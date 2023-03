V Praze rychle přibývá moderních kanceláří. Nabízejí mnohem víc než jen pracovní stůl a lákají k návratu z home office

Pracovat na sto procent z domova vyhovuje jen málokomu. Mnohem častější je v posledních letech hybridní model, který kombinuje docházení do kanceláře s částečným home office. V zahraničí je běžný už několik let, v Česku si získává popularitu až nyní. Výhody přitom může přinést oběma stranám – firmám zajistí větší zájem ze strany kvalitních uchazečů a zaměstnance bude motivovat.

Malý rozdíl v nákladech, velký nárůst produktivity

Celých 78 procent zaměstnavatelů si myslí, že jsou jejich zaměstnanci s vybavením a podobou kanceláře spokojeni. Přitom více než polovina z nich považuje aktuální pracovní prostředí za nevyhovující. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos realizovaného pro společnost Scott.Weber Workspace, která provozuje servisované kanceláře, coworkingy a eventové prostory po celé Praze.

Situace se ale postupně mění a přispívá k tomu i zmiňovaná firma, která aktuálně obsluhuje 12 administrativních center o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních, přičemž další rychle přibývají. Nově společnost nabídne téměř 900 kancelářských míst v rámci projektů The Park a Port7.

„Moderně smýšlející šéfové si uvědomují to, co říkají snad všechny studie a analýzy. Produktivita zaměstnanců roste, či alespoň neklesá, když mají možnost rychlého odpočinku v relaxační zóně. Pozitivně působí i sdílené designové prostory, které podněcují kreativitu. Bohužel někteří konzervativně uvažující manažeři si myslí, že místo se stoly a počítači je efektivně využité a nepracovní prostory jsou zbytečné a vlastně drahé. Opak je pravdou a stále více firem si to už uvědomuje. Tato změna myšlení přichází i s generační obměnou a nástupem mileniálů a generace Z,“ vysvětluje Adam Zvada ze společnosti Scott.Weber Workspace.

O pauze do parku, nebo rovnou k vodě?

Část nových kanceláří vznikla v komplexu The Park na Chodově, jemuž se často přezdívá pražské Silicon Valley. Není divu, soustředí se tu největší a nejznámější technologické společnosti fungující na zdejším trhu. Velkou výhodou je rovněž skutečnost, že ačkoliv jde o výborně dostupnou lokalitu přímo u metra a velkého nákupního centra Westfield Chodov, celý pracovní prostor obklopuje zeleň. V kampusu se navíc nacházejí restaurace a kavárny s venkovním posezením či golfové a volejbalové hřiště, zatímco uvnitř čeká spousta zábavy na fanoušky klasického gamingu i aktivních PC her.

Další kanceláře otevřela společnost Scott.Weber Workspace v unikátní administrativní budově Port7 nedaleko holešovického přístavu. Zde se bude líbit všem, kdo hledají kreativní prostory a chtějí svým zaměstnancům i klientům dopřát nevšední zážitky. A to jak během pracovních schůzek, tak firemních večírků. Vedle zasedací místnosti přímo na vodě láká objekt třeba na střešní terasy a další navazující služby. Nechybí ani zážitková restaurace, posilovna či wellness centrum.