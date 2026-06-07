Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Mys hrůzy, další Vox Machina či Bob Dylan

Liga spravedlnosti Zacka Snydera
Před pěti lety si Zack Snyder vymohl zveřejnění vlastní čtyřhodinové verze Ligy spravedlnosti, ve které se hrdinská šestice postaví proti dobyvačným armádám z Apokolipsu. Okolo je ovšem nekonečné množství vaty, včetně velkého návratu Amber Heard na plátna či obrazovky. A jelikož se blíží premiéra Supergirl, stojí za to připomenout si, že Jason Momoa superhrdinské projekty prostě umí hrát.
Opravdová bolest
David a Benji, dva bratranci z New Yorku, se vydávají do Polska uctít památku své babičky, která odtud odjela po traumatech holokaustu. Jejich pouto není nijak zvlášť silné, a tak se cesta do Evropy nakonec promění i v upevňování vztahů. V hlavních rolích účinkují Jesse Eisenberg a Kieran Culkin.
Alice a Steve
Alice a Steve jsou dlouholetí kamarádi. Když ale Steve začne chodit s její šestadvacetiletou dcerou Izzy, vše se změní. Alice se snaží vztah ukončit, Steve je každopádně na její machinace připraven. A mezitím dokonalé přátelství začne přerůstat v otevřenou válku…
Bugonia
Mimozemský remake jihokorejské komedie představuje v hlavních rolích Emmu Stone a Jesseho Plemonse. Příběh sleduje dva mladíky posedlé konspiracemi, kteří milují hlavně ufony. Jednoho dne unesou ředitelku velké společnosti. Proč? Protože ji mají za mimozemskou hrozbu s plánem zničení Země.
Are You the One?
Prima+ přichází se seznamovacím formátem, který v tuzemsku nemá obdoby. Do Thajska se vypraví řada nezadaných lidí, kteří budou shánět své ideální protějšky. Tentokrát ale nerozhodne pouze sympatie či vzhled, zasáhne i věda. Moderují Petr Havránek a Gabriela Gašpárová.