Umělá inteligence se snaží naučit neurochirurgii, brzy nastuduje víc operací mozku než jakýkoli lékař

Prudký rozvoj umělé inteligence má potenciál ovlivnit a zjednodušit velkou část činností, v nichž se dosud lidé museli spolehnout pouze na své vlastní schopnosti. Týká se to přitom i velmi náročných oborů, jako je například zdravotnictví. Výzkumníci z University College London se nyní snaží vyvinout nástroj, který má lékařům pomoci s operacemi mozku.

Nová aplikace má lékařům pomoci především s identifikací malých nádorů a dalších zásadních částí mozku, jako jsou třeba cévy. Pokud by se to povedlo, chirurgům by to výrazně usnadnilo práci, a také by to přispělo ke zvýšení bezpečnosti a efektivity těchto komplikovaných zákroků.

Nástroj už pomáhá s výukou

Při neurochirurgických operacích je velmi důležité vyhnout se jakémukoliv poškození hypofýzy, což je orgán velikosti hroznu ve středu mozku. Ten ovládá všechny tělesné hormony a jakékoli problémy s ním mohou způsobit třeba slepotu. Byť jen o milimetr nepřesný řez může v extrémním případě vést i k okamžité smrti.





„Přesnost je zde opravdu nesmírně zásadní. Pokud půjde řez do hloubky jen málo, hrozí, že neodstraníte dostatečné množství nádoru. Když ale lékař půjde do hloubky až příliš, riskuje poškození některých skutečně kritických mozkových struktur. I velmi zkušení chirurgové tedy dokážou s pomocí umělé inteligence najít tuto hranici lépe než bez ní,“ uvedl pro BBC neurochirurg Hani Marcus z londýnské Národní nemocnice pro neurologii a neurochirurgii.

Umělá inteligence postupně analyzovala více než 200 videí z operací hypofýzy a za 10 měsíců díky tomu dosáhla úrovně zkušeností, které by klasický chirurg získával i deset let. „Už za dva roky bychom mohli mít k dispozici nástroj, jenž pozoroval více operací, než může spatřit jakýkoliv člověk,“ doplnil Marcus.

Lékařům ale umělá inteligence slouží už v současnosti, a to především při výuce budoucích neurochirurgů. „Pomáhá mi to s lepší orientací během simulované operace i s identifikací toho, jaké kroky a jaké fáze budou následovat,“ řekla doktorka Nicola Newellová, která novinku považuje za velmi užitečnou.

AI dělá z lidí superhrdiny

Velká očekávání vkládá do umělé inteligence i britská vláda. Podle ní by mohlo zavedení chytrých nástrojů představovat zásadní revoluci pro celé zdravotnictví. University College London je tak jen jednou z celkem 22 univerzit ve Spojeném království, které od tamní vlády dostaly peníze na další rozvoj těchto nástrojů.

Přínos nových technologií potvrzuje i ministr pro umělou inteligenci Jonathan William Berry: „Díky AI se lidé stávají mnohem produktivnějšími, a to bez ohledu na obor, v němž pracují. Domnívám se tedy, že tyto nástroje dělají z lidí superhrdinskou verzi sebe sama. Umělá inteligence zkrátka dovede zlepšit naše výkony a její zavedení nám přinese velmi slibnou budoucnost,“ uzavřel Berry.