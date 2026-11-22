Hrbáč, duch města Paříže
Paříž roku 1830 sužuje epidemie cholery a městem zmítají politické nepokoje. Hrbatý kameník Quasimodo se ocitá v hledáčku bezohledného lékaře, který v něm spatřuje možnost najít lék na smrtící nemoc a hodlá na něm provádět nebezpečné experimenty. Pronásledovaný policií a vláčený vírem revolučních událostí se Quasimodo navíc zamiluje do mladé tanečnice. Jeho příběh se tak stává bojem o přežití, lásku i právo nebýt posuzován podle vlastního vzhledu. Snímek pracuje s představou, že Hrbáč opravdu žil a byl předobrazem pro slavné dílo Chrám Matky Boží v Paříži od Victora Huga.
Obvinění
Oceňovaný režisér Luca Gaudagnino v novém filmu představil vysokoškolskou profesorku Almu (Julia Roberts), která se ocitá v obtížné situaci. Jejího kolegu totiž jedna z jejích oblíbených studentek obvinila ze sexuálního obtěžování. Událost otřese akademickým prostředím a postaví Almu před zásadní morální dilema. Zatímco se snaží zorientovat v protichůdných výpovědích a rozhodnout, komu věřit, začínají na povrch vyplouvat také tajemství z její vlastní minulosti. Brzy se ukazuje, že nejde jen o profesní konflikt, ale také o osobní střet, který může zničit několik životů.
Blade Runner 2099
Píše se rok 2099 a Los Angeles se po katastrofálních událostech minulých desetiletí znovu rodí, tentokrát však v nové podobě, v níž už lidstvo nemá tak výsadní postavení. Uprchlice Cora se v zoufalé snaze uniknout své minulosti rozhodne přijmout novou identitu a stává se Blade Runnerem. Její cesta ji svede dohromady s Olwen, replikantkou, které zbývá jen krátký čas života. Společně se vydávají po stopách uprchlého replikanta, jehož tajemství může ohrozit křehkou rovnováhu celého města. Novinka navazuje na snímky Blade Runner a Blade Runner 2049 a bere diváky do doby dávno po konci Ricka Deckarda.
Michael
Životopisný snímek mapuje cestu Michaela Jacksona od dětských začátků v rodinné skupině Jackson Five až po jeho vstup mezi největší hudební hvězdy planety. Sleduje nejen zrod mimořádného talentu a vznik legendárních hitů, ale také ambice, osobní život a zákulisí kariéry umělce, který toužil stát se největším bavičem na světě. V plánu je navíc už i pokračování, jež ukáže temnější stránku Jacksonova života.
Muži v letu
Bédu, Slávu a Josefa pojí celoživotní přátelství i společná vášeň pro létání. Už jako mladí si slíbili, že jednou přeletí hranice do západního Německa a dají si tam pivo. Jenže léta uběhla, život každému připravil jiné starosti a mezi kamarády se nahromadily také staré křivdy. Zvlášť Béda nemůže přijít na jméno Slávovi, svému dávnému rivalovi, který navíc pokukuje po jeho manželce Lidce. Nečekaná událost však trojici přiměje přehodnotit minulost a možná jim nabídne poslední příležitost splnit si společný sen. Jejich životní změny přitom zasáhnou i další generaci rodiny.