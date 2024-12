Vánoční nabídka streamovacích služeb: Tradiční pohádky, komiksové Vánoce nebo klasické akčňáky

Netflix

Největší streamovací služba světa má ve své nabídce celou řadu tuzemských pohádek a komedií, od klasik, jako je S tebou mě baví svět, až po novější projekty typu Vánočního příběhu. Z jeho vlastní vánoční tvorby vypíchněme nedávno premiérovaný snímek Marie o zrození Ježíše Krista nebo celou řadu vánočních komedií s Lindsay Lohan včetně nejnovější Naše malé tajemství. Pro malé i velké pak Netflix má i dva díly Vánoční kroniky s Kurtem Russellem coby Santou nebo animovaný snímek Klaus, který ve svém žánru patří mezi nejlepší filmy posledních let.

Max

Streamovací služba obsahující primárně hity z produkce studia Warner Bros. nabízí v tuzemsku přímo vánoční kolekci, do které uvedla třeba muzikálový hit Cesta do Betléma. V databázi má také řadu klasických vánočních epizod oblíbených seriálů, jako jsou Přátelé, Teorie velkého třesku nebo Dva a půl chlapa. A kdo si chce o Vánocích užít trochu dobrodružství, měl by sáhnout po akční komedii Ztracené město.

Disney+

Domov marvelovských superhrdinů a dalších velkých sérií nám na Vánoce servíruje třeba minisérii Hawkeye, ve které musí titulní hrdina zvládnout boj s gangstery, aby stihl oslavu svátků se svou rodinou. Vánoční feeling má i třetí Iron Man nebo Lego speciál ze světa Star Wars. Milovníky klasiky pak potěší první díly sérií Sám doma a Smrtonosná past, mnozí si pak s Vánocemi spojí i velkolepé sci-fi Avatar. Z klasických ryze vánočních sérií potěší Santa Clause nebo disneyovská Fantazie.





Amazon Prime Video

Amazon krátce před Vánoci do své nabídky přidal akční komedii Red One, která nedávno běžela v kinech. The Rock a Chris Evans v ní musí spojit síly, aby nalezli zmizelého Santu Clause v podání J. K. Simmonse, přičemž se potkají i s Krampusem a dalšími bájnými bytostmi. Vedle této komedie nabízí Amazon i Vánoční uličku s Eddiem Murphym či hranou i animovanou verzi oblíbeného Grinche.

Apple TV+ a Canal+

Vzdor své menší nabídce najdeme i v katalogu Applu povedený vánoční film, kterým je Spirited, moderní variace na Vánoční koledu s Ryanem Reynoldsem a Willem Ferrellem. Pokud ale máme spojené předplatné Applu s Canal+, můžeme na druhém jmenovaném zhlédnout celou řadu tuzemských klasik jako Anděl Páně, Cesta do pravěku nebo Pelíšky. Nechybí ani pohádky od našich západních sousedů, například Král Vánoc.

SkyShowtime

Showtime sice nedávno přišel o povedenou Šílenou noc, kterou najdeme na Netflixu, namísto ní ale vcelku čerstvě nabízí fantasy komedii Milý Santo s Jackem Blackem, ve které je Santa tak napůl ďábel. Pokud už máte přeslazených vánočních dojáků dost, rozhodně sáhněte po hororu Černé Vánoce, který je novou verzí praotce slasherů z roku 1974. Milovníky animáků pak rozhodně potěší i speciál, ve kterém Kocour Felix zachraňuje nejkrásnější svátky v roce.

Voyo

V době adventu Voyo přidalo do své poměrně plné vánoční knihovny milovanou Lásku nebeskou. Vánoční romantiku zastupuje i povedená komedie Přání Ježíškovi v hlavní roli s Elizavetou Maximovou, pohádky pak například novější Největší dar, nebo klasiky jako Tři oříšky pro Popelku či Princ a Večernice. Televize pak dříve o svátcích častokrát vysílaly Souboj titánů. Tato antická řežba sice na Voyo aktuálně není, milovníky řecké mytologie ale jistě potěší Válka bohů s Henrym Cavillem, v níž Théseus bojuje s titány, aby zachránil svět.

Prima+

Jako poslední zavítejme do primácké nabídky. Aktuálně na Prima+ běží dvě seriálové novinky. Náhradníci, kde vidíme sympatickou snahu manželského páru získat dítě za pomoci náhradní matky, nás čekají každý pátek. Zoo: Nové začátky pak navazují na ukončený seriálový hit Zoo, přičemž v době povánoční v něm staří a noví hrdinové pokračují v provozu Safari parku ve Dvoře Králové. I Prima pak samozřejmě nabízí i řadu ryzích vánočních filmů, častokrát z vlastní produkce. Mezi takové patří například komedie Jedině Tereza se sympatickým duem Igor Orozovič a Veronika Khek Kubařová nebo Přijde letos Ježíšek? Z pohádek zaujmou například oba díly Princezny zakleté v čase či Třetí princ. A pokud vás už pohádky a romantika otravují, sáhněte po nějakém béčku, kterých je na Prima+ víc než dost. Posuďte sami – Žoldáci spravedlnosti, Polární žraloci, Megahroznýš, Jurská vzpoura nebo Gigakong vs. Zlozilla.