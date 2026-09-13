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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Upíři, nová Kingovka či spin-off Jacka Reachera

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Ondřej Novotný
Dnes
Neagley Reacher
Autor: Amazon Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 14. září?

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Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Lizzie Borden vyrůstá v dusivé atmosféře viktoriánské domácnosti plné krutosti a ponížení. Když se začne vzpírat světu, který ji svazuje, otřese Amerikou brutální vražda jejích rodičů a vznikne legenda o ženě, jejíž skutečný příběh dodnes zůstává záhadou. Příběh Lizzie Borden je dalším v sérii antologií, které obsáhly Eda Geina či Jeffreyho Dahmera. Hlavní roli ztvární Ella Beatty.

Další řada Monstra debutuje na Netflixu 17. září. Zdroj: Youtube.com

Dlouhý pochod

Oceňovaný režisér Francis Lawrence, jenž natočil několik dílů Hunger Games, přichází s adaptací slavného Kingova románu. Ta nás vezme do dystopické budoucnosti, v níž se padesátka mladých mužů vydává na smrtící soutěž, během které se nesmí zastavit ani zpomalit. Mezi účastníky vznikají přátelství, ve vzduchu ale visí hrozba ze strany tajemného padoucha Majora v podání legendárního Marka Hamilla.

Adaptaci Kingova románu na HBO Max uvidíme 18. září. Zdroj: Youtube.com

Město krve

V dystopickém Berlíně zpustošeném klimatickou krizí se po letech znovu setkávají sestry Bea a Phoebe. Společně odhalí, že organizovaný zločin ovládají upíři usilující o politickou moc, načež se ocitají uprostřed nebezpečného boje, v němž se nejcennější měnou stala krev. Seriál vznikal z velké části na tuzemských lokacích, zejména v Praze či Ústí nad Labem.

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Upíři na Disney+ vpadnou 16. září. Zdroj: Youtube.com

Neagley

Soukromá vyšetřovatelka Frances Neagley se pouští do pátrání po smrti blízkého přítele, která rozhodně nebyla náhodou. Při hledání pravdy se dostává na stopu nebezpečnému zlu a musí využít všechny zkušenosti, jež získala po boku Jacka Reachera. Hlavní roli si zopakuje Maria Sten, objevit se pak má i sám Reacher v podání Alana Ritchsona. 

Spin-off Reachera odstartuje na Amazon Prime Video 16. září. Zdroj: Youtube.com

Slow Horses 

Oceňovaný špionážní seriál Slow Horses se v šesté řadě vrací s držitelem Oscara Garym Oldmanem v hlavní roli. Tentokrát se agenti ocitají na útěku poté, co je Diana Tavernerová zatáhne do nebezpečné hry plné odplaty a pomsty. Celkově je v plánu šest epizod.

Slow Horses se na Apple TV+ vrátí 16. září. Zdroj: Youtube.com
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