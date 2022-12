Učí spotřebitele, že oprava rozbitého zboží má smysl. Bez cirkulární ekonomiky se neobejdeme, říká zakladatel Opravárny

Krize nekrize, Češi nakupování ve slevách prostě milují. A nejen to. Ve snaze ušetřit také pořizují levnější a méně kvalitní výrobky, které po uplynutí záruční doby často končí v odpadkovém koši. To v dlouhodobém horizontu neprospívá nejen peněženkám zákazníků, ale ani životnímu prostředí. Řadu rozbitých výrobků lze přitom jednoduše opravit, jejich životnost prodloužit na dvojnásobek a tím zamezit zbytečnému plýtvání. Protože čím déle se výrobek v oběhu udrží, tím menší uhlíkovou stopu po sobě zanechá.

Přimět k cirkulaci, tedy konkrétně k opravě rozbitých produktů, se své zákazníky snaží třeba startup Opravárna nabízející servisní služby výrobcům i samotným spotřebitelům. Jen během letošního roku se mu opravami rozbitého či nefunkčního zboží podařilo ušetřit přes tisíc tun oxidu uhelnatého, tedy zhruba dvakrát více než loni. Skládky navíc ochránil přibližně před 173 tunami odpadu.

„Asi to teď říká každý, ale jsem přesvědčený, že se bez cirkulární ekonomiky neobejdeme. Nerostných surovin není neomezené množství a doba, kdy jsme něco vyhrabali ze země, vyrobili, použili a následně vyhodili, už je dávno pryč,“ přibližuje Jan Charvát. Ten Opravárnu založil před osmi lety s myšlenkou vytvořit síť opravářů, z nichž si zákazníci budou moci vybrat na základě lokace a druhu pokaženého zboží.

Napoprvé bez úspěchu

Nápad, kterým se bývalý na ekologii zaměřený novinář inspiroval v Nizozemsku, se v Česku zpočátku neujal natolik, jak sám doufal. Zájem o službu nebyl dostatečně velký, aby projektu zajistil výraznější zisky. Změna k lepšímu nastala až v momentě, kdy Opravárnu kontaktoval prodejce sportovního vybavení Decathlon s tím, že potřebuje kvalitní záruční servis především elektronických fitness zařízení, jako jsou běhací pásy.

„Z našich 1200 opravářů jsme jim vybrali prvních dvanáct a ti začali dělat záruční servis přímo u zákazníků. Během dvou měsíců náš obrat vystřelil tisícinásobně. Což vlastně nebylo moc těžké, protože předtím byl minimální,“ vzpomíná Charvát, který si vzápětí uvědomil, že právě tohle je správná cesta.

V rámci Opravárny tak vznikl ještě B2B projekt RepairSys, jenž se soustředí na záruční servis pro výrobce a prodejce. Dnes službu, která představuje 97 procent kapacity startupu, využívá zhruba 20 firem včetně velkých značek, jako je Alza.cz, Mall.cz či již zmíněný Decathlon. A potenciál v cirkulární ekonomice vidí i někteří investoři, konkrétně fondy Tilia Impact Ventures, Purple Ventures, Nation 1 a trust Martina Ducháčka. Ti startup podpořili 22 miliony korun. Už dříve přitom do Opravárny vložili finance rovněž andělští investoři, konkrétně 3,5 milionu korun.

Ačkoli je hlavní myšlenkou projektu prodloužit životnost jednotlivých produktů, ne všechno zboží je podle Charváta vhodné opravit. Tedy alespoň v případě pozáručního servisu. Aby se celý proces zákazníkovi vyplatil, měla by pořizovací cena produktu být alespoň dva tisíce korun. V opačném případě by mohl původní částku i přeplatit.

„Ekonomika je neúprosná. Všechny servisy musejí platit provoz, techniky a energie, které jsou dneska extrémně drahé. Takže máme hodinovku jasně danou na 650 korun. Do toho je někdy třeba připočítat i nějaký ten náhradní díl,“ vysvětluje zakladatel s tím, že podobně se lidem nevyplatí ani oprava starších spotřebičů, jež jsou energeticky náročné. Obecně jsou podle něj pro opravu nejideálnější výrobky do pěti let od koupě.

Do tří let jednička v Evropě

Startup, jehož hodnota se momentálně drží ve vyšších desítkách milionů korun, nejčastěji přijímá menší domácí elektro, dle sezóny však opravuje i zahradní stroje či fitness vybavení. Za měsíc tak momentálně odbaví vyšší stovky zakázek. „Do konce roku chceme být na nižších jednotkách tisíc za měsíc,“ říká Charvát. Zároveň doufá, že do dvou let se bude kapacita oprav pohybovat již v řádech desetitisíců výrobků ročně.

Fyzickou pobočku má firma zatím v Česku a na Slovensku, zboží ale sváží i z Polska, Rumunska, Rakouska či Maďarska. V Německu se aktuálně soustředí hlavně na průzkum trhu, natvrdo vstoupit tam pak hodlají v následujícím roce. S tím koneckonců souvisí také ambice stát se do tří let jedničkou v Evropě. Pomoci k tomu Opravárně má například rychlost odbavení jednotlivých zakázek – zhruba šedesát procent z nich zpracuje už ve lhůtě pěti dnů. „Doba, kdy jsme na reklamaci čekali měsíc, je už dávno pryč,“ konstatuje zakladatel.

Ten za konkurenční výhodu startupu považuje také orientaci směrem k technologiím a životnímu prostředí. V rámci jeho podpory jsou například firmám schopni vypočítat jejich ekologický dopad: „Umíme zjistit důsledek takzvaného RMA procesu. Tedy toho, co se stane po tom, až konkrétní výrobek uvedou na trh. Jestli ho po reklamaci vyhodí, zrecyklují, nebo opravený vrátí do oběhu.“

Pokud jde o motivaci českých spotřebitelů, ty spíše než ekologie k opravě rozbitého zboží v poslední době láká vidina ušetřených peněž. Na vině je mimo jiné zdražování a energetická krize, což mnohé vede též k upřednostňování méně kvalitních výrobků. Ty zpravidla prozradí už samotná konstrukce, která je oproti těm kvalitnějším výrazně lehčí, typicky plastová. „Žádné bájné kazítko v těchto produktech není. Jde pouze o výrobní postupy a použité materiály. Za levno kvalitní materiál prostě vyrobit nejde,“ míní Charvát.

Samostatnou kapitolou jsou pak mladí lidé. Ti mají nové produkty, typicky třeba mobilní telefony, spojeny přímo s životním stylem. Jejich udržitelnost proto příliš neřeší. Jinými slovy, ke koupi nové elektroniky je tak často nevede závada, ale potřeba jít s dobou. Roli pak hraje rovněž citová vazba k jednotlivým produktům. V takovém případě jde podle podnikatele cena opravy častokrát úplně stranou.