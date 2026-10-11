Týdenní nabídka streamovacích služeb: VisionQuest, Mike Tyson či zrod rodiny Voorhesových

Tyson
Legendární boxer Mike Tyson se v osobním dokumentárním seriálu ohlíží za svou bouřlivou životní cestou – od těžkého dětství v Brooklynu přes raketový vzestup na vrchol světového boxu až po skandály, vězení a osobní krize. V otevřených rozhovorech se vrací ke svým největším triumfům i bolestným chybám a přemýšlí o ceně slávy, vlastních démonech a hledání nového začátku.
Crystal Lake
Americká rodina přijímá pozvání od nových známých, které potkala během dovolené, a vydává se na víkend do jejich odlehlého domu. Zpočátku idylické setkání se však postupně mění v děsivou noční můru, když hostitelé začnou překračovat hranice slušnosti a jejich skutečné úmysly vyplouvají na povrch. Hlavní role se v remaku dánského thrilleru chopil James McAvoy.
VisionQuest
White Vision prchá před námezdními lovci a zároveň pátrá po minulosti původního Visiona. S tajemným Thomasem Shepherdem se schovává před nezdolným Paladinem, zatímco ve vlastní mysli čelí umělým inteligencím – včetně svého „otce“ Ultrona. Zvládne hrdina a klíčový člen Avengers bitvu na dvou frontách? Seriál VisionQuest je po WandaVision a Agathě třetím projektem popisujícím rodinu Maximoffových. Znamená také návrat Jamese Spadera alias Ultrona do MCU a slibuje důkladné prozkoumání AI, jež jsou součástí MCU od samého počátku.
Five Star Weekend
Po náhlé smrti manžela se slavná kuchařka a autorka Hollis Shaw (Jennifer Garner) snaží vyrovnat se ztrátou a rozpadajícím se životem. Do svého luxusního domu na Nantucketu proto pozve tři přítelkyně z různých období svého života a jednoho nečekaného hosta. Jenže, společný víkend postupně odhalí dávná tajemství, napjaté vztahy i problémy, které si všichni přivezli s sebou.
Tenzing
Tenzing Norgay sní o tom, že jako první vystoupí na vrchol posvátné Chomolungmy, přestože mu britští horolezci dlouho přisuzují jen roli pomocníka. Společně s Edmundem Hillarym se vydává na legendární výpravu, během níž musí překonat nejen smrtící nástrahy Everestu, ale také předsudky, společenské rozdíly a soupeření o slávu.