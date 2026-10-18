Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Vřískot, Lupin či Král Tulsy

Lupin
Omar Sy se vrací jako gentlemanský zloděj Assane Diop. Za mřížemi doufá, že si odpyká trest a začne žít s rodinou. Jeho plány však zhatí série drzých loupeží v pařížských muzeích, k nimž se někdo hlásí pod jménem Lupin. Assane musí znovu využít důvtip a mistrovské schopnosti převleků, aby očistil své jméno a odhalil tajemného napodobitele, zatímco jeho blízkým hrozí nebezpečí.
Tajný agent
Brazílie v roce 1977 žije pod tvrdou vládou vojenského režimu. Marcelo přijíždí do Recife v naději, že zde unikne lidem, kteří mu usilují o život, a znovu se setká se svým synem. Místo bezpečí však nachází město plné strachu, korupce a skrytých hrozeb, kde nikdo není tím, za koho se vydává. Oceňovaný snímek vynesl hlavnímu herci Wagneru Mourovi nominaci na Oscara.
Na seznamu smrti
Po čtyřech letech se vrací jeden z nejlepších seriálů od Amazonu. James Reece (Chris Pratt) se po krvavé pomstě vydává na cestu za novým smyslem života, která ho zavede do světa mezinárodní špionáže. Když odhalí rozsáhlé spiknutí sahající od Moskvy až po Langley, musí se postavit nepřátelům, jejichž plány ohrožují světový řád, a zároveň odhalit temná tajemství vlastní rodiny.
Král Tulsy
Dwight Manfredi se snaží upevnit své zločinecké impérium v Tulse a současně ochránit svoji partu před novými nebezpečnými protivníky. Do cesty se mu ale staví zkorumpovaní politici i osobní ztráta, které ho nutí znovu sáhnout po drsných metodách z dob svého působení v newyorské mafii. Každý další krok navíc prověřuje jeho loajalitu i cenu, kterou je ochoten zaplatit za moc. Nová série slibuje temnější příběh i přípravu na spin-off Král Frisca, jenž dorazí na SkyShowtime v prosinci.
Vřískot 7
Sidney Prescottová si v klidném městečku vybudovala nový život, ale minulost ji znovu dostihne, když se objeví nový vrah v masce Ghostface. Jeho dalším cílem se stává Sidneyina dcera Tatum, a tak Sidney musí opět čelit noční můře, která ji pronásleduje celý život, aby ochránila svoji rodinu a jednou provždy zastavila krvavé řádění.