V Uberu viděla, jak technologie mění svět. Teď se Bára Werdmölderová bije za české startupy a učí studenty podnikavosti

K novému „poslání“ přivedla Werdmölderovou její vlastní zkušenost ze zmíněné globální firmy, kde na vlastní oči viděla, co se stane, když se potká disruptivní technologie s dostatkem kapitálu a možností růst celosvětově. „Tehdy se spojily tři věci: chytré telefony, geolokace a dostupný mobilní internet. Díky tomu vznikla služba Uber, která dokázala v celosvětovém měřítku proměnit tak konzervativní odvětví, jakým byla taxislužba,“ uvádí pro Euro.cz. Právě zkušenost s tím, jak rychle mohou technologie změnit zaběhnuté fungování celého trhu, pokud mají správné podmínky k růstu, ji přesvědčila k tomu, že je načase využít nabyté poznatky k něčemu prospěšnému a pomoci zlepšit prostředí, v němž čeští podnikatelé fungují.
Ozvala se proto zakladateli Czech Founders Vítovi Horkému, od něhož postupně převzala vedení organizace, mezi jejíž patrony patří třeba zakladatel českého jednorožce Mews Richard Valtr, Zdeněk Cendra, který vybudoval technologickou společnost CDN77, nebo spoluzakladatel Mall.cz a investor z Reflex Capital Ondřej Fryc. Z komunity Czech Founders také vzešla stejnojmenná investiční společnost Czech Founders VC, jež podporuje začínající technologické firmy a pět procent svých zisků odvádí zpět neziskové organizaci.
České startupy trápí nedostatek investorů. Stojí za ním nízká likvidita trhu i špatná informovanost a podpora
Práce pro startupovou komunitu jí dávala smysl: „Vždycky mě bavilo budovat nové věci a v Czech Founders mám možnost pomáhat vytvářet podmínky, aby je mohli budovat i ostatní.“ Právě to je dnes hlavním smyslem její funkce, v rámci níž se snaží prosazovat změny, které tuzemským a evropským podnikatelům usnadní budování firem a pomohou jim růst i za hranicemi domácího trhu.
Odvážných a talentovaných lidí máme podle Werdmölderové v Česku spoustu. K tomu, aby zde mohly vznikat další výjimečné firmy, ale potřebujeme i co nejlepší podmínky. A ty musí vytvořit stát. Sama je přesvědčena, že o rozdávání dotací či pověstné vodění za ruku tu ani zdaleka nejde. Žádá jen, aby úřady co nejméně komplikovaly život podnikatelům, a ti se tak mohli soustředit na to, co je podstatné – tedy na vytváření produktů a služeb, které přinášejí hodnotu zákazníkům, společnosti a nakonec třeba i samotnému státu.
Zaměstnanecké akcie a boj o EU Inc.
Jedním z konkrétních výsledků práce Czech Founders je změna pravidel pro zaměstnanecké akcie a opce, známé pod zkratkou ESOP. Startupy jimi mohou odměňovat lidi podílem na budoucím úspěchu firmy, což je důležité zejména tehdy, když nemohou konkurovat velkým společnostem výší mezd. Dřívější český systém ale v řadě případů přistupoval k ESOPům podobně jako k běžné mzdě, přestože zaměstnanec nedostává hotové peníze a nese riziko, že firma neuspěje.
Od ledna 2026 každopádně platí v Česku nový režim, který podle Báry posouvá zaměstnance více do role investora. Umožňuje zdanění až při prodeji podílu a za stanovených podmínek odstraňuje odvody sociálního a zdravotního pojištění ze zhodnocení v tomto režimu.
Fajn bonus, který omezí fluktuaci, říkají o ESOPech odborníci. Díky novému zákonu atraktivita zaměstnaneckých akcií vzrůstá
Tím ale práce nekončí. Pokud chce tuzemská firma zaměstnávat lidi v několika evropských zemích, naráží v každé z nich u ESOPů na jiná pravidla i odlišné okamžiky zdanění. A právě proto se Czech Founders angažují také v evropské iniciativě EU Inc., jež má nabídnout jednotnou právní formu pro podnikání napříč kontinentem. Její ambicí je umožnit založení firmy digitálně do 48 hodin, s minimálními náklady, jednoduše přijímat investice a odměňovat zaměstnance v rámci celé Unie.
Werdmölderová zároveň chce, aby součástí návrhu zůstal také jednotný zaměstnanecký opční program EU-ESO, jehož klíčovým principem je zdanění až při prodeji akcií. Daňové sazby by přitom zůstaly v kompetenci jednotlivých států.
Proč evropské startupy míří za oceán?
V Evropě podle Werdmölderové vzniká řada skvělých firem, potíž je, že si je neumí udržet, když začnou opravdu rychle růst. „USA jsou jeden obrovský trh – kapitálově, právně i z pohledu firemní struktury. Evropa se sice označuje za jednotný trh, ale pro rostoucí firmu je to pořád do značné míry 27 různých právních systémů,“ upozorňuje s tím, že jakmile startup potřebuje větší investiční kolo, mezinárodní investor začne často požadovat strukturu, které rozumí a důvěřuje. Výsledkem toho se pak nezřídka kdy stává, že firma „odejde“ do amerického Delawaru, což je oblíbené místo pro registraci nejen technologických podniků.
Podle průzkumu Czech Founders přitom už 82 procent českých startupů zahraniční trhy obsluhuje, což jasně dokazuje, že globální ambice jim nechybějí. Přesto více než čtvrtina zakladatelů zvažuje přesun sídla mimo Česko a další téměř tři pětiny firem se zahraničními investory dostaly doporučení k relokaci.
Jen o adresu ale nejde. S centrálou firmy odchází také duševní vlastnictví, budoucí zisky, pracovní místa a daňové příjmy: „Ve spolupráci s Dominikem Stroukalem z Metropolitní univerzity Praha jsme vyčíslili, že u startupů zahrnutých do našeho průzkumu může být v souvislosti s relokací potenciálně ohrožen roční příliv kapitálu v hodnotě téměř čtyř miliard korun a daňové příjmy kolem šesti set milionů. A to se bavíme jen o našem vzorku, nikoliv o celé ekonomice.“
Právě proto je pro Báru EU Inc. tak důležitá. Nejde jen o další evropskou regulaci nebo administrativu pro členské státy, ale o vytvoření jednotného hřiště. Navíc je třeba podotknout, že se nejedná o požadavek nějaké úzké zájmové skupiny. Vznik EU Inc. podpořilo více než 26 tisíc founderů a investorů napříč Evropou a podle českého průzkumu ji podporuje přes 96 procent zakladatelů a zhruba 86 procent by ji reálně využilo. To je mimořádně silný signál, že evropské firmy o takové řešení skutečně stojí.
Podnikavost se nedá naučit z učebnice
Kromě práce pro startupovou komunitu rozjíždí Werdmölderová také projekt Lyžák Jinak, jenž středoškolákům během několika dnů umožňuje vytvořit vlastní projekt, ověřit nápad a představit ho ostatním. Zmíněný kurz spustila společně se zakladatelkou Twigsee Vandou Seidelovou, která svoji firmu úspěšně prodala, inspirací jim byl rakouský Entrepreneurship Week. „Vzniklo to vlastně z jednoduché otázky: proč děti učíme tolik věcí teoreticky, ale skoro vůbec je neučíme, že když kolem sebe vidí problém, mohou se ho samy pokusit vyřešit,“ popisuje šéfka Czech Founders.
Lyžák Jinak přitom není kurz o tom, jak založit startup. Studenti během intenzivního týdne dostanou za úkol identifikovat skutečný problém, mluvit s lidmi, ověřovat své předpoklady, sestavit tým a navrhnout řešení, které nakonec představí před odborníky z praxe. Důležité je, že program absolvují celé školní třídy, nejen ti, kteří už o podnikání sami uvažují. „Podnikavost je mnohem širší schopnost. Je to schopnost všimnout si problému, ověřit si svoje předpoklady, dát dohromady tým, něco vytvořit a potom se za svůj nápad postavit,“ vysvětluje Werdmölderová.
Jak oslnit investora aneb 7+1 slepých míst českého fundraisingu, o kterých se (ne)mluví
Nejsilnější momenty podle ní přicházejí ve chvíli, kdy studenti zjistí, že zvládnou víc, než si na začátku mysleli. Během pěti dnů se z těch, kteří si zpočátku na podnikání nevěří, mohou stát lidé, jež mění své nápady podle zpětné vazby a obhajují výsledné řešení před porotou. Učí se také přijmout, že první nápad nemusí fungovat a že změnit názor není selhání. Cílem přitom není, aby všichni po skončení programu založili startup. „Pokud si student na konci týdne řekne: ‚Tohle bych si před pěti dny vůbec netroufl, ale teď vím, že to dokážu,‘ tak jsme splnili svůj cíl,“ uzavírá manažerka.