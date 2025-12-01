Češi si od AI „nechávají kecat“ už i do nakupování vánočních dárků. O tom, co druhým pořídit pod stromeček, se s ní radí dvě třetiny z nich

Do Štědrého dne zbývá méně než měsíc a nákupní horečka vrcholí. Z nového průzkumu agentury Perfect Crowd pro online tržiště Allegro.cz, který má redakce Euro.cz k dispozici, přitom vyplývá, že při hledání námětů na vánoční dárky si Češi čím dál častěji nechávají radit od moderních technologií.
Asi tím nejzajímavějším zjištěním je fakt, že až 68 procent z nich za tímto účelem využívá nebo plánuje využít umělou inteligenci. Nejčastěji se na ni obrací mladí lidé ve věku 18 až 24 let, stejně tak ale otevřenost k AI roste i u starších nakupujících. Mezi osobami ve věku 55 až 65 let ji hodlá letos při hledání inspirace vyzkoušet více než třetina respondentů. Naopak jen dvě procenta lidí podle průzkumu umělou inteligenci vůbec neznají.
Na rady influencerů dají spíše ženy
Stále větší roli mají během vánočních nákupů rovněž sociální sítě, jelikož při výběru dárků se doporučením influencerů alespoň jednou řídilo přibližně 36 procent Čechů. Radu internetových osobností ohledně dárků v minulosti poslechly čtyři ženy z deseti, přičemž častěji se jednalo o ty s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním. Pouze 14 procent lidí naopak uvedlo, že platformy jako Facebook, Instagram, TikTok nebo YouTube na jejich nákupní rozhodování žádný vliv nemají.
„Vánoční nákupy se přesouvají do online prostředí rychleji, než jsme ještě před pár lety čekali. Lidé se dnes rozhodují na základě algoritmů sociálních sítí a nakupují mnohem flexibilněji. Digitální nástroje se postupně stávají přirozenou součástí toho, jak vybíráme vánoční dárky,“ uvedla Monika Brichtová z Allegro.cz.
Dárky pro mazlíčky kupují dvě třetiny Čechů
Nový průzkum na více než tisícovce respondentů odhalil rovněž to, že v současnosti výrazně roste trend, kdy si lidé nakupují vánoční dárky přímo sobě. Tuto radost si plánují letos udělat čtyři pětiny spotřebitelů, přičemž pět procent dotázaných dokonce za vlastní dárky utratí největší část svého vánočního rozpočtu.
A čím dál populárnější je také obdarování domácích mazlíčků. Každoročně jim k Vánocům alespoň něco koupí asi 43 procent Čechů, další čtvrtina jim dá dárek jednou za čas a tři procenta lidí přiznávají, že během Vánoc utratí nejvíce peněz právě za svého psa, kočku či jiné zvíře. Většina lidí se ale shoduje, že stejně jako v předchozích letech koupí nejdražší dárky dětem či vnoučatům.
Netřeba příliš zdůrazňovat, že vánoční nákupy přinášejí Čechům i starosti, jelikož za ně mnohdy utrácí více peněz, než by si představovali. Zhruba 32 procent respondentů totiž uvedlo, že by letos měli více šetřit, ačkoliv právě dárky pod stromeček jsou tím, v čem se příliš omezovat nechtějí.