Válka dronů se přesouvá pod hladinu. Nové autonomní stroje mají chránit kabely a potrubí za miliardy

O situaci na mořském dně se více hovoří zejména od chvíle, co byly v září 2022 poškozeny plynovody Nord Stream v Baltském moři. Vyšetřovatelé tehdy dospěli k závěru, že potrubí určené k přepravě plynu z Ruska do Německa bylo zničeno záměrně. Nepřímo tak upozornili na zranitelnost, na niž jako by se po skončení studené války částečně pozapomnělo – ačkoliv podmořských kabelů ve skutečnosti neustále přibývá.
Jak uvádí společnost TeleGeography, na začátku letošního roku se jich na dně světových moří a oceánů nacházelo více než 1,5 milionu kilometrů – tedy pokud jde o ty provozuschopné. Kromě nich tam ale byly vybudovány rovněž zmíněné plynovody, ropovody a další kabely, které propojují energetické trhy a přivádějí elektřinu z offshore větrných elektráren na pevninu.
Do hry vstupují velké firmy
Asi netřeba příliš zdůrazňovat, že s přibývajícím množstvím kabelů a ostatní infrastruktury se jejich sledování a ochrana stává čím dál komplikovanější. Státy i firmy proto v poslední době čím dál častěji využívají pomoci umělé inteligence a dalších moderních technologií, jako jsou autonomní podvodní systémy či senzory připevněné přímo ke kabeláži.
Konkrétně například italský stavitel lodí Fincantieri oznámil plány na převzetí většinových podílů ve čtyřech společnostech za zhruba 600 milionů eur (14,6 miliardy korun), přičemž cílem je posílit schopnosti právě v oblasti podmořských a hladinových dronů, ale také co se týče průzkumu mořského dna a podmořské komunikace.
Firma chce využít více než stoletou zkušenost s ponorkami a posunout se od „konvenčního podmořského“ světa ke světu „nekonvenčnímu“, jenž zahrnuje vše od menších batyskafů přes zmíněné drony až po nový způsob telekomunikace. A v tomto úsilí není rozhodně osamocena.
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Na rostoucí trh míří i francouzská společnost Thales, která rozvíjí sonarové systémy, protiponorkový boj, detekci min a autonomní podvodní technologie. Nebo také německý Euroatlas s autonomním podvodním vozidlem GrayShark. To může dorazit do určené oblasti a plnit úkol bez nepřetržité kontroly člověkem. Zároveň se dokáže vyhýbat překážkám a při kontrole potrubí identifikovat předmět připomínající minu, nález nahlásit a čekat na další instrukce operátora.
Hlídky, které nepotřebují posádku
Právě autonomní vozidla mají podle Euroatlasu umožnit sledovat strategická místa, aniž by bylo nutné vysílat válečné lodě nebo ponorky. „Je prakticky nemožné pokrýt celý oceán. Potřebujete jen vědět, které oblasti jsou důležité, abyste měli neustálý přehled o tom, co se tam děje,“ uvádí pro CNBC šéfka strategie dotčené firmy Verineia Codreanová s tím, že na nepřetržité pokrytí rozsáhlých oblastí s kabely, potrubím a další strategickou infrastrukturou jsou fregaty, ponorky a hlídková letadla příliš drahé a je jich málo.
Naštěstí, dnes mohou podle ní část monitoringu převzít právě ony autonomní systémy, které dokážou pracovat pod vodou bez zásahu člověka celé týdny. Konkrétně Euroatlas v současnosti vyvíjí plavidlo GrayShark poháněné vodíkovým palivovým článkem, jež má být schopno urazit pod hladinou takřka 15 tisíc kilometrů, potažmo tam v provozu vydržet až čtyři měsíce v kuse.
O nový stroj údajně projevilo zájem již několik evropských námořnictev a firma na jejich dodání uzavřela smlouvy v celkové hodnotě přes 100 milionů eur (více než 2,4 miliardy korun). Zdůrazňuje přitom, že GrayShark je neozbrojený, jelikož má primárně mají sloužit k dohledu a detekci nepřátelských aktivit a systémů.
Značné technologické překážky
Další nemalou komplikací při ochraně podmořské infrastruktury je otázka vlastnictví. Velkou část podmořských sítí totiž provozují soukromé společnosti, které se dosud staraly především o údržbu a náhodná poškození. Pokud ale hrozí úmyslné narušení nebo válečný konflikt, dostávají se do hry vlády a armády.
Podle vedoucí výzkumné pracovnice think-tanku Chatham House Katji Begové není proto divu, že tlak na monitoring, senzory nebo hlubší uložení kabelů roste. Zároveň je ale potřeba vyřešit i to, kdo bude přijatá opatření financovat – tím spíš když autonomní provoz pod vodou je mnohem složitější než ten ve vzduchu, neboť jeho viditelnost je omezená a komunikace s ním o poznání složitější.
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„Tohle není technologie, která by se blížila úrovni dronů, které vidíme na Ukrajině. Pokrok sice přichází, ale technologické překážky jsou opravdu značné,“ míní Begová a dodává, že podmořské drony proto nejsou řešením, které samo o sobě dokáže dno oceánů zabezpečit. Jde podle ní především o odstrašení a vyslání signálu. „Není to ale všelék, který to celé vyřeší,“ uzavírá.