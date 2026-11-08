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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Pán prstenů, Super Mario či Georgie a Mandy

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Lord of the Rings: Rings of Power S3
Autor: Amazon MGM Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 9. listopadu?

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Allen

Petey se ani po dvaceti letech nedokázal vzpamatovat z neobvyklého přátelství, které v dětství navázal s mimozemšťanem Allenem. Když se jeho dávný kamarád nečekaně vrátí na Zemi, je Petey nadšený, brzy ale zjistí, že Allen s sebou přináší tajemství, které může změnit celý svět. Aby společně odvrátili hrozící nebezpečí, musí Petey konečně dospět a postavit se vlastní minulosti.

Mimozemská komedie dorazí na Netflix 12. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Georgie & Mandy: Poprvé svoji

Georgie a Mandy pokračují ve společném životě, který jim vedle rodičovských povinností komplikuje také rodinné soužití a pracovní ambice. Georgie se snaží prosadit v podnikání, zatímco Mandy rozvíjí svoji novinářskou kariéru. Napětí mezi Georgiem a jeho matkou Mary se postupně přelévá do vztahů celé rodiny, přičemž další komplikace přinese také příjezd Georgieho sestry Missy. Mladí manželé tak znovu zjišťují, že zvládnout společné soužití, rodičovství a příbuzenstvo pod jednou střechou není zrovna jednoduché.

Nová řada spin-offu Malého Sheldona odstartuje na HBO Max 12. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Pán prstenů: Prsteny moci

Sauron oklamal elfy, shromáždil obrovskou armádu a nyní je hrozbou pro celou Středozemi. Elfský vládce Gil-galad a další členové jeho vznešené rasy jako Galadriel, Celeborn či Elrond se musí spojit s trpaslíky pod vedením Dúrina IV. a s lidmi, které vede Isildur, syn Elendilův. K válce se schyluje i v Númenoru, zatímco na dalekém Východě se Gandalf rozpomíná na to, kdo vlastně je. 

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Pán prstenů se na Amazon Prime Video vrátí 11. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Super Mario: Galaktický film

Mario a Luigi si už zvykají na život v Houbovém království, kde pomáhají princezně Peach a snaží se napravit zajatého Bowsera, který se po své porážce ocitl v miniaturní podobě. Když se do jejich života připlete nový kamarád Yoshi, naruší zdánlivě poklidné období nečekané dobrodružství. Bratři se společně s přáteli vydávají napříč galaxií, aby čelili Bowserovi mladšímu a jeho nebezpečným plánům, zachránili jistou Rosalinu a poznali dosud neprobádané kouty vesmíru.

Mario se po dlouhé cestě na SkyShowtime objeví 14. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Sériový manžel

Řeznice Táňa, pošťačka Lída a těhotná brigádnice Mirka. Tyto tři ženy spojuje jeden muž: Milan Bareš. Na první pohled sympatický a pozorný partner každé z nich nakecal, jak plánuje společnou budoucnost. Ve skutečnosti však udržuje několik vztahů současně a pod nejrůznějšími záminkami ze svých partnerek vymámí peníze. To, co vypadá jako romantická komedie, se velice rychle mění v příběh o citové manipulaci a zneužité důvěře. V hlavní roli Jakub Prachař.

Prachařova novinka na OnePlay debutuje 13. listopadu. Zdroj: Youtube.com

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