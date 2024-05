V Číně zuří cenové války. Americké firmy už nemohou spoléhat na to, že jim největší asijský trh automaticky zajistí i velké zisky

Slevy, akce a zase další slevy. I tak by se dal charakterizovat aktuální stav čínského trhu, na němž probíhá velmi intenzivní cenová válka. Stále více firem napříč různými odvětvími totiž v poslední době nabízí mnoho výhodných slevových nabídek. Týká se to třeba potravin, oděvů, spotřební elektroniky či automobilů.

Podle odborníků oslovených CNN současné dění odráží zásadní změny v chování spotřebitelů ve druhé největší ekonomice na světě. Za nimi stojí především výrazné zpomalení hospodářského růstu Číny na loňských 5,2 procenta, což byla mimo období pandemie nejmenší hodnota od roku 1990.

Obavy z budoucnosti vedly tamní obyvatele v posledních měsících k tomu, že výrazně omezili své výdaje, protože jejich vyhlídky na dobré zaměstnání a stabilní příjmy se zhoršily. Nejistotu navíc zvyšuje také částečné zhroucení akciového trhu nebo dlouhotrvající krize v odvětví nemovitostí, jež tvoří zhruba 70 procent bohatství čínských domácností.

iPhony zlevnily až o 20 procent

Jedna z nejintenzivnějších cenových válek aktuálně zuří v odvětví elektrických vozidel. Podíl americké automobilky Tesla na čínském trhu se v dubnu zmenšil na pouhá čtyři procenta, ještě o měsíc dříve přitom dosahoval takřka dvojnásobku. Prudký pokles společnosti Elona Muska je navíc v ostrém kontrastu s rostoucími prodeji největšího čínského výrobce elektromobilů BYD, který meziročně vykázal 29procentní nárůst dodávek nových aut.





A podobné problémy trápí i amerického výrobce elektronických zařízení Apple. Celkové příjmy této společnosti ve fiskálním čtvrtletí končícím 30. března v Číně klesly o osm procent na 16,4 miliardy dolarů. Prodeje hlavního konkurenta Huawei naopak v prvním čtvrtletí roku 2024 vzrostly o 70 procent.

Podle odborníků stojí za tímto neúspěchem amerických firem především vyšší cena jejich výrobků. Obě zmíněné společnosti tedy v minulých měsících přistoupily k výraznému zlevnění, takže třeba modely iPhone 15 byly mnohdy nabízeny se slevami až ve výši 20 procent. A ačkoliv tento krok se na prodejích podepsal pozitivně, cenově citliví zákazníci stále raději kupovali čínské zboží, které bylo ještě levnější.

Na výhodné jídlo každý den jinam

Odvětví, kde vlivem silné konkurence dochází k výraznému snížení cen, je aktuálně skutečně mnoho. Už loni v únoru zahájil cenovou válku mezi kavárenskými řetězci startup Cotti Coffee, který začal prodávat latte za pouhých 9,9 jüanu (zhruba 32 korun). Na tento krok brzy zareagoval i největší řetězec na čínském trhu Luckin Coffee, jenž cenu dorovnal, aby následně Cotti Coffee latte opět zlevnil až na 8,8 jüanu (asi 28 korun).

Na takto výrazné slevy samozřejmě musely zareagovat také další společnosti. Americký Starbucks sice tvrdil, že se cenové války účastnit nechce, brzy ovšem zavedl speciální slevové kupony, které snížily cenu jeho latte pod 20 jüanů (přibližně 63 korun). Běžně přitom řetězec nápoj prodával 1,5krát dráž (za zhruba 95 korun). Zákazníci Starbucksu i kvůli této slevě loni za jednu objednávku zaplatili průměrně o devět procent méně.

Stejným způsobem se musel vývoji na trhu přizpůsobit také McDonald's. Ten zavedl velmi populární akci 1+1, kdy si lidé za 13,9 jüanu (asi 44 korun) mohli koupit dvě jídla z poměrně široké nabídky. Na tento krok následně zareagovaly další řetězce, což vedlo k vytvoření oblíbeného návodu, jak za jídlo v Číně výrazně ušetřit.

„V pondělí jsou v McDonald's zdarma McNuggets, v úterý jdi do Tastien pro akci 1+1 zdarma, ve středu do Domino's pro slevu 30 procent, ve čtvrtek do KFC pro ‚šílenou čtvrteční‘ nabídku, v pátek do Burger Kingu pro jídlo za poloviční ceny a o víkendu na různé akce do Wallace. Znovu opakujte i příští týden,“ shrnul absurditu současného systému oblíbený čínský nákupní průvodce.

Stále atraktivní

Navzdory výše zmíněnému se dle odborníků nedá očekávat, že by čínské cenové války v dohledné době skončily. Což znamená, že aby západní společnosti neztratily podíl na trhu, budou muset snižovat své ceny i nadále. „Podnikatelské klima v zemi se úplně změnilo a depresivní spotřebitelský sentiment zde pravděpodobně ještě chvíli zůstane,“ uvedla Anne Stevenson-Yangová, spoluzakladatelka a ředitelka společnosti J Capital Research.

I přes tuto situaci se ale odborníci nedomnívají, že by se americké firmy ze země stáhly. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je totiž Čína stále schopná být tahounem globálního ekonomického růstu, což by mělo vést i k dalšímu rozšíření její střední třídy. Jinými slovy, firmy tedy budou muset současnou situaci nějak zvládnout, snížit svá očekávání ohledně čínských zisků, a zároveň vydržet do té doby, než opět přijde zlepšení ekonomické situace.

„Ekonomické vyhlídky ve většině rozvinutých zemí jsou stále poměrně depresivní, a mnohé rozvíjející se trhy, jako je Indie, mají pořád ještě co dohánět. I za současné snížené úrovně spotřeby je tedy Čína jedním z nejlukrativnějších trhů na světě,“ uzavřela Stevenson-Yangová.