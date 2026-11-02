Ukradený obraz přemalovali, aby ho policie nenašla. Pak zloděje odhalila umělá inteligence

Databázi uloupených uměleckých děl, v níž se nachází třeba renesanční olejomalby vyříznuté pod rouškou noci z kostelních oltářů, mince ukradené ze soukromých sbírek nebo starověké římské a etruské artefakty nelegálně vykopané z archeologických nalezišť eviduje italská policie už od roku 1969. A podle BBC se neustále rozšiřuje, přičemž v současnosti obsahuje již přes milion položek. To z ní zároveň dělá vůbec nejrozsáhlejší databázi svého druhu na světě.
Navrátit vzácná díla původním majitelům bylo ale i tak mnoho let extrémně složité. Policisté ze speciální jednotky pro ochranu italského kulturního dědictví (TPC) obvykle navštěvovali veletrhy, obchody se starožitnostmi a luxusní aukce, kde fotili vystavené položky, aby je mohli vzápětí pomocí klíčových slov porovnat se záznamy v inkriminované databázi. Po zúžení na stovky výsledků pak musel policista procházet fotografie jednu po druhé, což byla časově velmi náročná práce, kterou navíc ztěžovaly mnohdy staré a nekvalitní snímky.
Ještě větší komplikací při porovnávání nicméně je, že zloději často velké obrazy rozřezávají na více kusů, takže se nakonec může do prodeje dostat jen malý fragment. Nebo je pro změnu po krádeži různě upravují a některé části přemalovávají, díky čemuž je odhalení jejich původu opět o poznání složitější. To vše v praxi znamená, že klasická policejní práce se podobá pověstnému hledání jehly v kupce sena a přináší jen omezené výsledky.
Ukradenou pastýřku našli po půl století
Italští policisté si náročnost pátrání v rozsáhlé databázi plně uvědomovali, a proto se pustili do vývoje vlastní umělé inteligence Swoads schopné porovnávat právě i pozměněná umělecká díla. Algoritmus byl uveden do provozu v roce 2023, přičemž od té doby pomohl detektivům z TPC odhalit celou řadu velkých „úlovků“.
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Přínosy AI dobře ilustruje třeba nedávný případ, kdy policisté kontrolovali díla vystavená na veletrhu starožitností v italské Parmě. Po jejich nafocení umělá inteligence rychle rozpoznala pozměněný obraz, na nějž by se tradičním hledáním téměř jistě nepřišlo.
Šlo o obraz ženy držící svitek, který se velmi podobal originálu, na němž tatáž žena místo svitku svírala malé bílé jehně. To však zloději přemalovali, a protože policisté by obraz hledali právě podle klíčového slova „svitek“, pochopitelně by nic nenašli. Umělá inteligence ale zaznamenala podobnosti v barvě, stylu malby a uspořádání postav, takže když následně policistům ukázala pravděpodobnou původní předlohu, ukradenou v roce 2004 z malého kostela Virgo Potens poblíž Neapole, bylo na první pohled jasné, že se jedná o jedno a to samé dílo.
Podobných případů je pochopitelně mnohem více. V letošním roce se týmu TPC podařilo nalézt třeba obraz Filippa Palizziho s názvem Riposo Della Pastorella (Odpočívající pastýřka), který byl ukraden z galerie už v červnu 1972. Šlo přitom o tak závažnou loupež, že daná instituce kvůli ní zůstala uzavřena více než 30 let.
AI objevila umění za miliardy
V souvislosti s nedávnými úspěchy se detektivové z TPC rozhodli výrazně rozšířit pole působnosti jejich AI nástroje. Ten tak nyní už nespoléhá jen na fotografie dodané od policistů v terénu, ale samostatně a téměř nepřetržitě prohledává snímky uměleckých děl umístěné na e-commerce platformách, sociálních sítích, a dokonce i na dark webu. Což samozřejmě dále zvyšuje jeho efektivitu.
„Počet zásahů naší jednotky díky umělé inteligenci exponenciálně vzrostl,“ uvedl podplukovník TPC Salvatore Rapicavoli. Podle něj už AI od svého spuštění pomohla nalézt více než 300 významných uloupených obrazů a soch a přes 165 tisíc menších mincí, medailí, dopisů, rukopisů, náboženských předmětů, známek a karet. Celková hodnota těchto předmětů přitom přesahuje 203 milionů eur, tedy téměř pět miliard korun.
Nutno podotknout, že „policejní“ umělá inteligence má samozřejmě i své limity. K těm hlavním patří například situace, kdy jsou fotografie málo kvalitní nebo zobrazují ukradený předmět (třeba vázu) z jiného úhlu než fotografie nové. Některá díla navíc existují ve více kopiích, takže AI může za ukradený označit i obraz, který je ve skutečnosti zcela legální reprodukcí. Stejně tak se někdy stane, obzvláště u těch nejvzácnějších děl, že zloději daná díla neprodávají tradičními způsoby, takže na ně policisté nemohou natrefit na žádné aukci či trhu a AI je nenajde ani na internetu.
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Z hlediska spravedlnosti pak rovněž představuje problém to, že dle současných italských zákonů je základní promlčecí lhůta na krádež běžných uměleckých děl šest let, zatímco u vzácných kulturních statků je to roků maximálně deset. Zloději tedy obvykle vyváznou bez trestu, ačkoliv samotné dílo se původním majitelům vrátí – což pochopitelně je to hlavní. „Umění mívá pro lidi velkou sentimentální hodnotu. Když se našemu týmu podařilo vrátit obraz dámy s jehnětem do kostela Virgo Potens v Neapoli, bylo vidět, že místní jsou skutečně nadšení,“ uzavřel Rapicavoli.