Umělá inteligence pátrá po mimozemšťanech. Nové výzkumné programy využívající AI mají výrazně zrychlit analýzu vesmírných dat

V naší galaxii existuje mezi 10 až 50 miliardami potenciálně obyvatelných světů, což dělá jakékoliv pátrání po mimozemských civilizacích velmi obtížným. Tímto úkolem se už několik let zabývá americká výzkumná organizace jménem Seti. Jak ale přiznává její výkonný ředitel Bill Diamond, jedná se o zdlouhavou práci, jež zatím žádný výsledek nepřinesla.

„Seti hledá mimo Sluneční soustavu různé vědecké technologie, které by nám poskytly důkaz o tamním inteligentním životě. Je to ale jako najít jehlu v kupce sena. Pátráme totiž po něčem, co je velmi pravděpodobně mimořádně vzácné,“ uvedl D iamondpro BBC.

S náročným úkolem můžou Seti pomoci nejmodernější technologie, jako je třeba umělá inteligence (AI). Její schopnosti zpracovávat obrovské množství dat a odhalovat v nich různé anomálie může podle odborníků pátrání po mimozemských civilizacích zcela změnit.

Dva terabajty dat za jednu sekundu

Seti už delší dobu spolupracuje s americkou observatoří National Radio Astronomy Observatory v Novém Mexiku, která obsahuje 28 velkých parabolických antén o průměru 25 metrů. Toto unikátní zařízení využívá rádiové frekvence ke studiu různých nebeských objektů, jako jsou planety, hvězdy a asteroidy.





Analýzu obrovského množství získaných dat má nyní urychlit nový systém využívající schopností umělé inteligence, který dokáže zpracovat až dva terabajty informací za sekundu. Nasazení AI má ale i mnohé další výhody, například to Seti umožňuje hledat nové typy rádiových signálů pocházející z mimozemských zdrojů.

„Seti tradičně hledalo úzkopásmové signály podobné těm, jež používají lidé. Ale co když existuje pokročilá mimozemská technologie, která používá širokopásmové rádiové signály? Pokud by to tak bylo, naše tradiční metody by to nedokázaly rozpoznat a na obrazovce bychom viděli pouhý shluk šumů,“ vysvětlil Diamond. Nový software podle něj dokáže zvukový záznam analyzovat mnohem důkladněji, díky čemuž v něm může hledat i případné opakující se vzorce.

AI zkoumá miliony hvězd

Seti spolupracuje také na dalším podobném projektu s názvem Breakthrough Listen. Tento program, který získal od soukromého sektoru financování ve výši přesahující 100 milionů liber (asi 2,9 milionů korun), skenuje rádiová a optická pásma na milionech hvězd ve stovce galaxií.

Výzkumník Peter Ma, jenž na Breakthrough Listen pracuje, nedávno vyvinul nový systém umělé inteligence určený k podrobnějšímu zkoumání získaných dat. Hlavním cílem tohoto nástroje je rozlišovat skutečné mimozemské signály od jakýchkoliv ruchů. Projekt zatím vedl k identifikaci osmi potenciálních mimozemských signálů, které tradiční analýza nebyla schopná odhalit. Protože se však žádný signál nepodařilo zachytit opakovaně, Ma se domnívá, že se o mimozemšťany nejednalo.

Rozliší živý a neživý materiál

Umělou inteligenci vědci chtějí použít rovněž k odhalení malých mimozemských „živočichů“, kteří se vyskytují mnohem blíže naší planetě. Nový výzkum amerického institutu Carnegie Institution for Science už představil nástroj, jenž s pomocí AI analyzuje vzorky vesmírných hornin, ve kterých hledá jakékoliv známky současného nebo minulého života.

Hodit by se to mohlo třeba na sondě americké vesmírné agentury NASA Perseverance. Její součástí je totiž speciální přístroj jménem Sherloc, jehož cílem je detekovat organické sloučeniny, které se rozzáří pod ultrafialovým světlem.

Nutno podotknout, že několik úspěšných nálezů má Sherloc už za sebou. Jestli skutečně pocházejí z živých organizmů, se ale zatím říct nedá – to proto, že i organické sloučeniny mohou být vytvořeny nebiologickými procesy. Jinými slovy, k učinění definitivních závěrů je potřeba nalezené vzorky ještě blíže prozkoumat.

A právě zde by vědcům mohla pomoci umělá inteligence, která je schopna rozlišit kdysi živý a neživý materiál s přesností téměř 90 procent. „Jedná se o zcela nový přístup v hledání důkazů o životě. Využíváme strojové učení, abychom se podívali na obrovské množství dat, mezi nimiž hledáme různé vzory,“ nechal se slyšet vedoucí výzkumník Robert Hazen.

Všechny zmíněné nástroje jsou zatím v raných fázích vývoje a jakékoli slibné výsledky generované umělou inteligencí musí být důkladně ověřeny rovněž jinými metodami. I tak se ale podle odborníků ukazuje, že naše šance na odhalení mimozemského života postupem času významně roste.