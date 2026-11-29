Pýcha a předsudek
Nová adaptace díla Jane Austen je zde! Když se do sousedství rodiny Bennetových přistěhují zámožní svobodní muži, pět dcer se ocitá v centru společenských očekávání a úsilí najít vhodné životní partnery. Zatímco Jane Bennetová okouzlí sympatického pana Bingleyho, její sestra Elizabeth si příliš nerozumí s jeho přítelem, hrdým a rezervovaným panem Darcym. Vzájemné antipatie, nečekaná setkání a rodinné skandály ale postupně prvními dojmy zamíchají a přinutí Elizabeth přehodnotit, co si o Darcym vlastně myslí.
Znovu vstaň
Šestnáctiletá Barbora Vránková, čerstvá česká mistryně v krasobruslení, se vydává do Itálie, kde po boku evropské sportovní elity usiluje o splnění svého snu stát se evropskou, případně světovou šampionkou. Náročný trénink, přísná disciplína a stále větší tlak na výsledky však postupně přinášejí pochybnosti i osobní krizi. Krátce před vytouženým mistrovstvím Evropy se Barbora rozhodne ze soutěže odstoupit. Intimní časosběrný dokument zachycuje nejen zákulisí vrcholového sportu, ale také dospívání mladé dívky, která hledá vlastní cestu a učí se, že její hodnota nespočívá pouze ve sportovních výsledcích.
Santův pytel dárků
Když Santa Clausovi někdo ukradne kouzelný pytel s dárky, jsou Vánoce v ohrožení. Santa se proto obrátí na Vance, zkušeného zloděje ze svého seznamu zlobivých, který se společně se svou dcerou, skupinou elfů a samotným Santou pustí do neobyčejné loupeže. Skupinka musí získat pytel zpět a zachránit Vánoce, přičemž se jejich plán neustále komplikuje… Hlavní role si střihne bývalý král akčních filmů Arnold Schwarzenegger a jeho aktuální následník Alan Ritchson.
Bad Monkey
Když bývalý detektiv Andrew Yancy narazí na vraždu jednoho z nejvlivnějších mužů floridského podsvětí, dostane příležitost vrátit se k policejní práci. Ambiciózní státní zástupkyně ho spojí s pedantským forenzním účetním a společně se pustí do vyšetřování, které je zavede doprostřed války mezi zločineckými organizacemi. Yancy přitom musí čelit svérázným figurám floridského undergroundu, chránit mladou ženu v nebezpečí a zároveň se vypořádat s vlastními rodinnými problémy.
Transformers Jedna
Na planetě Cybertron byli Orion Pax a D-16 nerozlučnými přáteli, kteří však navzdory svému talentu a odhodlání nemohou zastávat významnější postavení ve společnosti, protože se nedokážou transformovat. Když odhalí tajemství, jež může změnit osud jejich domovské planety, vydávají se spolu s dalšími roboty na nebezpečnou cestu za pravdou. Své přátelství však postupně vystaví zkouškám mocenské ambice, zrady a odlišné představy o budoucnosti Cybertronu. Dobrodružství, které mělo jejich svět zachránit, nakonec položí základy legendárního konfliktu mezi Optimem Primem a Megatronem.