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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Na východ od ráje, Opice či Lego One Piece

Light
Ondřej Novotný
Dnes
East of Eden
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 28. září?

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Lego One Piece

Luffy a jeho posádka vyrážejí na dobrodružnou plavbu za legendárním pokladem One Piece. V kostičkovém světě LEGO je čeká nebezpečí, podivuhodné ostrovy i spousta bláznivých překážek na cestě za snem stát se Králem pirátů.

Lego verze One Piece na Netflix dorazí 29. září. Zdroj: Youtube.com

Na východ od ráje

Cathy Amesová se vydává na cestu napříč Amerikou, která ji zavede do života rodiny Traskových v kalifornském údolí Salinas. Její příchod rozpoutá mezi bratry Adamem a Charlesem rivalitu a otevře staré otázky dobra, zla, lásky a dědictví, jež se přenášejí z generace na generaci. Hlavní role ztvární hvězdy marvelovek Florence Pugh a Christopher Abbott.

Nová adaptace Steinbeckova románu dorazí na Netflix 1. října. Zdroj: Youtube.com

Milost

Italský prezident Mariano De Santis se na sklonku svého mandátu musí vypořádat se dvěma žádostmi o milost a kontroverzním zákonem o eutanazii. Při hledání správného rozhodnutí přitom do jeho profesních dilemat začne čím dál více zasahovat rodina, ale také vzpomínky na zesnulou manželku či vlastní pochybnosti. Za snímkem stojí aktuální největší hvězda italské kinematografie Paolo Sorrentino, hlavní roli ztvárnil Toni Servillo.

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Milost na HBO Max dorazí 2. října. Zdroj: Youtube.com

Opice

Dvojčata Bill a Hal objeví na půdě starou hračku v podobě opice, jejíž údery do bubínku přinášejí smrt. A přestože se ji všemi silami pokouší zničit, prokletá opice se po mnoha letech vrátí. Odcizení sourozenci proto musí znovu spojit síly, aby zastavili další vlnu děsivých úmrtí.

I Opice se na HBO Max objeví 2. října. Zdroj: Youtube.com

Americký ninja

Mladý voják Joe Armstrong se během mise v Africe zaplete do boje proti nebezpečnému pašeráckému gangu. Díky svým výjimečným bojovým schopnostem se musí postavit armádě ozbrojených žoldáků i tajemnému ninjovi, který ovládá stejné smrtící umění. Kultovní snímek proslavil Michaela Dudikoffa a nastartoval jeho kariéru béčkové akční hvězdy.

Americký ninja na OnePlay dorazí 2. října. Zdroj: Youtube.com
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