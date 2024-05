V indické poušti vyroste solární elektrárna pětkrát větší než Paříž. Za 20 miliard dolarů ji postaví uhelný magnát Gautam Adani

Pětkrát větší než francouzská metropole. Zhruba taková by měla být rozloha nejrozsáhlejší elektrárny na světě, kterou pod jménem Khavda Renewable Energy Park aktuálně staví společnost Adani Green Energy Limited (AGEL). Projekt bude pokrývat více než 200 čtverečních mil a stát bude v pusté solné poušti ve státě Gudžarát. Ten se nachází na okraji západní Indie, pouhých 12 kilometrů od hranic s Pákistánem.

Solární elektrárna, jejíž výstavba potrvá pět let a vyjde na 20 miliard dolarů (téměř 470 miliard korun), se stane jedním z nejdůležitějších zdrojů čisté energie. Té vyrobí tolik, že by vystačila pro napájení celého Švýcarska nebo 16 milionů indických domácností.

Delighted to share that @AdaniGreen has ignited the first capacity of the world's largest renewable energy project, activating 551 MW of solar power. A testament to our collective dream of sustainability, this milestone in Khavda, Kutch, kickstarts our journey towards a 30 GW… pic.twitter.com/Hj5XPyqRQX — Gautam Adani (@gautam_adani) February 14, 2024

„Je to velká nezatížená oblast. Není tam žádná divoká zvěř, žádná vegetace ani obydlí. Neexistuje lepší využití této půdy,“ přibližuje pro CNN ředitel AGEL Sagar Adani, který je zároveň synovcem druhého nejbohatšího muže Asie Gautama Adaniho, pod jehož skupinu Adani Group zmíněný AGEL spadá.

Projekt, jehož výsledkem má být čistá energie, tak paradoxně zaštiťuje největší indický dovozce uhlí a přední těžař fosilních paliv. Za což je skupina mnohými kritizována.





Zelený, ale jen zčásti

Adani do oblasti zelené energie proniká už několik let, v minulosti dokonce uvedl, že se chce stát jejím největším výrobcem vůbec. V příštím desetiletí tak hodlá do energetické transformace investovat 100 miliard dolarů (zhruba 2,35 bilionu korun), přičemž 70 procent těchto investic má směřovat právě do čisté energie.

Elektrárna takto obřích rozměrů má pro Indii obrovský význam, jde totiž ruku v ruce s jejím úsilím snížit znečištění a zároveň uspokojit rostoucí energetické nároky nejlidnatější oblasti světa, jejíž ekonomika v současné době rychle roste. Ovšem i když má Adaniho projekt posunout zemi blíže směrem k zelené energii, faktem zůstává, že hlavní zdroj tam stále představuje uhlí. To vyrobí na 70 procent místní elektřiny.

Projekt hraje do karet také indické vládě, která si stanovila ambiciózní klimatické cíle. Premiér Naréndra Módí slíbil, že do konce dekády budou obnovitelné zdroje odpovídat polovině celkových energetických požadavků země. V roce 2021 se rovněž zavázal, že nulových emisí dosáhne Indie do roku 2070, což je stále o dvě dekády později než slíbily rozvinuté světové ekonomiky.

Kromě toho si indická vláda stanovila cíl zvýšit do roku 2030 výrobní kapacitu elektřiny z nefosilních paliv na 500 gigawattů. AGEL by měl v tomto ohledu pokrýt devět procent, přičemž 30 gigawattů má dodat právě nový projekt. „Indii nezbývá nic jiného než začít dělat věci v dosud nepředstavitelném rozsahu,“ uvádí Sagar Adani.

Třetí největší ekonomika světa?

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) má Indie třetí největší spotřebu energie vůbec. Spotřeba na osobu na druhou stranu představuje méně než polovinu světového průměru, přičemž to samé platí pro emise. Jenže změna by mohla přijít velice rychle, a to třeba díky rostoucím příjmům. Koneckonců, od přelomu tisíciletí se poptávka po energii zdvojnásobila s tím, že 80 procent z ní stále pokrývá uhlí, ropa a pevná biomasa.

„Pokud Indie udělá to, co udělala Čína, Evropa a USA, čeká nás všechny velmi chmurná klimatická budoucnost,“ varoval Sagar Adani s odkazem na to, jakým způsobem zmíněné oblasti využívaly fosilní paliva v době svého rozvoje. V něm se aktuálně nachází i Indie, která by dle některých mohla růst i šestiprocentním tempem a do konce desetiletí se stát třetí největší ekonomikou na světě.

Jako by každý rok přibyl jeden nový Londýn

S vývojem a modernizací bude souviset masivní nárůst výstavby domů, kanceláří či obchodů, kterými budou stavitelské firmy odpovídat na rostoucí počet obyvatel ve městech. Dle analytiků má v následujících 30 letech právě ve městech každoročně přibývat tolik lidí, kolik jich aktuálně obývá Londýn. Riziko pro výrobu energie pak dle IEA představuje také změna klimatu. Teplejší počasí v budoucnu povede k prudkému nárůstu poptávky po bytových klimatizacích, jejichž celková indická spotřeba má v roce 2050 dohromady odpovídat spotřebě energie na území dnešní Afriky.

„Všichni by byli šťastní, kdybychom měli 100 procent energie z udržitelných zdrojů, ale z praktického hlediska to zatím není možné,“ míní Sagar Adani s tím, že během následujících 15 let má mít 600 milionů Indů střední nebo vyšší příjem a nemohou být zbaveni základních potřeb energie. „Že Indie těží trochu uhlí? Ano. Ale zároveň vytváří obrovské množství obnovitelných zdrojů. O tom není pochyb,“ uzavírá.