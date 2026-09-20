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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Země gangů, drsňák Neeson či bratři McConaughey a Harrelson

Light
Ondřej Novotný
Dnes
MobLand s2
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 21. září?

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Space Jam: Nový začátek

Basketbalová hvězda LeBron James se ocitá v digitálním světě, kde musí spojit síly s hrdiny z Looney Tunes. LeBron musí zachránit svého syna a vyhrát v nejdůležitějším zápase kariéry proti umělé inteligenci. A možná dorazí i hvězda prvního dílu Michael (B.) Jordan.

Dvojka Space Jam dorazí na Netflix 24. září. Zdroj: Youtube.com

Mrazivá past: Odplata

Kamioňák Mike McCann (Liam Neeson) vyráží do Nepálu splnit poslední přání zemřelého bratra. Chce rozptýlit jeho popel na Mount Everestu. Po cestě nicméně narazí na skupinu žoldáků a rozhodne se pomoci místním obyvatelům. Začíná boj o holý život…

Neeson se ve dvojce svého akčního hitu na HBO Max objeví 25. září. Zdroj: Youtube.com

Toy Story: Příběh hraček 5

Woody, Buzz Rakeťák a jejich přátelé se vracejí v novém dobrodružství, které je postaví tváří v tvář nečekané hrozbě. Tentokrát musí hračky čelit technologii, jež může navždy změnit jejich svět, a znovu dokázat, že opravdové přátelství překoná i největší překážky.

CIF26

Toy Story na Disney+ debutuje 23. září. Zdroj: Youtube.com

Země gangů

Harriganovi se snaží udržet své zločinecké impérium pohromadě, zatímco jejich oslabení začínají využívat noví rivalové. Harry Da Souza musí balancovat mezi rostoucím násilím, rozpadající se rodinnou loajalitou a bojem o moc, v němž může každý chybný krok znamenat konec. V hlavních rolích se vracejí Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirrenová.

Země gangů se na SkyShowtime vrátí 21. září. Zdroj: Youtube.com

Bratři

Matthew McConaughey a Woody Harrelson společně zazářili v seriálu Temný případ. V novince Bratři na Applu se představí v rolích sebe sama. Woodyho rodina přijede na Matthewův ranč, načež oba muži začnou pátrat po rodinném původu. Co když jsou slavní herci opravdu sourozenci?

Bratři na Apple TV+ odstartují 23. září. Zdroj: Youtube.com
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