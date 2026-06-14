Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Superman, Drákula či Čarodějka

Najdu si tě
David Burroughs (Sam Worthington) sedí doživotně ve vězení za vraždu svého syna. Náhle se ale objeví důkaz, že jeho potomek možná žije. Burroughs riskuje vše a na vlastní pěst se vydává vyřešit záhadu, na jejímž konci narazí na obrovské spiknutí…
Moje dobrodružství se Supermanem
Nejslavnější hrdina všech dob se vrací v nové řadě, kde tentokrát bude čelit mocnému Cyborg Supermanovi. Na pomoc mu naštěstí přicházejí jeho sestřenice Supergirl, nejlepší kámoš Jimmy Olsen či milovaná Lois Lane. Zvládne Muž z oceli porazit svůj silnější protějšek a zároveň odhalit další machinace záludného Lexe Luthora?
Drákula: Příběh lásky
Vlad Tepes přišel o svoji milovanou ženu, zavrhl Boha a stal se nesmrtelným upírem. Po letech ale potkává dívku, která mu dávnou lásku velice připomíná, a tak začíná klasické dobrodružství z pera Brama Stokera, jež nicméně teď režisér Luc Besson pojal hlavně jako melodrama. Diváci se tedy mohou těšit na krev s příchutí lásky.
Čarodějka: Druhá část
Slavný muzikálový hit pokračuje. Elphaba je v zemi Oz pronásledována jako obávaná Zlá čarodějnice ze Západu, zatímco její přítelkyně Glinda zůstává věrná vládnoucí dynastii. Dokáží se obě naše hrdinky s nastalou situací i vzájemným rozkolem vyrovnat? Jejich přátelství čeká náročná zkouška.
Sugar
Detektiv John Sugar se vrací s novým případem pohřešované osoby, který ho zavede do nebezpečného spiknutí v ulicích Los Angeles. Současně pokračuje v pátrání po své zmizelé sestře a odhaluje další tajemství vlastní minulosti. V hlavní roli se objeví v poslední době hojně obsazovaný Colin Farrell.