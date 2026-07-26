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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Batman, Nezvratný osud či druhá Prada

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Ondřej Novotný
Dnes
Batman: Caped Crusader S2
Autor: Warner Bros. Animation, Amazon Prime Video

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 27. července?

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Nezvratný osud

Jedna z nejslavnějších slasherových sérií minulých let přichází na Netflix. Streamovací platforma uvede všechny díly Nezvratného osudu, včetně posledních Pokrevních linií. Těšit se tak můžeme na souboje nebohých jedinců se samotnou Smrtí i proslulou postavu Williama Bludwortha v podání Tonyho Todda. Všechny snímky potěší fanoušky už v srpnu. 

Nezvratné osudy nabídne Netflix od 1. srpna. Zdroj: Youtube.com

President Curtis

Svět Ricka a Mortyho se rozšiřuje. V oficiálním spin-offu se objeví prezident André Curtis v podání Keitha Davida, který se svým svérázným týmem hodlá řešit interdimenzionální hrozby, paranormální záhady či politické intriky. A vězte, že trochu jinak než proslulý Rick Sanchez.

Spin-off Ricka a Mortyho na HBO Max uvidíme 27. července. Zdroj: Youtube.com

Ďábel nosí Pradu 2

V roce 2006 se snímek Ďábel nosí Pradu stal kultem. Nyní se Miranda Priestley v podání Meryl Streep vrací, aby čelila tlaku nastupující digitální éry a proměně módního odvětví. V její redakci se postupně objevují i další hrdinové původního snímku, kteří musí v New Yorku znovu získat půdu pod nohama. 

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Do světa módy se na Disney+ přeneseme 29. července. Zdroj: Youtube.com

Batman: Rytíř v plášti

Tvůrce kultovního animovaného Batmana z devadesátých let Bruce Timm pokračuje ve svém aktuálním netopýřím projektu. Temný rytíř v podání Hamishe Linklatera se tentokrát utká s tajemným Jokerem, jenž debutoval na sklonku minulé série. Vedle nejslavnějšího padoucha se do Gothamu valí také Firefly, Mad Hatter nebo Man-Bat. Batman se svými spojenci Alfredem a Jimem Gordonem budou mít co dělat, aby hrozbu zažehnali! Za projektem stojí světoznámí režiséři J.J. Abrams a Matt Reeves, kteří společně s Timmem přichystali i kostru příběhu. 

Temný rytíř se na Amazon Prime Video vrátí 31. července. Zdroj: Youtube.com

Někdo to rád v Plzni

Hrdinové nejrůznějších věků, zálib či profesí hledají ve hvězdně obsazené komedii Někdo to rád v Plzni štěstí, každý nicméně s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný přátelství, zatímco dalšímu přinese překvapení vychlazená dvanáctka. Snímek táhnou Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Jenovéfa Boková či Štěpán Kozub. 

Hvězdně obsazený snímek OnePlay uvede 1. srpna. Zdroj: Youtube.com
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