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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Mys hrůzy, další Vox Machina či Bob Dylan

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Bugonia
Autor: Focus Features

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 8. června?

Liga spravedlnosti Zacka Snydera

Před pěti lety si Zack Snyder vymohl zveřejnění vlastní čtyřhodinové verze Ligy spravedlnosti, ve které se hrdinská šestice postaví proti dobyvačným armádám z Apokolipsu. Okolo je ovšem nekonečné množství vaty, včetně velkého návratu Amber Heard na plátna či obrazovky. A jelikož se blíží premiéra Supergirl, stojí za to připomenout si, že Jason Momoa superhrdinské projekty prostě umí hrát.

Kultovní superhrdinský snímek dorazí na Netflix 11. června. Zdroj: Youtube.com

Opravdová bolest

David a Benji, dva bratranci z New Yorku, se vydávají do Polska uctít památku své babičky, která odtud odjela po traumatech holokaustu. Jejich pouto není nijak zvlášť silné, a tak se cesta do Evropy nakonec promění i v upevňování vztahů. V hlavních rolích účinkují Jesse Eisenberg a Kieran Culkin. 

Oscarový projekt dorazí na HBO Max 12. června. Zdroj: Youtube.com

Alice a Steve

Alice a Steve jsou dlouholetí kamarádi. Když ale Steve začne chodit s její šestadvacetiletou dcerou Izzy, vše se změní. Alice se snaží vztah ukončit, Steve je každopádně na její machinace připraven. A mezitím dokonalé přátelství začne přerůstat v otevřenou válku…

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Alice se Stevem na Disney+ dorazí 8. června. Zdroj: Youtube.com

Bugonia

Mimozemský remake jihokorejské komedie představuje v hlavních rolích Emmu Stone a Jesseho Plemonse. Příběh sleduje dva mladíky posedlé konspiracemi, kteří milují hlavně ufony. Jednoho dne unesou ředitelku velké společnosti. Proč? Protože ji mají za mimozemskou hrozbu s plánem zničení Země. 

Další oscarový snímek uvidíme 13. června na SkyShowtime. Zdroj: Youtube.com

Are You the One?

Prima+ přichází se seznamovacím formátem, který v tuzemsku nemá obdoby. Do Thajska se vypraví řada nezadaných lidí, kteří budou shánět své ideální protějšky. Tentokrát ale nerozhodne pouze sympatie či vzhled, zasáhne i věda. Moderují Petr Havránek a Gabriela Gašpárová.

Nová reality show odstartuje na prima+ 8. června. Zdroj: Youtube.com
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