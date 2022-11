V příštích třech letech žádné dlouhodobé kontrakty. Japonsko vyprodalo dodávky LNG, Čína a Katar přepisují historické tabulky

Japonsko, které je momentálně největším dovozcem zkapalněného plynu vůbec, oznámilo, že jeho dodávky na příští tři roky jsou již vyprodány. Do roku 2026 tak nejsou k dispozici žádné dlouhodobé kontrakty. Japonské společnosti to potvrdily v průzkumu zveřejněném na tamním ministerstvu obchodu. „Prostředí pro nákup LNG se zcela změnilo. Dá se také říci, že zadávání zakázek je ve stavu války,“ píše Business Insider s odkazem na vyjádření firem.

Klesající zásoby zemního plynu způsobily, že se jednotlivé země napříč světem předhání v zajištění dodávek tohoto klíčového paliva, přičemž částečnou vinu nesou podle japonské vlády nedostatečné investice do inkriminované oblasti. Odběr ze strany Evropy se má od příštího roku navíc ještě zvýšit, protože jí Moskva přerušila dodávky zemního plynu. Ty by mohl nahradit vývoz z Kataru, o který evropské země soupeří s asijskými odběrateli.

„Globální ,soutěž o LNG‘ se pravděpodobně ještě více rozhoří,“ uvedlo japonské ministerstvo. Zemi vycházejícího slunce jakožto největšího dovozce má totiž podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) brzy nahradit Čína. Ta své dodávky LNG Evropě již poskytovala, letos je ale byla nucena zastavit, aby před zimou zajistila dostatek tepla především vlastním domácnostem.

Smlouva na 27 let

Fakt, že nestálý trh nutí kupující hledat dlouhodobé obchody, potvrdila i státní ropná společnost Kataru QatarEnergy, která s čínským gigantem Sinopec podepsala 27letou smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu. Jedná se o dosud nejdéle trvající dohodu o LNG.

„Dnešek je důležitým milníkem pro první dohodu o prodeji a nákupu v rámci projektu North Field East, jde o čtyři miliony tun pro čínský Sinopec na 27 let,“ řekl agentuře Reuters šéf QatarEnergy Saad Kaabí. Ten dlouhodobé dohody následně označil za důležité pro kupující i prodávající stranu.

Severní pole, v překladu North Field, je součástí největšího světového ložiska plynu, které Katar sdílí s Irákem. Ten svou část nazývá South Pars. Jako North Field East pak Katar označuje první a zároveň větší část dvoufázové expanze. Ta má zvýšit jeho kapacitu na zkapalňování ze 77 na 126 milionů tun ročně. A to roku 2027.

Katarská firma aktuálně vede jednání s dalšími odběrateli v Číně a Evropě. O dodávky LNG usiluje také Česká republika. Minulý měsíc o nich jednal premiér Petr Fiala s emírem Tamimem bin Hamadem Sáním.

Do tří let bude Evropě chybět 7,6 milionu tun LNG

Přestože jsou aktuálně evropské zásobníky plynu – i díky dosud mírnému podzimu – naplněné až po okraj, do budoucna by tomu tak být nemuselo. Podle japonského ministerstva obchodu hrozí Starému kontinentu v příštích letech plynový nedostatek. Pokud Rusko zcela uzavře kohoutek, bude v lednu 2025 celosvětově chybět 7,6 milionu tun LNG. Rozdíl mezi globální nabídkou a poptávkou by se měl pak zmírnit v roce 2026, kdy mají být uvedeny do provozu plánované projekty USA a Kataru.

Do té doby budou dovozci vzhledem k nedostatku dlouhodobých kontraktů nuceni nakupovat zemní plyn na spotovém trhu za mnohem vyšší ceny. Ty jsou oproti dlouhodobým kontraktům aktuálně zhruba třikrát dražší.