Týdenní nabídka streamovacích služeb: Země gangů, drsňák Neeson či bratři McConaughey a Harrelson

Space Jam: Nový začátek
Basketbalová hvězda LeBron James se ocitá v digitálním světě, kde musí spojit síly s hrdiny z Looney Tunes. LeBron musí zachránit svého syna a vyhrát v nejdůležitějším zápase kariéry proti umělé inteligenci. A možná dorazí i hvězda prvního dílu Michael (B.) Jordan.
Mrazivá past: Odplata
Kamioňák Mike McCann (Liam Neeson) vyráží do Nepálu splnit poslední přání zemřelého bratra. Chce rozptýlit jeho popel na Mount Everestu. Po cestě nicméně narazí na skupinu žoldáků a rozhodne se pomoci místním obyvatelům. Začíná boj o holý život…
Toy Story: Příběh hraček 5
Woody, Buzz Rakeťák a jejich přátelé se vracejí v novém dobrodružství, které je postaví tváří v tvář nečekané hrozbě. Tentokrát musí hračky čelit technologii, jež může navždy změnit jejich svět, a znovu dokázat, že opravdové přátelství překoná i největší překážky.
Země gangů
Harriganovi se snaží udržet své zločinecké impérium pohromadě, zatímco jejich oslabení začínají využívat noví rivalové. Harry Da Souza musí balancovat mezi rostoucím násilím, rozpadající se rodinnou loajalitou a bojem o moc, v němž může každý chybný krok znamenat konec. V hlavních rolích se vracejí Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirrenová.
Bratři
Matthew McConaughey a Woody Harrelson společně zazářili v seriálu Temný případ. V novince Bratři na Applu se představí v rolích sebe sama. Woodyho rodina přijede na Matthewův ranč, načež oba muži začnou pátrat po rodinném původu. Co když jsou slavní herci opravdu sourozenci?