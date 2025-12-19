Učil se od michelinských kuchařů i nutričních expertů. Jedničkou v objemu nebudeme, jde nám o prvenství v kvalitě a inovacích, říká šéf Powerlogy

Když slovenská značka Powerlogy, působící v segmentu funkčních potravin, přibližně před 10 lety vznikla, fungovala doslova z obýváku. Postupem času ale zakladatel e-shopu Dušan Plichta navázal spolupráci s domácími i českými výrobci a namísto pouhého přeprodeje začal vytvářet i vlastní receptury. A úspěch se zanedlouho dostavil. Firma rychle roste a má ambici stát se v dohledné době jedničkou na trhu.
„Začínal jsem s výrobou úplně od nuly. Nejdřív jsem e-shop provozoval doma, tak jako spousta lidí. Ale od začátku jsem věděl, že nechci jen prodávat produkty jiných značek. Zajímal mě koncept funkčních potravin jako celku,“ přibližuje Plichta redakci Euro.cz.
Dnes má Powerlogy přes 100 vlastních produktů a letos směřuje k obratu kolem 90 milionů korun. Jeho cílem ale není jen pevné místo na českém a slovenském trhu, už příští rok se chce podnikatel se svou značkou vydat rovněž do zahraničí.
Vývoj a know-how místo resellingu
Plichta zdůrazňuje, že od začátku šel jinou cestou, než je v českém prostředí běžné. Zatímco mnoho začínajících e-shopů staví nabídku hlavně na dovozu hotových produktů, on rozvíjel know-how, které později umožnilo firmě vybudovat vlastní výzkum a vývoj. Právě tím se podle něj Powerlogy snaží odlišit od konkurence.
„Většina e-shopů dělá reselling. Já jsem chtěl vyvinout vlastní produkty, které budou mít skutečný přínos. Proto jsem se vzdělával u michelinských kuchařů i nutričních expertů ve Spojených státech a hledal jsem výrobce, kteří podle našich receptur dokážou dodat kvalitu,“ říká.
Filosofie značky stojí na kombinaci vývoje, vědy a výroby na míru. Powerlogy se proto profiluje nejen jako prodejce, ale především inovátor, který ladí doplňky stravy i funkční potraviny tak, aby odpovídaly modernímu životnímu stylu a rostoucí poptávce po funkční výživě. Firma dnes zaměstnává dvacet lidí a velkou část kapacit investuje právě do výzkumu surovin, senzorického testování a spolupráce s dodavateli.
Zakladatel značky přitom odmítá čistě objemovou strategii růstu a dlouhodobě staví na moderních technologiích a kvalitě. Tedy jinými slovy, firma neplánuje soupeřit s giganty na poli masové produkce, ale zaměřuje se na vývoj funkčních potravin a doplňků, které mají jasné nutriční parametry. Právě tato strategie přinesla Powerlogy úspěch na Slovensku, který se nyní snaží replikovat také u nás.
„My nechceme být jedničkou v objemu, nepřekonáme velké globální značky. Jde nám o prvenství v kvalitě a inovacích. Na Slovensku se nám to podařilo a do dvou let chceme stejné postavení i v Česku,“ uvádí.
Diagnostika jako základ úspěchu
Jen na zdejším trhu hodlá Powerlogy do posílení vývoje, technologických inovací, rozšíření portfolia a zlepšení zákaznického servisu investovat 25 milionů korun. Cílem je podle Plichty posílit pozici značky v Česku a nabídnout zákazníkům produkty i služby, které zde zatím chybí: „Jsme prémioví, ale neděláme luxus. Marže máme standardní. Musíme být konkurenceschopní a nechceme jít cestou zlevňování na úkor kvality.“
Jedním z klíčových projektů jsou pro Plichtu personalizované diagnostické testy, které propojují výživu s daty a umožňují zákazníkům přesněji volit vhodné produkty. „Bude to služba, kterou zvládnou doma – odeberou vzorek, pošlou ho do laboratoře a umělá inteligence jim vyhodnotí výsledky,“ vysvětluje a dodává, že portfolio značky se rozrůstá stabilním tempem. Každý měsíc přibývají jednotky nových produktů, jež doplňují strategicky zvolené kategorie. Do dvou let by pak firma měla mít přibližně 150 vlastních položek.
Prostor na českém trhu stále je
Nabídka funkčních potravin se v Česku rychle mění. Ačkoliv portfolia značek rostou, spotřebitelé mezi nimi často nerozlišují, což podle Plichty vytváří prostor právě pro inovace, vzdělávání a vyšší standardy kvality. Vychází to i z dat agentury NMS Market Research, podle nichž je více než polovina Čechů unavená i po kvalitním spánku a další čtvrtina pociťuje vyčerpání pět a více dní v týdnu.
Mladší generace zároveň hledají řešení v často protichůdných cestách – kombinují sport a kvalitní výživu s energetickými nápoji nebo sladkostmi. A Powerlogy na tato zjištění reaguje důrazem na edukaci. „Je potřeba zákazníky vzdělávat. Někdy vám stačí tři kvalitní doplňky, ne deset. Trh se teď bude třídit a začne oddělovat kvalitu od kvantity,” tvrdí Plichta s odkazem na aktuální data i chování spotřebitelů.
Ostatně i proto jeho společnost staví velkou část komunikace na odborných spolupracích a obsahu zaměřeném na zdraví a longevity, například ve formě podcastů. Největší část klientské základny tvoří ženy (až 65 procent), lidé se zájmem o zdravý životní styl a zákazníci, kteří se aktivně vzdělávají v oboru výživy.
Expanze nejen v rámci Evropy
Rok 2026 má být pro Powerlogy zásadní, pokud jde o zahraniční expanzi. Firma pracuje na spuštění e-commerce platformy pro celou Evropu, kterou vyvíjí nejmenovaná česká IT společnost tak, aby splňovala technologické požadavky včetně integrace AI.
„Potřebujeme vše technologicky zvládnout, hlavně umělou inteligenci. Proto jsme si najali českou firmu, která nám vyvíjí celý systém. Pak budeme cílit na vybraná města v Německu, Polsku nebo Maďarsku,“ plánuje Plichta.
Dalšími destinacemi, kam značka hodlá vstoupit, jsou USA a Spojené arabské emiráty. Zde ale nepůjde o klasický e-shop, nýbrž o exportní model s místními partnery. První spolupráce by přitom měly odstartovat už příští rok.
Navyšování objemu bez kompromisů na kvalitě?
Se zvyšující se produkcí i počtem kategorií pochopitelně roste náročnost kontrol, certifikací a komunikace s výrobci. Powerlogy proto posiluje vývojový tým a klade důraz na dobré vztahy s obchodními partnery i dlouhodobé testování surovin.
„Je to náročné. Musíme neustále dohlížet na kvalitu, úzce spolupracovat s dodavateli, certifikovat šarže a řešit náhrady ingrediencí, když některé dočasně vypadnou,” zmiňuje zakladatel značky s tím, že hodně investuje do vývojového týmu, bez kterého by to zkrátka nešlo.
Tento přístup dnes umožňuje firmě růst bez tlaku od externích investorů. Jeden z nich sice do Powerlogy před sedmi lety vstoupil, dnes však značka generuje pozitivní cashflow a investuje především vlastní prostředky.
Co se dlouhodobého horizontu týče, v něm hodlají Plichta a jeho lidé nejen rozšiřovat sortiment nebo expandovat do zahraničí, ale také vytvořit platformu, která propojí firmy i odborníky z oblasti výživy, biohackingu a dlouhověkosti. Jedním z takto zaměřených projektů je pražský Biohacking & Longevity Summit, jehož první ročník chce Powerlogy postupně rozšířit i do zahraničí.
„Nejde nám jen o prodej produktů, ale o synergii firem, které se dívají na zdraví holisticky a reflektují aktuální trendy. Naším cílem je být lídrem v inovacích ve střední Evropě a urychlit růst celého ekosystému,“ uzavírá.