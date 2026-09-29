Týdenní nabídka streamovacích služeb: Na východ od ráje, Opice či Lego One Piece

Lego One Piece
Luffy a jeho posádka vyrážejí na dobrodružnou plavbu za legendárním pokladem One Piece. V kostičkovém světě LEGO je čeká nebezpečí, podivuhodné ostrovy i spousta bláznivých překážek na cestě za snem stát se Králem pirátů.
Na východ od ráje
Cathy Amesová se vydává na cestu napříč Amerikou, která ji zavede do života rodiny Traskových v kalifornském údolí Salinas. Její příchod rozpoutá mezi bratry Adamem a Charlesem rivalitu a otevře staré otázky dobra, zla, lásky a dědictví, jež se přenášejí z generace na generaci. Hlavní role ztvární hvězdy marvelovek Florence Pugh a Christopher Abbott.
Milost
Italský prezident Mariano De Santis se na sklonku svého mandátu musí vypořádat se dvěma žádostmi o milost a kontroverzním zákonem o eutanazii. Při hledání správného rozhodnutí přitom do jeho profesních dilemat začne čím dál více zasahovat rodina, ale také vzpomínky na zesnulou manželku či vlastní pochybnosti. Za snímkem stojí aktuální největší hvězda italské kinematografie Paolo Sorrentino, hlavní roli ztvárnil Toni Servillo.
Opice
Dvojčata Bill a Hal objeví na půdě starou hračku v podobě opice, jejíž údery do bubínku přinášejí smrt. A přestože se ji všemi silami pokouší zničit, prokletá opice se po mnoha letech vrátí. Odcizení sourozenci proto musí znovu spojit síly, aby zastavili další vlnu děsivých úmrtí.
Americký ninja
Mladý voják Joe Armstrong se během mise v Africe zaplete do boje proti nebezpečnému pašeráckému gangu. Díky svým výjimečným bojovým schopnostem se musí postavit armádě ozbrojených žoldáků i tajemnému ninjovi, který ovládá stejné smrtící umění. Kultovní snímek proslavil Michaela Dudikoffa a nastartoval jeho kariéru béčkové akční hvězdy.