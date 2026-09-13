Týdenní nabídka streamovacích služeb: Upíři, nová Kingovka či spin-off Jacka Reachera

Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Lizzie Borden vyrůstá v dusivé atmosféře viktoriánské domácnosti plné krutosti a ponížení. Když se začne vzpírat světu, který ji svazuje, otřese Amerikou brutální vražda jejích rodičů a vznikne legenda o ženě, jejíž skutečný příběh dodnes zůstává záhadou. Příběh Lizzie Borden je dalším v sérii antologií, které obsáhly Eda Geina či Jeffreyho Dahmera. Hlavní roli ztvární Ella Beatty.
Dlouhý pochod
Oceňovaný režisér Francis Lawrence, jenž natočil několik dílů Hunger Games, přichází s adaptací slavného Kingova románu. Ta nás vezme do dystopické budoucnosti, v níž se padesátka mladých mužů vydává na smrtící soutěž, během které se nesmí zastavit ani zpomalit. Mezi účastníky vznikají přátelství, ve vzduchu ale visí hrozba ze strany tajemného padoucha Majora v podání legendárního Marka Hamilla.
Město krve
V dystopickém Berlíně zpustošeném klimatickou krizí se po letech znovu setkávají sestry Bea a Phoebe. Společně odhalí, že organizovaný zločin ovládají upíři usilující o politickou moc, načež se ocitají uprostřed nebezpečného boje, v němž se nejcennější měnou stala krev. Seriál vznikal z velké části na tuzemských lokacích, zejména v Praze či Ústí nad Labem.
Neagley
Soukromá vyšetřovatelka Frances Neagley se pouští do pátrání po smrti blízkého přítele, která rozhodně nebyla náhodou. Při hledání pravdy se dostává na stopu nebezpečnému zlu a musí využít všechny zkušenosti, jež získala po boku Jacka Reachera. Hlavní roli si zopakuje Maria Sten, objevit se pak má i sám Reacher v podání Alana Ritchsona.
Slow Horses
Oceňovaný špionážní seriál Slow Horses se v šesté řadě vrací s držitelem Oscara Garym Oldmanem v hlavní roli. Tentokrát se agenti ocitají na útěku poté, co je Diana Tavernerová zatáhne do nebezpečné hry plné odplaty a pomsty. Celkově je v plánu šest epizod.