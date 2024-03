V Boeingu začaly padat hlavy. Na konci roku skončí šéf společnosti Calhoun i další lidé z vedení

Současná krize americké společnosti Boeing, jejíž letadla se v posledních týdnech vinou několika po sobě jdoucích incidentů opět dostala pod drobnohled úřadů a široké veřejnosti, má první oběti. Naštěstí jen metaforicky.

Ve světových médiích se totiž v pondělí dopoledne objevila zpráva, podle které dojde na straně tradičního výrobce k rozsáhlé změně v managementu. Své funkce se na konci roku má vzdát samotný šéf společnosti Dave Calhoun, který se generálním ředitelem Boeingu stal teprve čtyřmi lety. Spolu s ním však skončí rovněž předseda představenstva Larry Kellner, jenž se už nebude znovu ucházet o zvolení do této role, a také Stan Deal, který vedl jednu z firemních divizí Boeing Commercial Airplanes zodpovědnou za výrobu, prodej a servis letadel.

Kellnera s Dealem v jejich pozicích nahradí člen představenstva Steve Mollenkopf, respektive Stephanie Popeová, jež v té samé divizi dosud působila v roli provozní ředitelky. S odkazem na firemní prohlášení to uvádí například server CNN. Ten současně dodává, že Popeová se nové role ujme s dosavadní platností, zatímco Kellner má z představenstva podle webu CNBC odejít v květnu.





Vše (znovu) začalo odpadlým kusem trupu

Jak již bylo nastíněno, současné změny ve vedení jsou do značné míry reakcí na sérii nebezpečně vyhlížejících událostí, jež postihla letadla amerického výrobce v průběhu letošní zimy. Vše odstartoval incident stroje Boeing 737 MAX-9 společnosti Alaska Airlines z 5. ledna tohoto roku, který za letu ve zhruba pětikilometrové výšce přišel o část trupu.

A ačkoliv se tehdy nikomu nic nestalo a letadlo bezpečně nouzově přistálo na letišti v Portlandu, odkud chvíli předtím vzlétlo, tamní úřad pro civilní letectví (FAA) nechal všechny tyto stroje preventivně uzemnit a nařídil Boeingu provedení rozsáhlého auditu, který měl za cíl prověřit kvalitu a dodržování výrobních postupů. V něm společnost i se svými subdodavatelem, firmou Spirit Aerosystems, zcela vyhořela, což vyvolalo jen další a další otázky.

Situaci navíc nepomohly ani nedávné problémy stroje 787 Dreamliner aerolinek LATAM, který se na trase z australského Sydney do novozélandského Aucklandu za letu z dosud neobjasněných příčin znenadání prudce propadl, v důsledku čehož utrpělo 50 cestujících na palubě zranění. A aby toho nebylo málo, před necelými dvěma týdny zase postihly potíže letoun Boeing 737–800 patřící do flotily dopravce United Airlines, který na letiště v jižním Oregonu přistál s částečně chybějícím krytem jedné z podvozkových šachet. Ten měl letadlu podle všeho odpadnout rovněž za letu.

Končí ten, co měl Boeingu navrátit zašlou slávu

Calhounův konec v Boeingu rozhodně není překvapivý. Paradoxní na celé situaci každopádně je, že to byl právě on, kdo měl amerického giganta dostat zpátky na výsluní poté, co jeho předchůdci Dennisi Muilenburgovi zlomily vaz dvě fatální nehody tehdy nových strojů 737 MAX, jež se udály v letech 2018 a 2019, které připravily o život všech 346 lidí na obou palubách a v důsledku nichž se ukázalo, že v Boeingu ani zdaleka není vše tak, jak má být.

„Jak všichni víte, let Alaska Airlines 1282 byl pro Boeing zlomovým okamžikem,“ vrátil se Calhoun k lednovému incidentu v dopise, jenž v pondělí rozeslal zaměstnancům společnosti. „Musíme k němu přistupovat s pokorou a naprostou transparentností. Celý svět se na nás dívá a já vím, že z těchto problémů vyjdeme jako lepší společnost, která bude stavět na poznatcích, jež jsme společně v průběhu uplynulých let nasbírali,“ dodal.

Problémy Boeingu se nehodí do krámu ani Airbusu

Jakkoliv by se mohlo zdát, že současné potíže Boeingu přijdou vhod jeho arci rivalovi v podobě Airbusu, opak je pravdou. Generální ředitel evropského výrobce Guillaume Faury se totiž nechal slyšet, že tím americká firma vlastně škodí právě i jemu a všem ostatním.

„Z problémů mého konkurenta radost rozhodně nemám. Pro nikoho v celém našem průmyslu to není dobrá zpráva,“ ocitovala Fauryho vyjádření z berlínské konference Europe 2024 zpravodajská agentura Reuters. „Jsme součástí odvětví, ve kterém je kvalita a bezpečnosti tou nejvyšší prioritou,“ dodal šéf Airbusu.