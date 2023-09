V Přezleticích postavili školu ze šedého betonu, nuda dětem ale nehrozí. MY DVA holding ji vybavil interaktivními odbornými učebnami

Škola hrou, ale bez zbytečných ozdob a zářivě barevných kombinací? Jde to. Základní škola Panská pole v Přezleticích u Prahy dokazuje, že učení může bavit díky moderním třídám a špičkově zařízeným odborným učebnám. Žáci si tu vyzkoušejí třeba programování robotů nebo pěstování bylinek, jejich rodiče zase komunitní fungování. Křiklavé stěny a jiné rušivé prvky tady však člověk nenajde.

Pod návrh budovy se podepsalo studio Kolpron, a tak budova připomíná spíše šedý monolit. Kancelář, kterou vedou architekti a milovníci strohých betonových linií Petr Starčevič a Petr Macek, má s realizací základních a mateřských škol bohaté zkušenosti. Stojí například za podobou základní školy v Řevnicích nebo mateřinky v Letech.

„Chtěli jsme, aby se nová škola stala symbolem rozvoje Přezletic a jejich celkového povznesení. Proto jsme zde chtěli postavit dům pevný a rozumný. Současně jsme chtěli dům působící skromně, jednoduše a také tak trochu obyčejně. Vždy uvádíme, že v architektuře chceme jednoduchost a klid. Strohost a řád. Nechceme okázalost ani módnost,“ popsali Starčevič a Macek redakci Euro.cz jako první.

Barevné papíry a železobeton

Do zdejších lavic poprvé usednou děti z Přezletic, Jenštejna a Podolanky 4. září. Celkem jich školu bude navštěvovat 208 s tím, že každý další rok přibude nový ročník. Během tří let by se kapacita 540 žáků v devíti ročnících měla naplnit. Se stavbou školy se počítalo už od roku 2011, šlo ale o zatím nejnáročnější projekt, do kterého se svazek tří jmenovaných obcí pustil. Investice i po seškrtání o 30 milionů korun přesáhly částku 560 milionů.





Školní budova se skládá ze dvou rovnoběžných výukových pavilonů, propojených komunikačním krčkem. Komplexu vévodí Školní náměstí, na které plynule navazují vnitřní prostory. Železobetonové stěny a stropy zde doplňují jednotně řešené štěrkové podlahy. Prostředí tak ponechává prostor otevřený budoucí kreativitě účastníků hodin výtvarné výchovy.

Polohovatelné lavice, interaktivní tabule a roboti

O špičkové řešení interiérů budovy se postarala česká společnost MY DVA holding. Ta vybavila třídy polohovatelnými lavicemi a kabinety veškerým kancelářským nábytkem. Dodala lavičky a šatní skříňky na chodby, židle a stoly do jídelny. Pro žáky jsou však hlavním přínosem odborné učebny plné pomůcek na nejrůznější pokusy. Velké integrované technologické centrum školy vítá každého zájemce a lze do něj nahlédnout přímo z ulice.

„Naše řešení odborných učeben zahrnuje moderní technologie pro efektivní výuku, jako jsou interaktivní tabule s projektory, výsuvné systémy pro práci s PC, systém ROBOTEL pro výuku jazyků, výukové pomůcky PASCO pro vědecké experimenty, roboti a mnoho dalšího. Tímto způsobem jsme přispěli k vytvoření rozmanitých a funkčních odborných učeben, které podporují různorodou výuku a rozvoj dovedností studentů,“ řekla ředitelka společnosti MY DVA holding Martina Lněníčková.

Bambusová džungle u Prahy

Při realizaci interiéru firma pracovala v souladu s architektonickým záměrem. Všechny kusy nábytku jsou proto pevné a funkční s maximálním důrazem na praktičnost. V mnoha prostorech včetně jídelny se podařilo docílit požadované jednoduchosti. Materiálovou strohost ale doplňují hravé prvky, které se objevují například v družině a na zahradě. Na dvoře se pak nachází bambusová džungle.

„Koncept přezletické školy rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je spojování. Lidské spojování jako opak rozdělování vidíme vždy ve spojitosti s vytvářením pocitu svobody, volnosti a otevřenosti. Jsme proto pevně přesvědčeni o schopnosti správně utvářeného prostředí domu nejen lidi spojovat, ale hlavně přispívat k dobrým vztahům. Věříme, že přezletická škola toto vše bude umět,“ dodali architekti Starčevič a Macek.

Škola coby celek je navíc z hlediska energetické náročnosti řešena jako mimořádně úsporná budova, což prakticky znamená téměř pasivní standard. Ekologicky hospodaří také s pitnou i dešťovou vodou, kterou beze zbytku využívá. Zbývá ji tedy pouze zaplnit dětmi, což se stane již dnes. Žáci mimo interaktivní výuky a mnoha praktických pokusů zažijí rovněž velké množství různých akcí a kroužků.

„Děti si vyzkouší programování robotů i kuchařské soutěže, škola bude zakládat sbor a možná i kapelu. V jazykové přípravě žáků plánujeme propojení naší školy se zahraničními školami v Itálii a Anglii. Určitě vyrazíme do světa. Obavy z výbuchu v učebně fyziky a chemie naštěstí nemáme a pokusy budou vítány. Především doufáme v komunitní fungování školy, v propojování rodiny a budování přátelských vztahů mezi sousedy při setkáních mimo výukové časy. Jedním z plánů je třeba sobota s domácími mazlíčky nebo badatelské dny. Budeme též poskytovat tělocvičny k pronájmu pro sport i ve večerních hodinách dospělým. Je to pro nás možnost propojovat školu a rodiny žáků a velice se na to těšíme,“ uzavřela ředitelka Monika Dragounová.