V roce 2026 nastane nad částí Evropy úplné zatmění Slunce. Zájem o pozorování jevu je obrovský a zájezdy se rychle vyprodávají

Zatmění Slunce fascinuje lidstvo už od nepaměti. V současnosti ale nejde ani tak o astronomický jev jako spíše o specifický cestovní trend, za kterým se turisté vydávají stovky i tisíce kilometrů daleko.
Ve středu 12. srpna 2026 bude možné pozorovat úplné zatmění Slunce hned z několika míst v Evropě nebo severní Africe. A tamní obyvatelé, podniky a cestovní kanceláře se na tento den již nyní náležitě připravují. Očekává se totiž, že poptávka po zájezdech, hotelích i pronájmech aut v dotčených lokalitách bude obrovská a že již tak žádané termíny v polovině prázdnin budou plné několik měsíců předem.
Mnoho lidí začalo plánovat vlastní cestu prakticky okamžitě po zveřejnění trasy pásu totality. Nejvyhledávanější ze zmíněných destinací je přitom Island, který slibuje velmi příznivé podmínky pro pozorování, neboť fáze úplného zatmění zde podle BBC potrvá hned dvě minuty a osmnáct vteřin. Kapacity této ostrovní země ovšem rozhodně nejsou neomezené, a to jak v hotelích, tak v dopravě a infrastruktuře obecně.
Ve Španělsku bude fáze totality o něco kratší, avšak dá se očekávat, že i tam bude rok 2026 právě vzhledem k inkriminované nebeské show mnohem vytíženější než standardní sezona. A podobně je na tom i Grónsko.
Co stojí za popularitou tohoto fenoménu?
Podle BBC začalo cestování za zatměním Slunce po pozorování jevu v roce 1970 na východním pobřeží USA a na moři, respektive během výletní plavby, o dva roky později. Právě tyto události otevřely cestu tomu, aby se z astronomického úkazu stal globální turistický trend a mainstreamová událost, která tvoří miliardové obraty. Ostatně, na oficiálních akcích během zatmění v Severní Americe v roce 2024 evidovala NASA dokonce 300 tisíc návštěvníků, specializované zájezdy byly ve většině případů vyprodány během několika málo týdnů.
„Ti, kteří chtějí cestovat za úplným zatměním Slunce, si musí ubytování i dopravu rezervovat co nejdříve. Jen tak se dostanou na nejlepší zájezdy nebo nejlepší místa, pokud si tvoří itinerář sami,“ potvrdil britské veřejnoprávní televizi Kevin Currie, ředitel cestovní kanceláře New Scientist Discovery Tours.
Dle astronoma Martina Griffithse zájem zesílil v souvislosti s covidovou pandemií. „Během lockdownu lidé mohli v podstatě jen chodit ven a dívat se na noční oblohu,” uvedl s tím, že právě tehdy vzrostla záliba v astronomických jevech obecně.
Samotné zatmění navíc spousta lidí vnímá jako komplexní zážitek, ne jen jako několik minut tmy, popsala Stephanie Derammelaere z kalifornské observatoře Robert Ferguson Observatory: „Cestování za zatměním Slunce se stalo fenoménem, protože spojuje vědu, úžas a dobrodružství v jednom. Když to zažijete, byť jen jednou, nejspíš změníte pohled na naše místo ve vesmíru.”
Současného trendu si všímají také v českých cestovních kancelářích. Zájezdy za zatměním Slunce sice zpravidla nejsou jejich hlavní specializací, přesto i ony hlásí zvýšený zájem a rychle ubývající kapacity, zejména na Islandu. Tam míří i klienti společnosti SLAN tour, jejíž zakladatel Ladislav Peška už má podobnou zkušenost se zájezdem do Rakouska v roce 1999.
„Úplné zatmění Slunce není v Evropě právě na denním pořádku. Za dobu naší existence bylo jen jedno, v roce 1999 v Rakousku. Tam jsme vyslali dva autobusy. Teď v srpnu chystáme zájezd na Island, ale to nebudou nějaké závratné počty osob. I proto, že se očekává zvýšený příjezd turistů z celého světa a ubytovací kapacity tak budou asi brzy vyprodány,“ sdělil Peška redakci Euro.cz.
Oblasti s nejlepšími podmínkami k pozorování
Jak již bylo nastíněno, trasa úplného zatmění povede v roce 2026 přes severní Atlantik, Island, Grónsko a následně zasáhne i část Španělska a severní Afriky. V každém z těchto regionů budou podmínky odlišné, a proto se cestovatelé rozhodují podle kombinace (očekáváného) počasí, infrastruktury i dostupnosti služeb.
Island patří mezi nejvyhledávanější místa díky dlouhodobě příznivému počasí během srpna a zkušenostem tamních průvodců s expedicemi za polární září. O tom svědčí i zájem českých cestovatelů.
„Už mnoho let pořádáme zájezdy na Island, kde budou v srpnu 2026 zřejmě nejlepší podmínky pro pozorování tohoto jevu. Přišli jsme na to celkem náhodou, když jsme zjistili, že je v tu dobu najednou vše dražší. Proto jsme upravili náš standardní program a jeden den pozorování zatmění věnovali,” doplnil jednatel cestovní kanceláře Emma Agency Martin Šedý.