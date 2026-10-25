Menu Zavřít

Týdenní nabídka streamovacích služeb: Dvojitá porce sériových vrahů nebo první příprava na Vánoce

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Dexter: Resurrection
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 26. října?

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Conjuring: Last Rites

Ed a Lorraine Warrenovi si po letech vyšetřování paranormálních jevů užívají zasloužený odpočinek. Když však rodinu Smurlových začne v jejich pensylvánském domě terorizovat zlověstná nadpřirozená síla, ocitají se manželé před případem, který zasáhne i je osobně. Warrenovi se tak musí naposledy vrátit do světa démonů a posedlostí, aby odhalili původ zla a ochránili své blízké.

Warrenovi se na Netflix vypraví 28. října. Zdroj: Youtube.com

Hurá, zase Vánoce

Claire Clausterová každý rok dělá maximum pro to, aby její rodina prožila dokonalé Vánoce. Když ji však nejbližší během svátečních příprav omylem nechají doma, dojde jí trpělivost a rozhodne se vyrazit za vlastním dobrodružstvím. Zatímco její rodina zoufale pátrá po zmizelé matce, Claire si konečně dopřeje svobodu a začne objevovat Vánoce podle svých představ.

Michelle Pfeiffer si HBO Max podmaní 1. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Mob

Dvanáct celebrit se ocitá v luxusní italské vile, kde musí plnit úkoly inspirované mafiánskými filmy a bojovat o výhru až 250 tisíc dolarů. Každá mafiánská rodina však potřebuje svého bosse – dona, který rozhoduje o rozdělování peněz i o tom, kdo bude ze hry vyřazen. V prostředí plném intrik, měnících se spojenectví a nečekaných zrad se soutěžící musí rozhodnout, komu mohou věřit a kdo se je chystá poslat ke dnu.

CIF26

Nová reality show na Disney+ odstartuje 26. října. Zdroj: Youtube.com

Nocturne

Bývalý voják a zkušený detektiv Jonah Lynn se stěhuje z Filadelfie do malého městečka v Pensylvánii, kde chce konečně najít klid. Jeho nový život však naruší návrat děsivého případu sériového vraha Jureka Waltera, který ohrožuje Jonahovu rodinu i celé okolí, přestože sám sedí za mřížemi. Když pátrání po poslední pohřešované oběti přivede do nebezpečí také agentku FBI Sagu Bauerovou, musí Jonah rozhodnout, kam až je ochoten zajít, aby vraha definitivně zastavil.

Hvězdně obsazený seriál dorazí na Apple TV+ 30. října. Zdroj: Youtube.com

Dexter: Resurrection

Dexter Morgan se v New Yorku snaží najít nový smysl života, zatímco jeho syn Harrison začíná kariéru u místní policie a vydává se vlastní cestou za spravedlností. Jejich osudy však znovu ovlivní několik brutálních vražd, za nimiž stojí dva sérioví zabijáci – jeden s dlouholetou děsivou pověstí a druhý, jehož metody terorizují město zcela novým způsobem. Dexter se tak musí vypořádat nejen s novými protivníky, ale i s vlastní krizí identity.

Dexter se na SkyShowtime vrátí 31. října. Zdroj: Youtube.com

Sdílet

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Koupíte si nové GTA VI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Devadesátky, éra „neomezených možností“. Vzpomenete, které věci, značky a obchody změnily náš život k nepoznání?
1/12 otázek
Spustit kvíz


CIF: AI, chování publika a důvěryhodnost v online světě médií a marketingu
VÍC INFO