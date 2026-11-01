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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Pozlacený věk, spin-off Kanclu či komedie s Tomášem Jeřábkem

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Gilded Age S4
Autor: HBO

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 2. listopadu?

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Wonder Woman 1984

Princezna Diana z Themysciry alias Wonder Woman se po první světové válce stáhla a žije poklidný život v USA. Stále ale nedokáže zapomenout na svoji mrtvou lásku Steva Trevora. Když se Steva povede vrátit prostřednictvím nečekaného kouzla, je Diana na vrcholu blaha. Na scéně se ale objevují padouchové Max Lord a Barbara Ann Minerva, kteří mohou Dianino štěstí rychle pošlapat. 

Diana z Themysciry ovládne Netflix 4. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Pozlacený věk

Americký pozlacený věk se vrací se čtvrtou sérií. Tentokráte do pensylvánského venkova, kde žije Marian Brook po smrti otce. I do těchto končin se ale vetře společenská válka, v rámci níž na scénu přichází bezohledný železniční magnát. Rok 1882 na americkém východě tedy nebude lehký… 

Historické drama se na HBO Max vrátí 2. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Stick

Santi Wheeler pokračuje v cestě za profesionální golfovou kariérou. Brzy však zjišťuje, že samotný talent už ve chvíli, kdy se od něj začnou očekávat vítězství, nestačí. A tak zatímco on bojuje s novým tlakem, jeho mentor Pryce Cahill se rozhodne vsadit také sám na sebe a pokusit se o nečekaný návrat mezi profesionály. Cílem je dokázat něco, co už od něj nikdo nečeká: stát se nejstarším golfistou, který kdy vyhraje jeden z největších turnajů. V hlavních rolích se vracejí Owen Wilson, Timothy Olyphant či Marc Maron. 

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Owen Wilson se na Apple TV+ vrátí 4. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Paper

Po úspěchu v Ohio Journalism Awards se redakce listu Toledo Truth Teller snaží navázat na svůj nečekaný úspěch a najít další velký příběh. Šéfredaktor Ned se však kvůli své touze po skutečné novinářské senzaci dostane do konfliktu s vlivnými lidmi a ohrozí samotnou existenci novin, zatímco se zároveň komplikuje jeho vztah s kolegyní Mare. Zbytek chaotické redakce mezitím pokračuje v cestě od amatérských novinářů k opravdovým reportérům.

Domhnall Gleeson a jeho podřízení se na SkyShowtime vrátí 6. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Dovolená v Českém ráji

Manželství Milana (Tomáš Jeřábek) a Týny (Magdaléna Borová) se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenže co když si ji každý představuje jinak?

Nová komedie dorazí na 7. listopadu. OnePlay Zdroj: Youtube.com

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