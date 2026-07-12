Týdenní nabídka streamovacích služeb: Novinky s Willem Ferrellem a Anyou Taylor-Joy či letní animáky

Hawk
Bývalá golfová legenda Lonnie „The Hawk“ Hawkins odmítá ukončit kariéru a vyráží za poslední šancí získat vytoužený Grand Slam. Na cestě za velkolepým návratem musí překonat nejen své soupeře, ale i vlastní rodinné problémy a pochybnosti. V hlavní roli se představí hollywoodská hvězda přední velikosti Will Ferrell, nadšený golfista a pořadatel charitativního turnaje Will Powered Golf Classic.
Nejlepší z nejlepších: GOAT
Kozlík Will Harris je malý vzrůstem, srdcem ale touží stát se velkou hvězdou. V metropoli Džunglandu zápolí se silnějšími zvířaty, jež hodlá přesvědčit, že zvládne i velké výzvy. S každým dalším basketbalovým zápasem pak dokazuje, že i malý kozlík si může splnit obrovské sny.
Ride or Die
Dvě nejlepší kamarádky se nečekaně ocitnou na útěku poté, co jedna z nich odhalí svůj tajný život mezinárodní nájemné vražedkyně. Při zběsilé cestě napříč Evropou musí čelit zabijákům, policii i vlastním tajemstvím, která prověří sílu jejich přátelství. V hlavních rolích se objeví akčními sériemi dosud nepolíbené Hannah Waddingham a Octavia Spencer.
Lucky
Jedna z nejobsazovanějších hereček současnosti, Anya Taylor-Joy, se objeví v novém thrilleru podle bestsellereu Marissy Stapley. Lucky se po ztroskotané loupeži ocitá na útěku před FBI a zlotřilým zločineckým bossem. Na poli sedmi epizod musí využít všechen svůj um a důvtip, aby přežila. Není to ale nad její síly?
Star Trek: Fenomén
Star Trek letos slaví šedesát let a OnePlay nově uvádí animovaný projekt, který nejmenším slouží jako uvedení do slavného vesmírného světa. Nesourodá parta puberťáků v něm spolupracuje, aby dokázala vyřešit záhadu a porazila bandu záhadných nepřátel. Na vše navíc dohlíží oblíbenkyně fanoušků – samotná admirálka Janewayová!