Menu Zavřít

Týdenní nabídka streamovacích služeb: Thriller s Affleckem, netflixovská potvora z hlubinči spin-off Yellowstone

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Marshals S2
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 5. října?

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Tam dole

V odlehlé rybářské vesnici na Newfoundlandu začne místní obyvatele ohrožovat záhadný mořský tvor, který přichází z temných hlubin. Rybář Calvin Penney v podání Joshe Hartnetta se společně s mořskou výzkumnicí vydává odhalit původ děsivé bytosti a tajemství, které může souviset i se záhadnou smrtí jeho otce. Hororová minisérie je dalším pokusem Netflixu navázat na kultovní Útok z hlubin, jehož pokračování se nicméně streamovacímu gigantovi nepovedlo.

Josh Hutcherson se s mořským monstrem střetne 8. října. Jen na Netflixu. Zdroj: Youtube.com

Zvířata

Když je unesen syn kandidáta na starostu Los Angeles, Mark a jeho manželka Abigail mají jen několik hodin na získání výkupného. Zoufalá snaha zachránit potomka je přivede do světa lží, tajemství a nebezpečných rozhodnutí, která mohou zničit jejich pečlivě budovaný život. Novinka z dílny Bena Afflecka slibuje hutnou atmosféru, a jak sám režisér a scenárista prozradil, hodně experimentoval s AI. 

Affleckovu novinka na Netflixu uvidíme 9. října. Zdroj: Youtube.com

Oddíl B

Po sérii vlastních projektů se Jan Prušinovský a Petr Kolečko opět dali dohromady a poprvé od Mostu servírují vlastní seriál, jenž částečně vychází z vězeňských historek Zdeňka Godly. Mladý David Broulík nastupuje do vězení, kde se musí rychle zorientovat mezi zkušenými trestanci a přežít každodenní pravidla života za mřížemi. Po boku svérázných spoluvězňů zažívá absurdní situace, konflikty i černý humor, který ukazuje, že vězení rozhodně není místo pro slabé povahy.

KL26

Oddíl B na OnePlay dorazí 9. října. Zdroj: Youtube.com

Marshals

Kayce Dutton (Luke Grimes) se snaží skloubit život elitního maršála s péčí o syna Tatea, jenže klid mu znovu překazí násilí a zločin. Když je Tate unesen, Kayce se vydává na nebezpečnou záchrannou misi, zatímco jeho tým odhaluje rozsáhlé kriminální spiknutí spojené s bojem o půdu v Montaně. Novou řadu osvěží návrat Jimmyho Hurdstroma v podání Jeffersona Whitea, který se do Montany vrací z texaského ranče 6666.

Marshals se na SkyShowtime vrátí 9. října. Zdroj: Youtube.com

Matchbox

Bývalý vůdce party kamarádů Sean se po letech vrací do rodného města, jenže jako tajný agent CIA s sebou přináší pořádné problémy. Když se parta nechtěně zaplete do nebezpečného mezinárodního spiknutí, musí spojit síly a vydat se na zběsilou cestu kolem světa, aby zachránili svět. John Cena se po Barbie opět spojil s Mattelem a v nové adaptaci jeho hračkářské série to hodlá společně s Jessicou Biel a Kristofferem Hivjuem pořádně rozjet!

Novinka s Johnem Cenou na Apple TV+ debutuje 9. října. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Využíváte LinkedIn?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Od faxu po jehličkovou tiskárnu. Pamatujete na starou kancelářskou techniku?
1/12 otázek
Spustit kvíz


CIF: AI, chování publika a důvěryhodnost v online světě médií a marketingu
VÍC INFO