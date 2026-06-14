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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Superman, Drákula či Čarodějka

Light
Ondřej Novotný
Dnes
My Adventures with Superman
Autor: HBO Max, DC Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 15. června?

Najdu si tě

David Burroughs (Sam Worthington) sedí doživotně ve vězení za vraždu svého syna. Náhle se ale objeví důkaz, že jeho potomek možná žije. Burroughs riskuje vše a na vlastní pěst se vydává vyřešit záhadu, na jejímž konci narazí na obrovské spiknutí…

Nová mysteriózní krimi na Netflix dorazí 18. června. Zdroj: Youtube.com

Moje dobrodružství se Supermanem

Nejslavnější hrdina všech dob se vrací v nové řadě, kde tentokrát bude čelit mocnému Cyborg Supermanovi. Na pomoc mu naštěstí přicházejí jeho sestřenice Supergirl, nejlepší kámoš Jimmy Olsen či milovaná Lois Lane. Zvládne Muž z oceli porazit svůj silnější protějšek a zároveň odhalit další machinace záludného Lexe Luthora?

Superman se v nové řadě vrátí na HBO Max 15. června. Zdroj: Youtube.com

Drákula: Příběh lásky

Vlad Tepes přišel o svoji milovanou ženu, zavrhl Boha a stal se nesmrtelným upírem. Po letech ale potkává dívku, která mu dávnou lásku velice připomíná, a tak začíná klasické dobrodružství z pera Brama Stokera, jež nicméně teď režisér Luc Besson pojal hlavně jako melodrama. Diváci se tedy mohou těšit na krev s příchutí lásky. 

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Bessonova Drákulu na HBO Max uvidíme 19. června. Zdroj: Youtube.com

Čarodějka: Druhá část

Slavný muzikálový hit pokračuje. Elphaba je v zemi Oz pronásledována jako obávaná Zlá čarodějnice ze Západu, zatímco její přítelkyně Glinda zůstává věrná vládnoucí dynastii. Dokáží se obě naše hrdinky s nastalou situací i vzájemným rozkolem vyrovnat? Jejich přátelství čeká náročná zkouška. 

Další Čarodějku uvidíme na SkyShowtime od 20. června. Zdroj: Youtube.com

Sugar

Detektiv John Sugar se vrací s novým případem pohřešované osoby, který ho zavede do nebezpečného spiknutí v ulicích Los Angeles. Současně pokračuje v pátrání po své zmizelé sestře a odhaluje další tajemství vlastní minulosti. V hlavní roli se objeví v poslední době hojně obsazovaný Colin Farrell.

Colin Farrell se se svým vozem na Apple TV+ vrátí 19. června. Zdroj: Youtube.com
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