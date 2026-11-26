Rýže je jednou z nejdůležitějších potravin na světě a jako taková představuje základní zdroj obživy pro více než polovinu světové populace. K hlavním složkám jídelníčku patří především v Asii, zásadní roli ale hraje i v Africe a dalších částech světa. Její význam přitom nespočívá jen ve vysoké energetické hodnotě a relativně dostupné ceně, výhodou rýže rovněž je, že ji lze pěstovat v rozmanitých klimatických podmínkách a na velmi rozdílných typech půdy. Naneštěstí, ne vždy to jde úplně hladce.
Někdy mohou plány pěstitelů zhatit vyskytnuvší se plísňové choroby, jež dokážou výrazně snížit výnosy, a v krajních případech dokonce zničit většinu úrody. Podle studie zveřejněné ve Frontiers in Plant Science by množství rýže, které je každoročně zničeno právě kvůli plísním, vystačilo k nasycení přibližně 60 milionů lidí po celý rok.
Mikrob Xoo
Za rozsáhlým rozšířením plísňových chorob stojí mimo jiné mikrob zvaný Xoo. Tato bakterie se vyskytuje v kontaminované vodě a po proniknutí do rostliny zasahuje do jejího metabolismu. Což v praxi znamená, že plodinu nutí uvolňovat výrazně vyšší množství cukrů, které podporuje růst a šíření dalších plísní.
Dobrou zprávou je, že do boje s inkriminovaným mikrobem se již před časem pustil podle webu Singularity Hub vědecký tým pod vedením Pinga Janga z americké University of Missouri. Výzkumníci se rozhodli využít volně dostupný genový editor využívající umělou inteligenci OpenCRISPR-1 vyvinutý kalifornským startupem Profluent.
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Tento AI nástroj se na rozdíl od běžných chatbotů vycvičených na klasickém textu naučil pracovat s „jazykem“ proteinů. Dobře tedy rozpozná, která molekulární „písmena“ mají tendenci následovat jiná a jak jejich uspořádání ovlivňuje celkovou strukturu DNA. A ačkoliv původním cílem umělé inteligence byla kultivace lidských buněk, Jangův tým editor přepracoval pro účely rostlinného inženýrství. Díky tomu následně dokázala AI upravit DNA rýže tak, že došlo k „vypnutí“ některých genů nezbytných pro úspěšné rozšíření mikrobu Xoo.
Konkrétně rostliny v laboratorním testu bojovaly celých 12 dní proti třem různým kmenům Xoo, a dosažené výsledky jsou více než obstojné. Nejen, že nad mikroby zvítězily s až 97procentní úspěšností, ale zároveň tyto genetické změny předaly i další generaci, což podle výzkumníků může vést ke vzniku nové odrůdy rýže, která bude vůči plísním výrazně odolnější.
Metoda může pomoci i sóje či tabáku
Než se upravená rýže začne pěstovat ve větším měřítku, bude potřeba ověřit, zda metoda funguje i mimo laboratorní podmínky a také u komerčně využívaných odrůd. Zásadní rovněž bude, jak si nově vytvořené rostliny v reálném světě povedou.
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Jangův tým se každopádně domnívá, že by nová metoda mohla fungovat též u dalších typů plodin, konkrétně třeba u sóji, vojtěšky nebo tabáku. Než se ale tyto genově upravené rostliny dostanou na pole a k lidem domů, bude pochopitelně zapotřebí důkladné testování jejich bezpečnosti z mnoha různých ohledů. „S tím, jak se design proteinů řízený umělou inteligencí postupně rozvíjí, očekáváme jeho zvýšenou přesnost a také mnohem širší využití pro šlechtění odolnějších plodin nové generace,“ podotýkají vědci z University of Missouri.