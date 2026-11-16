Vybereš, zarezervuješ, a máš vystaráno. V The Care vytvořili aplikaci, která má rodinám pomoci s hlídáním dětí i seniorů

Aplikace, jejíž vývoj trval čtyři roky, přináší do oblasti terénních služeb technologický model známý z platforem, jako je Uber nebo Bolt. Napřímo a v reálném čase propojuje rodiny s externími pečovateli a zároveň umožňuje snadný výběr služeb, rezervaci nabízených časů a bezpečnou bezhotovostní platbu.
Tvůrci Carecy doufají, že jejich nástroj především zjednoduší hledání pomoci, které dnes často obnáší obvolávání agentur a pečovatelských domů nebo zdlouhavé pátrání na sociálních sítích. „Naším cílem bylo vytvořit službu, která dá rodinám spolehlivou péči doslova do kapsy. V aplikaci naši klienti jednoduše vidí vypsané volné kapacity u svých oblíbených chův a asistentů, takzvané nabízené časy. Rezervace je pak otázkou několika kliknutí. Zcela jsme také odstranili nepříjemné předávání hotovosti. Na konci měsíce rodině přijde transparentní vyúčtování, jež v aplikaci bezpečně uhradí platební kartou,“ vysvětlil František Barta, zakladatel zmíněného projektu.
Dvě klíčové služby pod jednou střechou
Appka, která je k dispozici ke stažení pro zařízení s operačním systémem iOS i Android, aktuálně začíná se dvěma základními službami. Tou první je hlídání dětí, což podle firmy pomůže hlavně rodičům, kteří chtějí mít k dispozici kvalitní servis bez starostí včetně služeb osobního koordinátora a s možností zajištění rychlého záskoku.
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Druhou službou je nemedicínská péče o seniory přímo u nich doma. Asistenti jim pomohou třeba s běžným chodem domácnosti, nákupy či doprovodem na vycházku. Možná ještě důležitější součástí jejich práce je ale poskytování sociálního kontaktu a psychologické opory.
Jak již bylo zmíněno, součástí Carecy je i zevrubný proces prověřování asistentů a chův, který se skládá z vyplnění formuláře na webu, telefonického pohovoru, osobního pohovoru, dodání občanského průkazu a výpisu z rejstříku trestů. „Dále požadujeme certifikáty, zejména Kurz pracovníka v sociálních službách, který je povinný, doložení praxe minimálně dva roky a zdravotní způsobilost. Zároveň musí vyplnit psychologický dotazník a podepsat etický kodex. Následně s ním jde na první návštěvy naše kvalitářka, která ověří jeho schopnosti v praxi. Chůvy mají navíc ještě povinný kurz nazvaný Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,“ upřesnil pro Euro.cz Barta.
Zlepšení celého procesu by měl přinést i pokročilý systém s prvky umělé inteligence, na jehož vývoji společnost aktuálně pracuje. „Náš algoritmus při párování rodiny a pracovníka nezohledňuje pouze geolokaci a časové kapacity, ale klade důraz na duševní kompatibilitu, kvalifikaci a specifické potřeby klienta. Cílem této inovace je odstranění až 90 procent lidského faktoru při koordinaci péče. Systém tak dokáže bez nutnosti manuálního dispečinku efektivně obsloužit a škálovat služby pro tisíce klientů,“ popsal dále Barta.
Tíha péče dosud padá hlavně na ženy
Za novou aplikací stojí společnost The Care, která je součástí skupiny The Jaroš holding, což je jeden z největších poskytovatelů terénních zdravotních služeb v Česku. Firma v Praze už čtyři roky poskytuje asistenci pro lidi v důchodovém věku prostřednictvím platformy SeniorDoma.cz, která se zatím postarala o více než tři tisíce klientů. Společnost zásluhou toho vloni dosáhla obratu ve výši 18 milionů korun a její tržby oproti roku 2024 vzrostly o zhruba 30 procent.
V The Care věří, že s novou aplikací uspějí i díky velké poptávce po podobných službách. ČR totiž čelí velké demografické výzvě, jelikož dle Českého statistického úřadu zde žije přes 2,2 milionu seniorů. Podle průzkumu Institutu sociální péče chce přitom 69 procent z nich zůstat doma i v případě, že se stanou závislými na pomoci druhých.
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Z odhadů The Care vyplývá, že v Česku je každý den kvůli nedostatečné kapacitě odmítnuto přes sto žádostí o sociální službu. Samotné čekací lhůty do domovů se pak počítají na měsíce až roky. Tuto propast dobře ilustruje Praha, kde pobírá příspěvek na péči asi 33 tisíc seniorů, avšak domovy disponují pouhými 2 500 lůžky. Celá tíha péče proto často padá na takzvanou sendvičovou generaci, což jsou především ženy ve věku 40 až 60 let, které se snaží skloubit zaměstnání, péči o vlastní děti a starost o rodiče.