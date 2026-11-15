Týdenní nabídka streamovacích služeb: Percy Jackson, Avengers či Star Trek

Steps
Lilith už má dost života ve stínu své dokonalé nevlastní sestry Popelky, a tak se rozhodne vzít osud do svých rukou. Společně s mladší sestrou Margot ukradne víle Kmotřičce kouzelnou hůlku a ovládne královský bál. Její plán však skončí katastrofou, když se vlády nad královstvím chopí zákeřná Priscilla. Lilith proto musí spojit síly se samotnou Popelkou a vydat se na nebezpečnou výpravu, která může zachránit nejen celé království, ale také jejich sesterský vztah. Nová pohádka konečně ukáže, že Popelčiny nevlastní sestry nemusí být vždy zlé. V hlavních rolích Amanda Seyfried, Daniel Radcliffe či Stephanie Hsu.
Jdeme si hrát
Nezaměstnaný účetní Brian se snaží zapadnout do nového života a navázat přátelství s Jeffem, otcem v domácnosti, který ho pozve na společné odpoledne se svými syny. Poklidné setkání se však rychle promění v nebezpečné dobrodružství, když se oba muži stanou terčem skupiny nájemných zabijáků. Zatímco zkušený Jeff zvládá situaci s překvapivým přehledem, naprosto nepřipravený Brian musí bojovat o přežití a zjistit, do čeho se vlastně zapletl.
Percy Jackson a Olympané
Poseidonův syn Percy Jackson zvládnul přežít v Moři nestvůr a nyní se chystá čelit Prokletí Titánů. Ve spojení s Diovou dcerou Thalií a svou přítelkyní Annabeth bude čelit Atlantovi, který drží na ramenou nebesa, ale také obrovitému měděnému obru Táloovi. Na scéně se navíc objevují další olympští bohové jako Artemis, Apollón či Héra. Třetí série nabídne zatím nejdospělejší příběh i očekávaný přerod dětských hrdinů ve skutečné zachránce říše bohů a lidí.
Avengers: Endgame Encore
Nejvýdělečnější film všech dob se vrací, tentokráte s několika dalšími scénami. Prožijte znovu slavný příběh války s Thanosem, který je plný cestování časem, velkolepých soubojů hrdinů a padouchů a také šťastných rodinných shledání. Vedle toho Encore nabízí i propojení s chystaným snímkem Avengers: Doomsday, jakož i nové scény s Doctorem Doomem a Lokim.
Star Trek: Short Treks
Star Trek knihovna na SkyShowtime se rozšiřuje o antologii Short Treks, jež vyplňuje události popsané v Discovery. Jednotlivé epizody nabízejí samostatná dobrodružství, která sahají od humorných setkání s nevyzpytatelným Harrym Muddem přes mladá léta kapitána Sarua a první dny Spocka na palubě Enterprise až po dramatické příběhy o odvaze, přátelství a objevování neznámého. Každá z nich představuje malý, svébytný výlet do rozmanitého světa Star Treku. Do svých rolí se vracejí Ethan Peck, Anson Mount či Doug Jones.