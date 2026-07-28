Umělá inteligence, která vidí, poslouchá a analyzuje náš život. Jaká zařízení mají v budoucnu nahradit smartphony?

Při procházce kanceláří byste už za pár let mohli běžně potkávat kolegy, kteří budou mít na sobě různá nositelná zařízení schopná nahrávat zvuk i video, a dokonce průběžně analyzovat veškeré konverzace. Přijde vám podobná představa nepříjemná? Na tom možná vůbec nezáleží, protože přesně takto si budoucnost představují mnohé velké technologické firmy a startupy, podle nichž nositelná zařízení s umělou inteligencí alespoň částečně nahradí chytré mobilní telefony.
Třeba společnost Meta aktuálně zákazníkům nabízí chytré brýle Ray-Ban s vestavěnými kamerami a mikrofony, Amazon zase prodává náramek Bee Pioneer schopný poslouchat okolní zvuky, a na podobném principu funguje i malý diktafon Notepin S od firmy Plaud, který si člověk připne na horní část oblečení podobně jako odznak. Hlavním cílem všech těchto zařízení je sledovat život svého uživatele, a na základě získaných údajů mu následně poskytovat mnohem přesnější rady, případně za něj rovnou vykonávat některé nezáživné činnosti.
AI popíše památku a zaznamená kontaktní údaje
Co všechno tato zařízení umí, a zda můžou být v každodenním životě skutečně užitečná, se rozhodli vyzkoušet novináři ze CNN. Ti si brýle, diktafony a náramky od zmíněných firem po několik měsíců brali třeba do kanceláře, na pracovní cesty, a dokonce i na dovolené či společenská setkání. Jak přitom přiznávají, technologie má skutečně mnohé výhody.
„Během dubnového výletu do Lisabonu jsem nemusela vytahovat telefon, abych si vygooglila informace o klášteře Jerónimos, jedné z nejznámějších památek města. Chytré brýle od Mety totiž s mým souhlasem pořídily fotografii, analyzovaly snímek a téměř okamžitě mi poskytly podrobné informace,“ uvedla reportérka Lisa Eadiciccová.
Náramek Bee Pioneer či odznak Notepin S se pak podle reportérů osvědčily třeba na různých networkingových akcích, po jejichž skončení dokázaly navrhnout lidi, s nimiž by se bylo vhodné spojit, a zároveň už měly připravené jejich kontaktní údaje. Oproti držení klasického diktafonu či mobilu bylo navíc nahrávání pomocí těchto zařízení daleko přirozenější.
Žádat o povolení nahrávat je zvláštní
Používání chytrých brýlí či náramků má ale samozřejmě i své zápory. Především by se měl jejich majitel zeptat ostatních osob, zda si je může nahrávat, přičemž někteří lidé s tím pravděpodobně nebudou souhlasit. Jak navíc novináři poznamenali, už samotná žádost o povolení nahrávání je na běžných společenských setkáních poměrně zvláštní, a tak trochu nepříjemná.
Dalším problémem je to, že umělá inteligence analyzuje i na první pohled nenápadné zmínky, a občas z nich může vyvodit špatné či zavádějící závěry. To se stalo třeba, když novinářka v konverzaci bez větších podrobností uvedla, že se na podzim plánuje stěhovat.
„Když jsem příště otevřela aplikaci Bee, připomněla mi, abych si na říjen objednala stěhováky, což bylo užitečné. Pak mi ale aplikace řekla, že podle ní má slova naznačují, že stěhování ve mně vyvolává úzkost ohledně ‚stability‘ a mého ‚pocitu domova‘. Navrhla mi proto, abych si vyfotila ‚jeden milovaný kout‘ mého současného bytu. Já jsem ale ze stěhování úzkost necítila, a rozhodně jsem to nechtěla řešit s umělou inteligencí,“ doplnila Eadiciccová.
Hrozí vážné narušení soukromí
Různé situace, kdy chytré zařízení až příliš zasáhne do našeho soukromí, můžou být pro mnoho uživatelů zásadním problémem, navíc ale může docházet i k nahrávání lidí proti jejich vůli. Všechna zmíněná zařízení sice mají kontrolky, které signalizují zapnuté nahrávání, teoreticky se ovšem dají skrýt tak, aby téměř nebyly vidět.
„Nositelná zařízení s mikrofony a kamerami jsou riskantní, protože je lze diskrétně nosit v prostorách, kde je soukromí skutečně zásadní – například v šatnách. Existují tedy závažné obavy, že by se tato technologie dala zneužít nebezpečnými způsoby,“ vysvětlila Calli Schroederová, ředitelka programu AI a lidská práva v Centru pro elektronické soukromí a informace.
K úmyslnému zneužití přitom dochází už nyní – některé ženy si stěžovaly, že cizí muži použili chytré brýle k tomu, aby je natočili, pochopitelně bez jejich souhlasu. To nedávno značně naštvalo například známou popovou zpěvačku Lorde, která během svého koncertu prohlásila: „Jděte s těmito brýlemi do pr**le!“
Technologické firmy zařízením věří
Navzdory poměrně zásadnímu problému se soukromým jsou ale šéfové technologických firem ohledně budoucnosti chytrých zařízení velmi optimističtí. „Většina lidí by chtěla osobního asistenta, který má kontext o celém jejich dni. Čím více toho tedy naše zařízení zjistí, tím lépe za vás mohou plnit úkoly a pomáhat vám s tím, co potřebujete,“ prohlásil Panos Panay, viceprezident Amazonu pro nositelnou elektroniku.
Velmi podobně to vidí i generální ředitel společnosti Plaud Nathan Xu. „Nahrávací zařízení naší společnosti by jednoho dne mohlo vést ke kratšímu pracovnímu týdnu. Pomůže totiž modelům umělé inteligence lépe porozumět naší práci, AI nám následně lépe poradí, a díky tomu zvládneme pracovní úkoly rychleji,“ shrnul Xu.
Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg pak dokonce naznačil, že brýle s umělou inteligencí by mohly lidem poskytnout důležitou výhodu na pracovním trhu. „Pokud nemáte brýle s umělou inteligencí nebo nějaký jiný způsob, jak s AI interagovat, podle mě jste ve srovnání s ostatními lidmi, s nimiž pracujete, v poměrně významné kognitivní nevýhodě,“ uzavřel zakladatel Facebooku.