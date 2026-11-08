Týdenní nabídka streamovacích služeb: Pán prstenů, Super Mario či Georgie a Mandy

Allen
Petey se ani po dvaceti letech nedokázal vzpamatovat z neobvyklého přátelství, které v dětství navázal s mimozemšťanem Allenem. Když se jeho dávný kamarád nečekaně vrátí na Zemi, je Petey nadšený, brzy ale zjistí, že Allen s sebou přináší tajemství, které může změnit celý svět. Aby společně odvrátili hrozící nebezpečí, musí Petey konečně dospět a postavit se vlastní minulosti.
Georgie & Mandy: Poprvé svoji
Georgie a Mandy pokračují ve společném životě, který jim vedle rodičovských povinností komplikuje také rodinné soužití a pracovní ambice. Georgie se snaží prosadit v podnikání, zatímco Mandy rozvíjí svoji novinářskou kariéru. Napětí mezi Georgiem a jeho matkou Mary se postupně přelévá do vztahů celé rodiny, přičemž další komplikace přinese také příjezd Georgieho sestry Missy. Mladí manželé tak znovu zjišťují, že zvládnout společné soužití, rodičovství a příbuzenstvo pod jednou střechou není zrovna jednoduché.
Pán prstenů: Prsteny moci
Sauron oklamal elfy, shromáždil obrovskou armádu a nyní je hrozbou pro celou Středozemi. Elfský vládce Gil-galad a další členové jeho vznešené rasy jako Galadriel, Celeborn či Elrond se musí spojit s trpaslíky pod vedením Dúrina IV. a s lidmi, které vede Isildur, syn Elendilův. K válce se schyluje i v Númenoru, zatímco na dalekém Východě se Gandalf rozpomíná na to, kdo vlastně je.
Super Mario: Galaktický film
Mario a Luigi si už zvykají na život v Houbovém království, kde pomáhají princezně Peach a snaží se napravit zajatého Bowsera, který se po své porážce ocitl v miniaturní podobě. Když se do jejich života připlete nový kamarád Yoshi, naruší zdánlivě poklidné období nečekané dobrodružství. Bratři se společně s přáteli vydávají napříč galaxií, aby čelili Bowserovi mladšímu a jeho nebezpečným plánům, zachránili jistou Rosalinu a poznali dosud neprobádané kouty vesmíru.
Sériový manžel
Řeznice Táňa, pošťačka Lída a těhotná brigádnice Mirka. Tyto tři ženy spojuje jeden muž: Milan Bareš. Na první pohled sympatický a pozorný partner každé z nich nakecal, jak plánuje společnou budoucnost. Ve skutečnosti však udržuje několik vztahů současně a pod nejrůznějšími záminkami ze svých partnerek vymámí peníze. To, co vypadá jako romantická komedie, se velice rychle mění v příběh o citové manipulaci a zneužité důvěře. V hlavní roli Jakub Prachař.