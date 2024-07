Válka o čipy mezi USA a Čínou se stupňuje. Spojené státy tlačí spojence k přísnějšímu embargu

Současná administrativa amerického prezidenta Joa Bidena se usilovně snaží omezit vývoz vyspělých polovodičových technologií do Číny. Hlavním důvodem těchto kroků je zabránit Pekingu získat špičkové technologie, jež můžou výrazně posílit jeho armádu. Postupně tedy Spojené státy schválily několik různých zákazů a k podobnému kroku přesvědčily i vlády Japonska a Nizozemska, kde sídlí další významné polovodičové firmy Tokyo Electron a ASML.

Nově zavedená pravidla měla podle Bloombergu na čínský čipový průmysl skutečně zásadní dopad. Pro tamní společnosti Huawei Technologies, Yangtze Memory Technologies a Semiconductor Manufacturing International Corp. je nyní mnohem těžší získat klíčové technologie, kvůli čemuž se výrazně zpomalil rozvoj celého odvětví. I přesto ale čínské firmy postupují vpřed, což Američané vidí jen velmi neradi.

Spojené státy proto nedávno přišly s dalším zpřísněním pravidel, které brání americkým firmám dodávat do Číny vybavení, jež je nezbytné pro schopnosti tamních společností provádět servis a opravy svých stávajících technologií. Protože ale podobné opatření nezavedli v Japonsku ani v Nizozemsku, nijak se nedotýká tamních společností, které s Čínou nadále spolupracují.

Američané mají silnou páku

USA nyní chtějí docílit toho, aby své podnikání v Číně výrazně omezily zmíněné firmy Tokyo Electron a ASML. Ty to ale samy od sebe pochopitelně neudělají, takže Spojené státy opět tlačí na japonskou a nizozemskou vládu, aby společnostem zakázala vyvážet do Číny veškeré technologie nezbytné pro opravy a servis. Ani jedna vláda se k tomu zatím nemá, kvůli čemuž Američané zvažují, že na obě firmy uvalí vlastní, velmi přísné restrikce.





Jedná se zejména o opatření nazvané pravidlo přímého zahraničního produktu (FDPR). To v podstatě říká, že pokud byl určitý produkt vyroben pomocí jakékoliv americké technologie, vláda USA má pravomoc zastavit jeho prodej. Pokud by toto opatření bylo zavedeno, společnostem Tokyo Electron a ASML by to způsobilo skutečně závažné problémy, protože i ony využívají americké technologie.

Případné schválení zmíněného pravidla, které mnozí odborníci označují za skutečně drakonické, by mohlo výrazně zhoršit dosavadní velmi dobré vztahy mezi Washingtonem, Haagem a Tokiem. Američané ale trvají na tom, že pokud obě země vývoz technologií neomezí vlastními nařízeními, skutečně budou muset k tomuto kroku přistoupit.

Opatření neschvalují ani americké firmy

Vzhledem k tomu, že se jedná o politicky velmi citlivé téma, současný vývoj odmítli komentovat jak zástupci americké, nizozemské a japonské vlády, tak i společnosti ASML a Tokyo Electron. Svůj názor tedy zatím vyjádřilo pouze čínské ministerstvo zahraničí.

„Spojené státy zpolitizovaly obchod a koncept národní bezpečnosti. Příslušné země by se měly pevně bránit nátlaku Washingtonu a společně prosazovat spravedlivý a otevřený mezinárodní obchodní řád, aby chránily své vlastní dlouhodobé zájmy,“ uvedl mluvčí ministerstva Lin Ťien.

Z možného zavedení FDPR přitom nejsou nadšení ani největší američtí výrobci čipů Applied Materials, Lam Research a KLA. Tyto firmy sice kvůli všem předchozím omezením přišly o zakázky v hodnotě několika miliard dolarů, plánované opatření však podle nich situaci v některých ohledech ještě zhorší.

Společnosti se obávají především toho, že mimořádně tvrdý americký krok vyprovokuje Japonsko a Nizozemsko k tomu, aby se Spojenými státy zcela přestaly spolupracovat. Některé velké firmy i z jiných odvětví se navíc domnívají, že jejich zahraniční partneři se po zavedení FDPR budou snažit odstranit ze svého dodavatelského řetězce všechny americké produkty, aby se vyhnuli dopadům možných budoucích omezení.

Jak celá situace dopadne, je zatím velmi těžké odhadnout. Spojené státy si ale pravděpodobně budou muset vybrat, zda jim omezení čínského čipového průmyslu skutečně stojí za to, aby si výrazně zhoršily vztahy se svými dlouholetými spojenci.