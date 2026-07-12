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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Novinky s Willem Ferrellem a Anyou Taylor-Joy či letní animáky

Light
Ondřej Novotný
Včera
Star Trek: Fenomén
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 13. července?

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Hawk

Bývalá golfová legenda Lonnie „The Hawk“ Hawkins odmítá ukončit kariéru a vyráží za poslední šancí získat vytoužený Grand Slam. Na cestě za velkolepým návratem musí překonat nejen své soupeře, ale i vlastní rodinné problémy a pochybnosti. V hlavní roli se představí hollywoodská hvězda přední velikosti Will Ferrell, nadšený golfista a pořadatel charitativního turnaje Will Powered Golf Classic.

Novinka Willa Ferrella debutuje na Netflixu 16. července. Zdroj: Youtube.com

Nejlepší z nejlepších: GOAT

Kozlík Will Harris je malý vzrůstem, srdcem ale touží stát se velkou hvězdou. V metropoli Džunglandu zápolí se silnějšími zvířaty, jež hodlá přesvědčit, že zvládne i velké výzvy. S každým dalším basketbalovým zápasem pak dokazuje, že i malý kozlík si může splnit obrovské sny. 

Nový animák má premiéru 17. července na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Ride or Die

Dvě nejlepší kamarádky se nečekaně ocitnou na útěku poté, co jedna z nich odhalí svůj tajný život mezinárodní nájemné vražedkyně. Při zběsilé cestě napříč Evropou musí čelit zabijákům, policii i vlastním tajemstvím, která prověří sílu jejich přátelství. V hlavních rolích se objeví akčními sériemi dosud nepolíbené Hannah Waddingham a Octavia Spencer. 

Akční seriál odstartuje na Amazon Prime Video 15. července. Zdroj: Youtube.com

Lucky

Jedna z nejobsazovanějších hereček současnosti, Anya Taylor-Joy, se objeví v novém thrilleru podle bestsellereu Marissy Stapley. Lucky se po ztroskotané loupeži ocitá na útěku před FBI a zlotřilým zločineckým bossem. Na poli sedmi epizod musí využít všechen svůj um a důvtip, aby přežila. Není to ale nad její síly?

Anya Taylor-Joy ovládne Apple TV+ 15. července. Zdroj: Youtube.com

Star Trek: Fenomén

Star Trek letos slaví šedesát let a OnePlay nově uvádí animovaný projekt, který nejmenším slouží jako uvedení do slavného vesmírného světa. Nesourodá parta puberťáků v něm spolupracuje, aby dokázala vyřešit záhadu a porazila bandu záhadných nepřátel. Na vše navíc dohlíží oblíbenkyně fanoušků – samotná admirálka Janewayová!

Fenomén na OnePlay uvidíme od 13. července. Zdroj: Youtube.com
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