Týdenní nabídka streamovacích služeb: Dvojitá porce sériových vrahů nebo první příprava na Vánoce

Conjuring: Last Rites
Ed a Lorraine Warrenovi si po letech vyšetřování paranormálních jevů užívají zasloužený odpočinek. Když však rodinu Smurlových začne v jejich pensylvánském domě terorizovat zlověstná nadpřirozená síla, ocitají se manželé před případem, který zasáhne i je osobně. Warrenovi se tak musí naposledy vrátit do světa démonů a posedlostí, aby odhalili původ zla a ochránili své blízké.
Hurá, zase Vánoce
Claire Clausterová každý rok dělá maximum pro to, aby její rodina prožila dokonalé Vánoce. Když ji však nejbližší během svátečních příprav omylem nechají doma, dojde jí trpělivost a rozhodne se vyrazit za vlastním dobrodružstvím. Zatímco její rodina zoufale pátrá po zmizelé matce, Claire si konečně dopřeje svobodu a začne objevovat Vánoce podle svých představ.
Mob
Dvanáct celebrit se ocitá v luxusní italské vile, kde musí plnit úkoly inspirované mafiánskými filmy a bojovat o výhru až 250 tisíc dolarů. Každá mafiánská rodina však potřebuje svého bosse – dona, který rozhoduje o rozdělování peněz i o tom, kdo bude ze hry vyřazen. V prostředí plném intrik, měnících se spojenectví a nečekaných zrad se soutěžící musí rozhodnout, komu mohou věřit a kdo se je chystá poslat ke dnu.
Nocturne
Bývalý voják a zkušený detektiv Jonah Lynn se stěhuje z Filadelfie do malého městečka v Pensylvánii, kde chce konečně najít klid. Jeho nový život však naruší návrat děsivého případu sériového vraha Jureka Waltera, který ohrožuje Jonahovu rodinu i celé okolí, přestože sám sedí za mřížemi. Když pátrání po poslední pohřešované oběti přivede do nebezpečí také agentku FBI Sagu Bauerovou, musí Jonah rozhodnout, kam až je ochoten zajít, aby vraha definitivně zastavil.
Dexter: Resurrection
Dexter Morgan se v New Yorku snaží najít nový smysl života, zatímco jeho syn Harrison začíná kariéru u místní policie a vydává se vlastní cestou za spravedlností. Jejich osudy však znovu ovlivní několik brutálních vražd, za nimiž stojí dva sérioví zabijáci – jeden s dlouholetou děsivou pověstí a druhý, jehož metody terorizují město zcela novým způsobem. Dexter se tak musí vypořádat nejen s novými protivníky, ale i s vlastní krizí identity.