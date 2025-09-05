Umělá inteligence začíná nahrazovat juniorní pracovníky i v Česku. Firmy by ale na jejich nábor neměly zanevřít, tvrdí šéfové startupů

Pracovní trh se s postupným rozmachem umělé inteligence stále více mění. Mnoho firem začíná takzvanými AI agenty nahrazovat především juniorní vývojářské pozice, kterých je třeba ve Spojených státech aktuálně o 35 procent méně než před pěti lety. Podobný trend se navíc šíří dál, a to jak mezioborově, tak geograficky – i řada zdejších startupů přiznává, že díky implementaci nástrojů umělé inteligence už alespoň částečně nábor nových zaměstnanců omezila.
„Bez AI bychom dnes potřebovali podstatně větší tým. Díky ní umíme výrazně rychleji reagovat a zpracovávat zakázky či tendry, a zároveň nám zefektivňuje samotná řešení, například při tvorbě obsahu nebo při kódování. Nejedná se tedy jen o efektivitu, ale i o kvalitu, jelikož můžeme efektivněji pracovat na zakázkách bez dramatického navyšování personální kapacity,“ uvádí pro Euro.cz šéf digitálně-konzultační společnosti FLO Andrej Hájek.
Podobně současnou situaci vnímá Vratislav Kalenda, šéf a spoluzakladatel Appliftingu: „Umělá inteligence umožňuje zkušeným pracovníkům zvládnout větší objem úkolů a být efektivnější. Díky tomu firmy nemusejí tak intenzivně nabírat nové zaměstnance, protože stávající týmy dokážou s podporou těchto technologií pokrýt více práce.“
Firmy mají od AI přehnaná očekávání
Z výše uvedených vyjádření vyplývá, že umělá inteligence v současnosti výrazně ovlivňuje fungování firem, ale i možnosti uplatnění pro některé typy profesí. Šéfové českých startupů se ovšem shodují na tom, že AI rozhodně není žádným zázračným nástrojem, díky němuž by mohli v dohledné době propustit větší počet zaměstnanců.
„Samotné generativní AI i AI agenti a agentní systémy prožívají dynamický vývoj. Hlavními problémy jsou stále důvěryhodnost a auditovatelnost jejich rozhodnutí. Nedokážeme odhadnout, zda a kdy se tento problém povede vyřešit, nebo zda je to aktuální technologický strop,“ vysvětluje šéf skupiny Etnetera Group Jiří Štěpán.
Většímu nasazení umělé inteligence stojí v cestě celá řada překážek, což dokazuje i nedávné dění ve švédské společnosti Klarna. Ta loni nahradila 700 operátorů zákaznické linky AI agenty, dnes ale na velkou část těchto pozic opět nabírá zaměstnance, protože si technologie nedokáže poradit s nepředvídatelným lidským chováním.
Přehnaná očekávání od dopadů implementace umělé inteligence jsou přitom běžná napříč mnoha odvětvími. Podle nedávné studie IBM přinesla očekávanou návratnost pouze čtvrtina všech AI iniciativ. „Aktuálně zhruba 64 procent výkonných ředitelů přiznává, že do AI investují hlavně proto, aby nezůstali pozadu. Přitom často nemají jasnou představu o přínosu těchto investic,“ míní Daniel Kraus, technický ředitel společnosti STRV.
Zájem je o AI experty a konzultanty
Ať už to bude s implementací AI a její rychlostí jakkoliv, důležitou a vyhledávanou vlastností zaměstnanců se stane schopnost umět s umělou inteligencí pracovat. Právě o lidi, kteří to dokáží na velmi dobré úrovni, je mezi českými společnostmi velký zájem už dnes.
„Typicky u nás firmy hledají AI inženýry, specialisty na AI automatizaci nebo třeba lektory AI. Velký zájem je i o AI experty a konzultanty, kteří umějí umělou inteligenci přinést přímo do firem. A dokonce se začínají objevovat i takové pozice jako prompt inženýři,“ shrnuje Filip Mikschik, šéf a zakladatel pracovního portálu StartupJobs.
Velký zájem o lidi zkušené v práci s AI potvrzuje i šéfka společnosti Confirmo Anna Štrébl: „AI agenti dnes hrají klíčovou roli i v kryptotradingu. Automatizují analýzu trhů, identifikují vzory v datech a rozhodují v milisekundách. Je to nový standard v digitálním obchodování. Kdo se nenaučí využívat AI nástroje teď, bude mít brzy problém s adaptací. Nejvyhledávanější naopak budou lidé, kteří dovedou AI nejpřesněji navést k požadovanému výsledku.“
Junioři se musí více snažit
Zkušení a seniorní zaměstnanci se nástupu umělé inteligence dle vyjádření zástupců českých firem, které má redakce k dispozici, bát nemusí. Naopak se dá očekávat, že pro ně budou čím dál tím důležitější. Vzhledem k současnému dění ovšem vyvstává otázka, kde takové pracovníky sehnat. Pokud budou totiž firmy najímat menší počet juniorů, logicky bude na trhu postupem času i méně seniorních zaměstnanců.
„Když bude do oboru přicházet méně juniorů, nebude vyrůstat nová generace a každá firma na to dřív nebo později musí doplatit. Myslím si tedy, že firmy by se vůbec neměly zamýšlet nad tím, jestli juniory nabírat – to by totiž měly. Avšak podle toho, jak se AI vyvíjí, by se měly dokola zamýšlet nad tím, jaké vlastnosti u méně zkušených lidí hledají,“ radí Kraus ze STRV.
Velkou výhodou juniorních uchazečů bude například schopnost se rychle učit. A samozřejmě také schopnost pracovat v prostředí, kde stále více dominují moderní technologie. „Juniory jsme vždy brali jako investici, ne jako okamžitou hodnotu. Co se ale mění, je profil těchto lidí. Hledáme pouze juniory se silným technickým zázemím, protože na nezajímavé a jednoduché problémy tady bude AI. Každý junior bude muset přinést něco navíc a ukázat svoji silnou stránku, talent a potenciál,“ konstatuje technický šéf Apify Marek Trunkát.
Výstupy AI je nutné kontrolovat
V souvislosti s nasazením umělé inteligence někteří šéfové českých startupů zdůrazňují, že v určitých situacích je AI juniorním pracovníkům dokonce spíše na škodu. Stává se totiž, že tito lidé nerozumějí generovanému kódu a neumějí s ním dále pracovat, takže jsou na tom ještě hůř, než kdyby umělou inteligenci vůbec nepoužívali. I proto by se firmy podle nich měly snažit implementovat řešení, jež by zmíněný problém odstranila či alespoň zmírnila.
„Umělá inteligence je úžasný nástroj, který práci usnadňuje a urychluje, ale aby skutečně pomáhala, musí ji usměrňovat expertiza jejích uživatelů. Může se stát, že AI navrhne ne zcela optimální řešení a vývojáři jej použijí, protože na AI budou spoléhat jako na zdroj optimálního kódu. Proto existují procesy jako source code review a QA, které mají takové situace podchytit,“ podotýká spoluzakladatel Vocalls a viceprezident pro inženýrství a automatizaci ve společnosti CallMiner Martin Čermák.
I přes zmíněné komplikace každopádně oslovení představitelé tuzemských startupů vesměs tvrdí, že nástup AI vnímají spíše pozitivně. „Umělá inteligence není hrozbou, ale násobitelem schopností. Produktovým manažerům pomáhá stát se až desetkrát efektivnějšími, což jim poskytuje větší prostor zaměřit se na strategii a produktový úsudek než na provozní věci. AI tedy není náhradou člověka, ale prostředkem, jak zlepšit jeho výkon,“ uzavírá Hubert Palán, spoluzakladatel a šéf Productboardu.