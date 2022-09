Úlet, či promyšlená investice? Kupec vysvětluje, proč neváhal zaplatit tři miliony dolarů za historicky první tweet na světě

V dnešní době se dá prodat cokoliv, třeba i příspěvek na sociálních sítích. Posty autora tohoto článku, a pravděpodobně též naprosté většiny z vás, aktuálně nejspíš nikdo neocení. Pokud byste ale patřili mezi veřejně známé osobnosti, vaše šance na slušný výdělek by rapidně vzrostly. Dokazuje to případ Jacka Dorseyho – člověka, který stojí za zrodem amerického Twitteru. Jeho tweet z 21. března 2006 se tento týden prodal za 2,9 milionu dolarů (64 milionů korun).





„Je to kus lidské historie ve formě digitálního aktiva,“ cituje BBC Sinu Estaviho z Malajsie. Právě on během pondělní online aukce pořádané platformou Valuables nabídl nejvyšší cenu a stal se novým majitelem 15 let starého příspěvku. V něm se Dorsey chlubí, že si „právě založil svůj twttr“.

„Kdo ví, jaká bude cena prvního tweetu v historii lidstva za takových 50 let,“ ptá se Estavi řečnicky a nepřímo tak navazuje na své dřívější prohlášení, ve kterém jej – jak jinak než prostřednictvím Twitteru – přirovnal k novodobé Moně Lise.

https://twitter.com/sinaEs­tavi/status/1374063984396136450?­ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam­p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1374063984396136450%­7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_ur­l=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnew­s%2Fbusiness-56492358

A experti souhlasí. Estaviho tah je podle nich chytrou investicí, která by se šéfovi kryptoměnové firmy Bridge Oracle mohla jednoho dne náramně vyplatit.„Ve snaze vysvětlit (jeho hodnotu) můžeme v budoucnu na vlastnictví prvního tweetu nahlížet jako situaci, kdy se stanete majitelem prvního vydání těžko dostupné knížky,“ podotýká expertka na sociální sítě Cathy Hacklová. „Twitter zavedl novou éru komunikace, a tento tweet ji odstartoval.“





Podobně na celou záležitost nahlíží i Cameron Hejazi, spoluzakladatel společnosti Cent, která aukční platformu Valuables provozuje. „Byl jsem šokován, ale ne překvapen – hodnota těchto aktiv je velice subjektivní. Navíc jsme šťastní, že peníze půjdou na tak dobrou věc,“ připomíná Dorseyho veřejný slib, v němž se 44letý podnikatel zavázal věnovat výtěžek z prodeje neziskové organizaci Give Directly, která pomáhá africkým rodinám v boji s chudobou.

Obchody budoucnosti

Neméně zajímavou souvislostí jsou i technické parametry obchodu. Ačkoliv se tweet prodal za 2,9 milionů dolarů, žádné skutečné bankovky v něm roli nehrály. Estavi příspěvek koupil prostřednictvím etherea – kryptoměny, jež je v současnosti největším konkurentem známějšího bitcoinu. Množství, které na získání tweetu vynaložil, se rovnalo cifře 1630,5825601.

Příspěvek byl prodán jako takzvaný nezastupitelný token (Non-fungible token, zkráceně NFT). Pod tímto slovním spojením si lze, zjednodušeně řečeno, představit elektronický identifikátor sloužící k tomu, aby za pomoci blockchainové technologie ověřil pravost daného digitálního aktiva. Jeho použití je univerzální – hodí se k ověřování autenticity videoklipů, obrázků a jiných virtuálních aktiv, tedy například i příspěvků na sociálních sítích. Každý NFT je jedinečný. Jako takový navíc nemůže být vyměněn za jiný NFT.

Ačkoliv jsou nezastupitelné tokeny pro řadu lidí stále těžko představitelné a pochopitelné, podobných obchodů bude v brzké budoucnosti exponenciálně přibývat. „Žijeme v době, kdy celebrity, hudebníci a influenceři mají něco víc než jen fanoušky. Mají maniaky, kteří chtějí kus své oblíbené hvězdy vlastnit,“ podotýká Hacklová. „A jelikož chtějí být své hvězdě co nejblíže, budou si, stejně tak jako si kupují fyzické suvenýry, kupovat i jejich tweety, posty a snapshoty.“

Jak vysoko se může cena za podobné artefakty vyšplhat, naznačil v průběhu března Beepe – umělec, jehož pravé jméno zní Mike Winklemann. Ten svá digitální surrealistická díla vytváří již mnoho let, přičemž jeho 13roční práce se nedávno na internetu coby NFT prodala za rekordních 69 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun).