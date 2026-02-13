Češi slavící Valentýn musí počítat s dražší čokoládou i šperky. Jejich cena meziročně vzrostla až o 30 procent

Z pohledu Čechů patří svatý Valentýn k poměrně rozporuplným svátkům. Většina lidí ho vůbec neslaví, neboť se domnívá, že jde o příliš komerční událost. Jiní jej nepovažují za dostatečně tradiční a na jeho úkor preferují spíše První máj. Stejně tak se ale najde i řada dalších, kteří zrovna nemají žádného partnera, s nímž by mohli tento den strávit.
Navzdory právě zmíněnému má každopádně 14. únor na českou ekonomiku nezanedbatelné dopady, jelikož celkové výdaje za valentýnské dárky a zážitky každoročně dosahují až dvou miliard korun. Konkrétně letos chce zmíněný svátek podle průzkumu společnosti Alza oslavit zhruba 32 procent Čechů, tedy téměř 3,5 milionu lidí.
Na zákusky ve tvaru srdce padne 14 tun ovoce
Na svatého Valentýna by samozřejmě mělo být nejdůležitější strávit čas s člověkem, kterého milujeme. Další téměř neodmyslitelnou součástí oslav jsou ovšem již zmíněné dárky, takže není divu, že obchodní řetězce, internetové srovnávače i e-shopy shodně hlásí velký nárůst zájmu o vybrané druhy zboží a potravin.
Asi nikoho nepřekvapí, že k nejčastějším dárkům na svátek svatého Valentýna patří řezané květiny. „V období kolem 14. února dlouhodobě evidujeme výrazné nárůsty v kategoriích spojených s obdarováním. Samotné květiny mají na Valentýna více než trojnásobné prodeje oproti běžnému dni, přičemž největší zájem je o červené a růžové růže, tulipány a míchané kytice,“ uvedla Miroslava Vopatová, generální ředitelka společnosti Rohlik.cz.
Podle průzkumu Alzy volí květiny jako dárek zhruba 28 procent lidí. Prakticky stejně oblíbené jsou ale i sladkosti, přičemž třeba prodej bonboniér přes Rohlík loni před Valentýnem stoupl zhruba o sto procent oproti běžným týdnům. Podobné zákaznické preference pak vnímá rovněž hypermarket Globus.
„Zájem o valentýnský sortiment očekáváme obdobný jako loni. Zákazníci tradičně nakupují hlavně cukrovinky a řezané květiny. Ze sladkostí zůstávají největším hitem pralinky s valentýnskými motivy v růžových a červených barvách. Naši cukráři ale vyrobí i desítky tisíc zákusků ve tvaru srdcí, přičemž abychom uspokojili poptávku, spotřebujeme na ně přibližně 14 tun malin a jahod a 45 tisíc litrů šlehačky,“ shrnula Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.
Při nákupu čokoládových sladkostí ovšem zákazníky příliš nepotěší jejich ceny. Může za ně především fakt, že ještě loni v květnu dosahovala cena kakaa na trzích necelých 11 tisíc dolarů za tunu, ačkoliv v roce 2022 se pohybovala okolo 2,5 tisíce. Burzovní ceny kakaa sice v posledních měsících opět klesly na přibližně čtyři tisíce dolarů, čokoláda v regálech obchodů ale většinou zůstává drahá, protože cukráři a výrobci stále zpracovávají zásoby nakoupené dráž.
Erotické zboží raději přes e-shop
Kromě stálic v podobě květin a sladkostí ale spousta lidí na Valentýna kupuje i další potraviny a zboží. Průzkum Alzy naznačil, že třetím nejčastějším dárkem je elektronika, kterou volí asi 14 procent Čechů. Stejně populární jsou pak erotické hry a pomůcky, což potvrdily také údaje nákupního srovnávače Heureka.
„Zatímco kytky nebo čokolády lidé podle našich dat stále častěji vybírají v kamenných prodejnách, u intimnějších erotických dárků se raději obracejí na e-shopy. Největší zájem je o pánské erotické prádlo, jehož vyhledávání v posledních týdnech vzrostlo o téměř dvě třetiny. Následuje dámské erotické prádlo v podobě podprsenek a korzetů, tyto kategorie vzrostly téměř o třetinu. Oblibě se těší také sady erotických pomůcek a žertovné erotické předměty,“ řekl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
Zdražily i šperky
K dalším populárním dárkům bezesporu patří šperky. I u jejich nákupu přitom musí Češi počítat s tím, že si sáhnou do peněženky hlouběji než v minulých letech. Velmi výrazně totiž vzrostla cena zlata i stříbra, přičemž druhý jmenovaný kov zdražil během loňského roku dokonce o 200 procent. Naštěstí pro zákazníky jsou ale šperky obvykle vyrobeny i z levnějších slitin, jako je měď či zinek. Právě díky tomu ceny prstenů, náramků, náhrdelníků a náušnic za poslední rok vzrostly o skromnějších 20 až 30 procent.
Pokud se ale vrátíme zpět k valentýnským oslavám, podle Rohlíku je v Česku stále silnější trend slavnostních domácích večeří. Místo návštěvy restaurace si zákazníci nakupují prémiové potraviny a suroviny, přičemž nejčastěji se jedná o steaky, hovězí maso, šumivá vína, jahody a dezerty. Domácí varianta oslav má totiž dvě výhody – je cenově dostupnější, ale zároveň působí exkluzivně a osobně. „Tento posun se promítá i do vyšší průměrné útraty, jelikož běžný nákup se mění v zážitkový,“ doplnila Vopatová.
Zmíněná šumivá a perlivá vína lidé v týdnu před Valentýnem nakupují zhruba o 30 procent častěji, přičemž podle Rohlíku jde hlavně o prosecca, crémanty a champagne. Více se prodává také tvrdý alkohol, ačkoliv opět především v podobě lahví určených pro slavnostní příležitosti. „Pozorujeme rostoucí zájem o prémiové destiláty, jako jsou kvalitní rumy nebo giny, které jsou často baleny v dárkových sadách se skleničkami,“ uzavřela Turnovská z Globusu.