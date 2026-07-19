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Týdenní nabídka streamovacích služeb: Nový Star Trek, Stuart z Teorie velkého třesku nebo Tatík Hill

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Star Trek: Strange New Worlds S4
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 20. července?

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Ransom Canyon

Půl roku po událostech první řady se Quinn vrací domů, zatímco Staten bojuje o záchranu svého rodinného ranče. Stará tajemství, jež vyvřou na povrch, znovu prověří lásku, věrnost i budoucnost celého Ransom Canyonu. V hlavních rolích Josh Duhamel a Minka Kelly.

Do Ransom Canyonu se na Netflixu vrátíme 23. července. Zdroj: Youtube.com

Jak Stuart nezachránil vesmír

Oblíbený majitel komiksového obchodu Stuart Bloom rozbil zařízení od Sheldona a Leonarda a způsobil apokalypsu multivesmíru. Jeho úkolem je nyní celou realitu napravit. Na této cestě potká alternativní verze postav z původního seriálu, konkrétně přítelkyni Denise, geologa Berta a Sheldonova nemesis Barryho Kripkeho. 

Stuartovo šílené dobrodružství na HBO Max začne 24. července. Zdroj: Youtube.com

Hlavy státu

John Cena a Idris Elba se v akční komedii převtělí v amerického prezidenta a britského ministerského předsedu. Musí spojit síly, aby odrazili útok mocného teroristy. Jenže jde to vůbec zvládnout, když jsou tak rozdílní? Za snímkem stojí ruský rodák Ilja Najšuller, který prorazil díky hitům Hardcore Henry a Nikdo. 

Cena a Elba na HBO Max dorazí 24. července. Zdroj: Youtube.com

Tatík Hill a spol.

Slavný animák, který je v USA nesmírně populární a inspiroval celou řadu dalších projektů s nálepkou adult animation, pokračuje. Hank a Peggy jsou v důchodu a zvykají si na to. Bobby se mezitím snaží uspět jako podnikatel, což není v současnosti úplně jednoduché. Hillovi se vracejí v plné síle!

Nová řada Hillových odstartuje na Disney+ 20. července. Zdroj: Youtube.com

Star Trek: Podivné nové světy

Nejlepší seriál ze světa Star Treku se vrací se čtvrtou sérií. Posádka U.S.S. Enterprise pod vedením Christophera Pikea opět zažije řadu dobrodružství na fascinujících planetách. Ne všechny světy ovšem nabídnou příjemné přijetí – na Uhuru, Spocka či Scottyho čekají dokonce i děsiví mimozemšťané. V hlavních rolích se vracejí Anson Mount, Rebecca Romijn či Ethan Peck, jako host se představí i James T. Kirk v podání Paula Wesleyho.

Posádka Enterprise se na SkyShowtime vrátí 24. července. Zdroj: Youtube.com
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