těší nás, že v této potřebě nejsme sami,“ komentuje výkonný ředitel Kompenza zisk prvního místa v kategorii Best FinTech Startup na letošní akci Central European Startup Awards.
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Co čeká firmu v nejbližší budoucnosti? Přirozeně zapojení umělé inteligence, jak je v dnešní době celkem běžným zvykem. „Momentálně dokončujeme AI Agenta, který nám pomůže posuzovat případy na okamžité bázi a ty jednoduché i právníkům předpřipravovat. Jsme v tomto opatrní kvůli GDPR restrikcím, ale spustíme ji v prvním kvartálu příštího roku,“ poodhaluje šéf pražské společnosti.
„Již jsme takto nahradili call centra a víme, že v malém týmu dokážeme obhospodařovat velkou část Evropy. Zároveň cílíme na expanzi do dalších pěti evropských zemí – cílem je být do dvou let v tomto odvětví v rámci Evropy hegemonem,“ uzavírá ambiciózně Cironis.