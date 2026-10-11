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Týdenní nabídka streamovacích služeb: VisionQuest, Mike Tyson či zrod rodiny Voorhesových

Light
Ondřej Novotný
Dnes
VisionQuest
Autor: Disney+, Marvel Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 12. října?

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Tyson

Legendární boxer Mike Tyson se v osobním dokumentárním seriálu ohlíží za svou bouřlivou životní cestou – od těžkého dětství v Brooklynu přes raketový vzestup na vrchol světového boxu až po skandály, vězení a osobní krize. V otevřených rozhovorech se vrací ke svým největším triumfům i bolestným chybám a přemýšlí o ceně slávy, vlastních démonech a hledání nového začátku.

Příběh Mikea Tysona na Netflixu začne 13. října. Zdroj: Youtube.com

Crystal Lake

Americká rodina přijímá pozvání od nových známých, které potkala během dovolené, a vydává se na víkend do jejich odlehlého domu. Zpočátku idylické setkání se však postupně mění v děsivou noční můru, když hostitelé začnou překračovat hranice slušnosti a jejich skutečné úmysly vyplouvají na povrch. Hlavní role se v remaku dánského thrilleru chopil James McAvoy. 

Remake dánského thrilleru uvidíme na HBO Max od 14. října. Zdroj: Youtube.com

VisionQuest

White Vision prchá před námezdními lovci a zároveň pátrá po minulosti původního Visiona. S tajemným Thomasem Shepherdem se schovává před nezdolným Paladinem, zatímco ve vlastní mysli čelí umělým inteligencím  včetně svého „otce“ Ultrona. Zvládne hrdina a klíčový člen Avengers bitvu na dvou frontách? Seriál VisionQuest je po WandaVision a Agathě třetím projektem popisujícím rodinu Maximoffových. Znamená také návrat Jamese Spadera alias Ultrona do MCU a slibuje důkladné prozkoumání AI, jež jsou součástí MCU od samého počátku. 

workshop ChatGPT

Vision se ve vlastním seriálu na Disney+ představí 14. října. Zdroj: Youtube.com

Five Star Weekend

Po náhlé smrti manžela se slavná kuchařka a autorka Hollis Shaw (Jennifer Garner) snaží vyrovnat se ztrátou a rozpadajícím se životem. Do svého luxusního domu na Nantucketu proto pozve tři přítelkyně z různých období svého života a jednoho nečekaného hosta. Jenže, společný víkend postupně odhalí dávná tajemství, napjaté vztahy i problémy, které si všichni přivezli s sebou.

Party Jennifer Garner odstartuje na SkyShowtime 16. října. Zdroj: Youtube.com

Tenzing

Tenzing Norgay sní o tom, že jako první vystoupí na vrchol posvátné Chomolungmy, přestože mu britští horolezci dlouho přisuzují jen roli pomocníka. Společně s Edmundem Hillarym se vydává na legendární výpravu, během níž musí překonat nejen smrtící nástrahy Everestu, ale také předsudky, společenské rozdíly a soupeření o slávu.

Příběh slavného horolezce na Apple TV+ uvidíme 16. října. Zdroj: Youtube.com
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