Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Star Trek, Stuart z Teorie velkého třesku nebo Tatík Hill

Ransom Canyon
Půl roku po událostech první řady se Quinn vrací domů, zatímco Staten bojuje o záchranu svého rodinného ranče. Stará tajemství, jež vyvřou na povrch, znovu prověří lásku, věrnost i budoucnost celého Ransom Canyonu. V hlavních rolích Josh Duhamel a Minka Kelly.
Jak Stuart nezachránil vesmír
Oblíbený majitel komiksového obchodu Stuart Bloom rozbil zařízení od Sheldona a Leonarda a způsobil apokalypsu multivesmíru. Jeho úkolem je nyní celou realitu napravit. Na této cestě potká alternativní verze postav z původního seriálu, konkrétně přítelkyni Denise, geologa Berta a Sheldonova nemesis Barryho Kripkeho.
Hlavy státu
John Cena a Idris Elba se v akční komedii převtělí v amerického prezidenta a britského ministerského předsedu. Musí spojit síly, aby odrazili útok mocného teroristy. Jenže jde to vůbec zvládnout, když jsou tak rozdílní? Za snímkem stojí ruský rodák Ilja Najšuller, který prorazil díky hitům Hardcore Henry a Nikdo.
Tatík Hill a spol.
Slavný animák, který je v USA nesmírně populární a inspiroval celou řadu dalších projektů s nálepkou adult animation, pokračuje. Hank a Peggy jsou v důchodu a zvykají si na to. Bobby se mezitím snaží uspět jako podnikatel, což není v současnosti úplně jednoduché. Hillovi se vracejí v plné síle!
Star Trek: Podivné nové světy
Nejlepší seriál ze světa Star Treku se vrací se čtvrtou sérií. Posádka U.S.S. Enterprise pod vedením Christophera Pikea opět zažije řadu dobrodružství na fascinujících planetách. Ne všechny světy ovšem nabídnou příjemné přijetí – na Uhuru, Spocka či Scottyho čekají dokonce i děsiví mimozemšťané. V hlavních rolích se vracejí Anson Mount, Rebecca Romijn či Ethan Peck, jako host se představí i James T. Kirk v podání Paula Wesleyho.