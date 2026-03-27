V době AI potřebujeme víc instalatérů než právníků, vysoká škola není nutnost, říká šéf BlackRocku

Jan Boháč
Šéf investičního gigantu BlackRock Larry Fink tvrdí, že éra umělé inteligence převrací pracovní trh naruby, kvůli čemuž bude muset naše společnost přehodnotit, jaké profese skutečně potřebuje. Podle něj už budoucnost nemusí patřit jen právníkům a bankéřům, ale také instalatérům, elektrikářům a dalším řemeslníkům. Vedle proměny trhu práce Fink promluvil také o riziku recese, cenách ropy i odolnosti světové ekonomiky.

Naše společnost se s rozvojem umělé inteligence výrazně mění, a mění se také celý pracovní trh. Právě v souvislosti s tím bychom měli podle Larryho Finka, generálního ředitele americké investiční společnosti BlackRock, změnit naše dosavadní vnímání kvalifikovaných a méně kvalifikovaných pracovních pozic.

„Společnost by měla více respektovat kariéry instalatérů a elektrikářů, protože umělá inteligence už nyní nahrazuje některé kancelářské práce. Spojené státy se ale v posledních letech zaměřily na budování kariéry v bankovnictví, zatímco podhodnocovaly důležitost kvalifikovaných řemesel,“ řekl podle BBC Fink.

Nejde přitom o jediné vyjádření šéfa BlackRocku v tomto duchu. V nedávném výročním dopise akcionářům Fink uvedl, že boom umělé inteligence vytvoří obrovské množství pracovních míst mezi elektrikáři, svářeči a instalatéry. Poptávka po některých kancelářských pozicích naopak podle něj nemusí být tak velká, což by mělo vést k přehodnocení potřebných rolí.

Jít na univerzitu není nutnost

Samotný BlackRock představuje skutečný finanční kolos, jenž ovládá aktiva v hodnotě 14 bilionů dolarů (asi 297 bilionů korun) a je jedním z největších investorů v mnoha významných světových společnostech. Právě velikost a rozpětí firmy dává Finkovi, který je jedním z jejích osmi spoluzakladatelů, unikátní vhled do zdraví globální ekonomiky.

Juniorních pozic v důsledku boomu kolem AI výrazně ubývá. Data StartupJobs potvrzují změny na českém pracovním trhu

Podle Finka by se celá naše společnost měla zaměřit na to, aby změnila celkové vnímání řemesel. Zatímco průměrný instalatér bývá v televizi obvykle zobrazován jako obézní muž a s kalhotami visícími pod pasem, investiční bankéři jsou často idealizováni v úspěšných seriálech. Třeba i kvůli tomu se přitom někteří lidé rozhodli či rozhodnou zaměřit na odvětví bankovnictví nebo práv, ačkoliv z nich mohli být dobří řemeslníci.

„Po druhé světové válce jsme vybudovali vzdělávací systém, který všem mladým lidem říkal – jděte na vysokou školu, jděte na vysokou školu, jděte na vysokou školu. A pravděpodobně jsme to přehnali. Nyní to musíme vyvážit a musíme se naučit být hrdí na kariéru třeba v odvětví instalatérství nebo elektrikářství,“ doplnil Fink.

Situace v Íránu může vést k recesi

Zkušený americký byznysmen se vyjádřil rovněž k současné americko-izraelské válce s Íránem, která značně otřásla finančními trhy. Podle šéfa BlackRocku je nyní příliš brzy na určení konečného rozsahu a výsledku konfliktu, věří ale, že dojde k jednomu ze dvou extrémních scénářů. V prvním případě bude konflikt urovnán a Írán se stane zemí, kterou mezinárodní společenství přijme zpět mezi sebe. Pokud k tomu dojde, cena ropy by mohla klesnout zpět pod úroveň, na níž byla před válkou s Íránem.

CF26

Druhý scénář je samozřejmě o poznání horší. Pokud se totiž situaci nepodaří vyřešit, lidstvo může čekat několik let, kdy se budou ceny ropy pohybovat mezi 100 až 150 dolary za barel. „To by mělo závažné důsledky pro celou ekonomiku, přičemž výsledkem by mohla být prudká recese,“ shrnul Fink, podle něhož ze současné situace plyne i poučení, že jednotlivé státy by se neměly spoléhat pouze na jeden zdroj energie, a měly by investovat do přechodu k alternativním zdrojům.

Ropou to jen začíná. Válka v Íránu narušila dodavatelské řetězce hélia, léků i hnojiv. Potraviny by mohly zdražit

Fink je zároveň přesvědčen i o tom, že navzdory současným problémům nehrozí opakování finanční krize v letech 2007 až 2008. „Tehdejší finanční trauma, kdy několik bank po celém světě zkrachovalo nebo muselo být zachráněno, se nyní neopakuje. S danou situací nevidím vůbec žádné podobnosti, navíc jsou dnes finanční instituce bezpečnější,“ uzavřel Fink.

Nejnovější články


Včera

Kvíz: Vydejte se s námi do výšin! Lanovky jako technické divy i nezapomenutelné turistické zážitky. Kolik jich poznáte?

Včera

Facebook láká influencery z konkurenčních platforem. Tvůrcům z TikToku nebo YouTube nabízí tři tisíce dolarů měsíčně

Včera

Přísnější hypotéky mohou přibrzdit prodeje investičních bytů. ČNB od dubna mění pravidla

Včera

Méně sedadel, zato s vyššími výdělky. Ekonomická třída v letadlech se postupně zmenšuje ve prospěch tříd prémiových

25. 3. 2026

V Česku desetina, v zahraničí klidně i 30 procent. Marže ticketingových platforem rostou a menší pořadatelé začínají mít problémy

25. 3. 2026

Ropou to jen začíná. Válka v Íránu narušila dodavatelské řetězce hélia, léků i hnojiv. Potraviny by mohly zdražit

25. 3. 2026

Nová obchodní dohoda mezi EU a Austrálií slibuje levnější dovoz, snazší export i šanci českým firmám, míní odborníci

24. 3. 2026

Z Perského zálivu přilétla „černá labuť“. Dopady energetického šoku pocítí všichni, v USA ale situace tak dramatická nebude

24. 3. 2026

Katastrofa trajektu Doña Paz: O život tehdy přišlo přes čtyři tisíce lidí, vina byla svalena na majitele tankeru, s nímž se loď srazila