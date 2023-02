Pryč s plakáty z hobbymarketů. Projekt 100ks nabízí současné české umění za dostupnou cenu, kromě limitovaných výtisků si nově koupíte i originály

Současný český umělecký trh je pro nesběratele a ,umělecké začátečníky‘ nepřehledný a poměrně uzavřený. Tuto situaci chce změnit projekt 100ks, který ve spolupráci s umělci a kurátory nabízí cenově atraktivní umělecké tisky, a to vždy v počtu sto kusů.

Hlavním cílem platformy, za níž stojí podnikatel Jakub Svoboda, je přinést na trh dostupné obrazy od místních autorů a zároveň usnadnit cestu k umění všem, kteří si jejich díla plánují pořídit, avšak nevědí, jak na to.

Očíslované obrazy současných českých umělců, navíc opatřené jejich podpisem, lze pořídit na webu 100ks.cz, a to v cenovém rozmezí od dvou tisíc sedmi set do sedmi tisíc korun. Všechna díla jsou vytištěná pigmentovými inkousty ve špičkové muzejní kvalitě na stoprocentně bavlněný papír a mají světlostálost garantovanou 100 let. Pořídit je lze již zarámované, chráněné plexisklem s UV ochranou v galerijním standardu.

K nápadu pomohl covid

Sám Svoboda doufá, že by nabízená díla mohla změnit současný stav věcí, kdy si lidé na zeď vystaví třeba plakáty z hobbymarketů. „Proč se obklopovat bezejmennými nástěnnými dekoracemi, když si můžete na zeď pověsit díla současných žijících umělců, kteří tvoří ve stejné době a společnosti jako vy?“ ptá se.

Myšlenka na vznik projektu 100ks napadla zakladatele reklamní a videoprodukční agentury Publishers během prvního covidového lockdownu, kdy cítil potřebu obklopit se něčím pozitivním, inspirujícím a krásným. „Chtěl jsem si domů pořídit současné umění, ale zjistil jsem, že se jedná o komplikovanou disciplínu. Na uměleckém trhu jsem se předtím nepohyboval, a tak jsem musel strávit spoustu času rešeršemi, abych zjistil, jak vše funguje,“ vysvětluje Svoboda.

Nakonec se rozhodl, že naváže spolupráci s předními českými kurátory, kteří mu pomohou určit vhodná témata a zaštítí výběr jednotlivých děl. Většinu tematických kolekcí sestavil český historik umění a výtvarný teoretik Petr Vaňous, díla do nejnovější kolekce pak vybrala kurátorka a teoretička současného umění Karina Kottová.

Zájemci o tyto výtisky si mohou na webu aktuálně vybírat z celkem šesti oblastí. Například Nový jazyk malby se zabývá abstraktnějšími díly, Krajina dnes představuje současnou krajinomalbu a Figurace v proměnách se zase pro změnu zaměřuje na lidské postavy v různém kontextu. Snová realita je pak věnovaná podprahovým složkám smyslového vnímání a nejnovější kolekce Čarodějky, vědmy, rusalky a divoženky se soustředí na magické aspekty v ženské tvorbě. V každé z kolekcí se aktuálně nachází tři až osm děl.

V plánu je i expanze do zahraničí

Rozjezd 100ks podpořila loni na podzim investicí v řádu několika miliónů korun skupina Miton, která má v portfoliu startupy jako Qerko, Glami, Rohlík, Bonami či třeba Rossum. Cíle na loňský rok se platformě podařilo překonat a mnohé tisky jsou už téměř vyprodané. V poslední době se navíc objevil nečekaný zájem o originály. Proto teď projekt spustil zcela novou stejnojmennou sekci, kde si lidé můžou pořídit dalších 22 obrazů od umělců a umělkyň, jejichž díla se v portfoliu 100ks již objevila.

„Náš původní záměr na vytvoření platformy, která nabízí jednoduchou a přehlednou cestu k současnému českému umění, se nám daří naplňovat. Proto jsme se rozhodli postoupit na další úroveň a nabídnout zákazníkům sekci, kde najdou čistě jen originály,“ doplňuje Svoboda. Cena těchto děl je samozřejmě podstatně vyšší, pohybuje se od 35 do 205 tisíc korun.

Kromě prodeje originálech děl plánuje Svoboda se svým projektem i další novinky, jako je třeba expanze do zahraničí. „V řádu měsíců bychom to chtěli začít testovat. Pokud se ukáže, že to má smysl, budeme expandovat už letos. Zatím se rozhlížíme po sousedních zemích,“ uzavírá podnikatel s tím, že v březnu se platforma chystá představit další kolekci, její téma ale dosud není stanovené.