V pražské Villa Voyta, kde vařil i Pohlreich, vzniknou byty. Na rekonstrukci za 70 milionů se mohou podílet i drobní investoři

Původně v budově fungoval hostinec Daliborka, jehož historie sahá až do počátku 20. století. V devadesátých letech se pak z něj stal butikový hotel s restaurací, kde působil mimo jiné vyhlášený šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Od jeho uzavření v roce 2020 však vila neměla využití.
Nyní, o šest let později, dům kupuje český investor a podnikatel Martin Ladyr, který vlastní realitní portfolio v hodnotě zhruba 2,5 miliardy korun a plánuje jeho rekonstrukci a přestavbu na devět bytů. Projekt připravuje prostřednictvím developerské společnosti Půl Prahy, za níž stojí společně s designérkou a podnikatelkou Michaelou Ondráčkovou Procházkovou.
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Nutno podotknout, že rozhodně nepůjde o kompletní přestavbu bez ohledu na původní podobu objektu. Část minulosti zde zůstane zachována, například interiéry bývalé restaurace, lobby a recepce se secesními prvky, jež připomenou původní využití vily. Součástí nového rezidenčního projektu naopak bude devět prémiových bytů, podzemní parkovací místa, uzavřená komunitní zahrada a privátní sauna.
Pro budoucí nájemníky navíc představuje přidanou hodnotu i samotná lokalita. Dům totiž stojí v klidné vilové části Krče nedaleko Krčského lesa, poblíž kterého by v příštích letech měla vést i nová trasa metra.
Financování pomocí crowdfundingu
Na financování rekonstrukce se kromě developera mohou podílet i menší investoři. Dvojice podnikatelů chce totiž získat celkem 70 milionů prostřednictvím Fingoodu, který je jednou z pěti tuzemských platforem, jež od České národní banky získaly evropskou crowdfundingovou licenci.
Investice jako taková je zajištěna nemovitostmi v hodnotě 91 milionů korun a nabízí roční výnos osm procent, a to bez poplatků. „Průměrný výnos zajištěných produktů, jako jsou spořicí účty, se přitom pohybuje kolem tří procent,“ říká šéf zmíněné služby Ondřej Kozel.
„Atraktivita crowdfundingu nespočívá jen v zajímavém zhodnocení. Rekonstrukce historické vily je přesně ten typ investice, kvůli které investoři do Fingoodu přicházejí. Kromě výnosu se totiž podílejí na projektu se smysluplným přesahem,“ dodává s tím, že důvodem pro odpuštění poplatku byl historický význam budovy.
94 milionů korun za 49 hodin
Nynější spolupráce Ladyra a Fingoodu není jejich první. Před rokem platforma financovala jeho projekt činžovního bytového domu v Podolí, na který se podařilo vybrat 94 milionů korun za 49 hodin. Investice byla následně splacena v plné výši a podle harmonogramu, přičemž investoři získali na výnosech celkem 8,5 milionu.
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Kromě toho nabízí společnost, jež eviduje více než 25 tisíc investorských účtů, také investice do menších a středně velkých českých firem. Dosud lidé tímto způsobem přes Fingood podpořili přes 800 podniků, přičemž celkový objem vložených prostředků se blíží čtyřem miliardám korun. Nově také nabízí v rámci služby Fingood Fast investice s krátkou dobou splatnosti, které jsou určeny na rekonstrukční projekty bytů a domů.