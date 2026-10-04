Týdenní nabídka streamovacích služeb: Thriller s Affleckem, netflixovská potvora z hlubinči spin-off Yellowstone

Tam dole
V odlehlé rybářské vesnici na Newfoundlandu začne místní obyvatele ohrožovat záhadný mořský tvor, který přichází z temných hlubin. Rybář Calvin Penney v podání Joshe Hartnetta se společně s mořskou výzkumnicí vydává odhalit původ děsivé bytosti a tajemství, které může souviset i se záhadnou smrtí jeho otce. Hororová minisérie je dalším pokusem Netflixu navázat na kultovní Útok z hlubin, jehož pokračování se nicméně streamovacímu gigantovi nepovedlo.
Zvířata
Když je unesen syn kandidáta na starostu Los Angeles, Mark a jeho manželka Abigail mají jen několik hodin na získání výkupného. Zoufalá snaha zachránit potomka je přivede do světa lží, tajemství a nebezpečných rozhodnutí, která mohou zničit jejich pečlivě budovaný život. Novinka z dílny Bena Afflecka slibuje hutnou atmosféru, a jak sám režisér a scenárista prozradil, hodně experimentoval s AI.
Oddíl B
Po sérii vlastních projektů se Jan Prušinovský a Petr Kolečko opět dali dohromady a poprvé od Mostu servírují vlastní seriál, jenž částečně vychází z vězeňských historek Zdeňka Godly. Mladý David Broulík nastupuje do vězení, kde se musí rychle zorientovat mezi zkušenými trestanci a přežít každodenní pravidla života za mřížemi. Po boku svérázných spoluvězňů zažívá absurdní situace, konflikty i černý humor, který ukazuje, že vězení rozhodně není místo pro slabé povahy.
Marshals
Kayce Dutton (Luke Grimes) se snaží skloubit život elitního maršála s péčí o syna Tatea, jenže klid mu znovu překazí násilí a zločin. Když je Tate unesen, Kayce se vydává na nebezpečnou záchrannou misi, zatímco jeho tým odhaluje rozsáhlé kriminální spiknutí spojené s bojem o půdu v Montaně. Novou řadu osvěží návrat Jimmyho Hurdstroma v podání Jeffersona Whitea, který se do Montany vrací z texaského ranče 6666.
Matchbox
Bývalý vůdce party kamarádů Sean se po letech vrací do rodného města, jenže jako tajný agent CIA s sebou přináší pořádné problémy. Když se parta nechtěně zaplete do nebezpečného mezinárodního spiknutí, musí spojit síly a vydat se na zběsilou cestu kolem světa, aby zachránili svět. John Cena se po Barbie opět spojil s Mattelem a v nové adaptaci jeho hračkářské série to hodlá společně s Jessicou Biel a Kristofferem Hivjuem pořádně rozjet!