Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Batman, Nezvratný osud či druhá Prada

Nezvratný osud
Jedna z nejslavnějších slasherových sérií minulých let přichází na Netflix. Streamovací platforma uvede všechny díly Nezvratného osudu, včetně posledních Pokrevních linií. Těšit se tak můžeme na souboje nebohých jedinců se samotnou Smrtí i proslulou postavu Williama Bludwortha v podání Tonyho Todda. Všechny snímky potěší fanoušky už v srpnu.
President Curtis
Svět Ricka a Mortyho se rozšiřuje. V oficiálním spin-offu se objeví prezident André Curtis v podání Keitha Davida, který se svým svérázným týmem hodlá řešit interdimenzionální hrozby, paranormální záhady či politické intriky. A vězte, že trochu jinak než proslulý Rick Sanchez.
Ďábel nosí Pradu 2
V roce 2006 se snímek Ďábel nosí Pradu stal kultem. Nyní se Miranda Priestley v podání Meryl Streep vrací, aby čelila tlaku nastupující digitální éry a proměně módního odvětví. V její redakci se postupně objevují i další hrdinové původního snímku, kteří musí v New Yorku znovu získat půdu pod nohama.
Batman: Rytíř v plášti
Tvůrce kultovního animovaného Batmana z devadesátých let Bruce Timm pokračuje ve svém aktuálním netopýřím projektu. Temný rytíř v podání Hamishe Linklatera se tentokrát utká s tajemným Jokerem, jenž debutoval na sklonku minulé série. Vedle nejslavnějšího padoucha se do Gothamu valí také Firefly, Mad Hatter nebo Man-Bat. Batman se svými spojenci Alfredem a Jimem Gordonem budou mít co dělat, aby hrozbu zažehnali! Za projektem stojí světoznámí režiséři J.J. Abrams a Matt Reeves, kteří společně s Timmem přichystali i kostru příběhu.
Někdo to rád v Plzni
Hrdinové nejrůznějších věků, zálib či profesí hledají ve hvězdně obsazené komedii Někdo to rád v Plzni štěstí, každý nicméně s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný přátelství, zatímco dalšímu přinese překvapení vychlazená dvanáctka. Snímek táhnou Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Jenovéfa Boková či Štěpán Kozub.