Kdyby vymřely včely, je tu Víla. S opylováním květin pomůže hmyzu miniaturní létající robot ve tvaru chmýří

Finští vědci nedávno přestavili unikátního robota s názvem FAIRY (česky Víla). Nový vynález váží pouhých 1,2 miligramu a je prvním létajícím zařízením, které vzniklo z měkkých materiálů reagujících na světlo. FAIRY byla do velké míry inspirována semeny pampelišky a podobným způsobem by měla být i využívána. Její tvůrci doufají, že jim pomůže zmírnit nedostatek včel a dalších opylovačů, k němuž v současné době dochází.

Citlivosti unikátního zařízení na světlo lze využít k tomu, aby se robot vznesl do vzduchu, a také k šíření jeho štětin. „FAIRY můžeme napájet a ovládat světelným zdrojem, jako je třeba laserový paprsek nebo LED dioda,“ řekl podle Science Alert Chao Ceng z Tamperské univerzity na jihu Finska.

Cílem jsou miliony umělých semen

Ultralehký robot se s pomocí větru pohybuje stejně jako semena, na kterých je založen jeho vzhled. Kromě extrémně nízké hmotnosti je ale FAIRY také velmi porézní a dokáže kolem sebe vytvořit vlastní vírový prstenec, což přispívá k lepší aerodynamice a umožňuje jí cestovat na dlouhé vzdálenosti bez jakékoli další asistence. „Možná to zní jako sci-fi, ale máme důkazy, že náš robot představuje důležitý krok směrem k dosažení umělého opylování,“ uvedl Zeng.

FAIRY se skládá převážně ze štětin, přičemž jejich jednotlivá vlákna mají tloušťku pouhých 14 mikrometrů. Vzájemně je spojuje takzvaný aktuátor, tedy ohebná vrstva ovládaná světlem. „Toto umělé semínko je v mnoha ohledech lepší než jeho přirozené protějšky. Aktuátor je vyroben z kapalně krystalického elastomeru, jenž při stimulaci viditelným světlem vyvolává otevírání nebo zavírání štětin,“ vysvětlil vědec.

Ovládání se musí zlepšit

První testy nových robotů v aerodynamických tunelech a pod laserovými světly dopadly na jedničku. I proto jsou Zeng a jeho kolegové ohledně jejich budoucího využití optimističtí. Než však budou moci miliony takovýchto světlem naváděných umělých „semen“ rostliny skutečně opylovávat ve velkém, ještě nějaký čas mezitím uplyne.

Nyní se výzkumníci snaží především zvýšit kontrolu nad tím, kam přesně FAIRY zamíří. Její pohyb ve větru je totiž možné částečně kontrolovat, protože tvar létajícího zařízení lze přizpůsobit podobně, jako je tomu u lodní plachty. Určitě to však neznamená, že bude možné roboty pilotovat stejně jako například dron. Kromě tohoto problému navíc vědci budou muset přijít i na to, jak udělat FAIRY biologicky odbouratelnou.

I přes uvedené výzvy jsou ale výzkumníci přesvědčení, že jejich úsilí bude korunováno úspěchem. Důležité nyní bude co nejpřesněji pochopit a replikovat semena pampelišky, jež za ideálních podmínek dokážou urazit i sto kilometrů. Pokud se tuto inspiraci přírodou podaří zrealizovat, měli by být podobného výkonu schopni také roboti FAIRY, a to i bez jakékoliv baterie nebo přímého zdroje energie.

„Jestli se nám náš záměr povede, bude to mít obrovský dopad na zemědělství po celém světě. Ztráta opylovačů v důsledku globálního oteplování se totiž stala vážnou hrozbou pro biologickou rozmanitost i dosažení optimální produkce potravin,“ doplnil Zeng, jehož projekt má dle odhadů pokračovat minimálně do poloviny roku 2026.